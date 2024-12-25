В России начнут платить за оценки: правительство анонсировало новые премии — кто получит прибавку

Учителям будут выплачивать премии за успехи своих учеников. Подобная мера может заработать в России уже в ближайшее время. Презентовать Стратегию развития образования, в которую она войдет, обещали уже после новогодних праздников.
— Из дополнительных вопросов, которые сейчас прорабатываются, это вопрос, например, связанный с вознаграждением за результат, когда учителя будут вознаграждены дополнительно за то, что их воспитанники будут показывать выдающиеся результаты, — сказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости.
Уже сейчас над этим вопросом работают с Федеральной налоговой службой. Важно, чтобы такая система работала справедливо, подчеркнул вице-премьер.
Он пообещал, что первый вариант Стратегии развития образования до 2036 года с перспективой до 2040 года презентуют после Нового года. А уже в марте ее представят администрации президента.
Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что четверть бюджета России направят на улучшение жизни людей. Речь идет не только о выполнении социальных обязательств, но и расходах на зарплаты и пенсии, на здравоохранение, образование, культуру и спорт.