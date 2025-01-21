«А куда люди денут деньги?»: российские банки начали снижать проценты по вкладам — почему так происходит и чего ждать дальше

Экономисты прогнозируют, что ставки продолжат снижаться и дальше Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Банки в России начали снижать проценты по вкладам, отреагировав на сохранение ключевой ставки ЦБ на прежнем уровне. Уменьшить доходность по депозитам решили 10 из 20 крупнейших банков по объему привлеченных вкладов. Корреспондент NGS.RU пообщался с экономистами и узнал, что стоит за этим решением и как оно повлияет на экономическую ситуацию в стране. Подробности — в материале.

Кто и на сколько снизил ставки

На заседании 20 декабря Банк России неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21%, удивив таким решением многих экспертов. К началу 2025 года банковский сектор России охватила волна снижения ставок по вкладам. Согласно данным консалтинговой компании Frank RG, с которыми ознакомился Forbes, сразу 10 крупных банков, входящих в двадцатку лидеров по привлечению средств населения, пересмотрели свои ставки. Среди них ВТБ, «Альфа-Банк», «Газпромбанк», «Т-Банк», МКБ, «Россельхозбанк», банки «Дом.РФ», «Санкт-Петербург» и «Уралсиб», а также РНКБ.

По информации аналитиков сервиса «Банки.ру», за период с 20 декабря 2024 года по 9 января 2025 года средняя ставка по вкладам всех банков на все доступные сроки снизилась с 15,56% до 15,44% годовых.

Если говорить о коротких, полугодовых вкладах, то ВТБ снизил ставку с 24% до 23%, «Альфа-Банк» — с 22,88% до 21,51%, «Т-Банк» — с 22% до 19,8%, «Россельхозбанк» — с 24% до 23%, «Уралсиб» — с 21,84% до 21,29%, «Газпромбанк» — с 24% до 23,01%, РНКБ — с 22% до 21%. В Сбере при этом проценты по вкладам не изменились.

«Мы прошли ценовые максимумы»

Предлагать такие высокие проценты по вкладам банкам невыгодно Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Максимальные процентные ставки в крупнейших банках начали снижаться в третьей декаде декабря 2024 года. Доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари считает это логичным — ставки по вкладам стали часто превышать ставки по кредитным продуктам, банкам это невыгодно. По данным Банка России, в декабре средняя ставка по вкладам составила 18,68%, по кредитам населению — 19,07%, ипотека — 9,65%, по кредитам юридическим лицам — 15,81%. По словам экономиста, чистая процентная маржа снизилась с 4,8 до 4,4% — это разница между процентами по вкладам и процентами по кредитам.

— Основной бизнес становится убыточным. Банки, конечно, получили большую прибыль от удорожания иностранной валюты, но долго держаться в такой финансовой модели они не смогут. Надо либо серьезно повышать ставки по кредитам, либо снижать ставки по вкладам, — объяснил Эдуард Коложвари.

Специалист отметил, что дальнейшее удорожание кредитов вредно для экономики, поэтому банки будут снижать ставки по вкладам для населения.

— Похоже, мы прошли ценовые максимумы по вкладам. Кто разместился — тот молодец. Кроме того, под конец года появились деньги на счетах юридических лиц — они бесплатные, поэтому банкам нестрашно, если вкладчики будут забирать вклады, — заключил экономист.

«Банки встали»

У российских банков уже нет той доходности, которая бы обеспечивала высокие выплаты процентов по вкладам, подтвердила старший научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Ольга Валиева.

— С одной стороны, снижается объем кредитов, которые обеспечивали такую высокую доходность по вкладам. Бизнес уже не может работать с рентабельностью, покрывающей 30-процентные выплаты по кредитам, выросшие налоги и сборы, а также увеличившиеся по всей цепочке производственные издержки, — объяснила экономист.

С другой стороны, по словам Ольги Валиевой, спрос со стороны населения притормаживается — у людей перестали расти зарплаты такими высокими темпами, как в 2022–2024 годах, и выросли текущие расходы. В связи с этим россияне начинают больше сберегать, а не тратить.

— Это влияет на деловую активность: у бизнеса нет денег на развитие, у населения деньги только на «покушать». И всё, банки встали. Деловая активность — это двигатель экономики: если снижается подача топлива, забиты форсунки, не менялось масло — машина просто перестает «крутить шестеренки» и двигаться, — подчеркнула специалист.

Ольга Валиева считает, что россиянам следует ожидать еще большего снижения процентов по вкладам — в финансовой системе, по ее мнению, есть «сигнал» о снижении ключевой ставки ЦБ и замедлении темпов роста экономики.

«Банки свой маневр уже отработали»

Банки уже пополнили свои пассивы — создавать еще более привлекательные условия по вкладам смысла нет Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











В снижении ставок по вкладам нет абсолютно ничего удивительного, соглашается финансовый аналитик Михаил Беляев. По словам специалиста, для того чтобы платить клиентам такие высокие проценты, банкам их нужно где-то заработать.

— Финансовые организации не могут нести такую нагрузку. К текущему моменту банки уже выполнили свои задачи по формированию пассивов, поэтому они и снижают проценты, чтобы не платить лишнего, — объяснил Михаил Беляев.

Аналитик отмечает, что банки начали использовать довольно спорную схему для привлечения средств на вклады: она называется «новые деньги — старые деньги».

— «Новыми деньгами» банки называют средства, которых еще не было на счетах и вкладах в конкретной финансовой организации. Для этих денег они дают повышенный процент, а для старых — уже нет, — рассказал специалист.

Тенденция снижения процентов по вкладам, по мнению Михаила Беляева, продолжится, но это снижение будет не резким, а плавным. При этом он не уверен, будут ли эти проценты расти, если Центробанк вновь повысит ключевую ставку.

— Банки вообще не обязаны на нее ориентироваться в своей процентной политике, — отметил аналитик. — Возможно, какие-то единичные повышения будут, но, вероятно, мы достигли максимума по этим ставкам. Банки свой маневр уже отработали и пополнили пассивы.

Михаил Беляев при этом считает абсурдными мнения о том, что после понижения процентов по вкладам люди начнут массово закрывать свои депозиты в банках.