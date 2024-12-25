НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -4

0 м/c,

 759мм 100%
Подробнее
2 Пробки
USD 99,87
EUR 104,23
Будут ли уроки 30 декабря?
Ярославец на федеральном канале
Снесут дома у Волги
Застройщик VS управляшка
Подорожает капремонт
График автобусов на Новый год
Погибли в ДТП
Предновогодняя афиша
Какие улицы перекроют в Новый год
Что дарить на Новый год
Экономика В России начнут платить за оценки: правительство анонсировало новые премии — кто получит прибавку

В России начнут платить за оценки: правительство анонсировало новые премии — кто получит прибавку

Власти работают над новой системой

76
Написать комментарий

Учителя смогут лучше зарабатывать

Источник:

Учителям будут выплачивать премии за успехи своих учеников. Подобная мера может заработать в России уже в ближайшее время. Презентовать Стратегию развития образования, в которую она войдет, обещали уже после новогодних праздников.

— Из дополнительных вопросов, которые сейчас прорабатываются, это вопрос, например, связанный с вознаграждением за результат, когда учителя будут вознаграждены дополнительно за то, что их воспитанники будут показывать выдающиеся результаты, — сказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости.

Уже сейчас над этим вопросом работают с Федеральной налоговой службой. Важно, чтобы такая система работала справедливо, подчеркнул вице-премьер.

Он пообещал, что первый вариант Стратегии развития образования до 2036 года с перспективой до 2040 года презентуют после Нового года. А уже в марте ее представят администрации президента.

Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что четверть бюджета России направят на улучшение жизни людей. Речь идет не только о выполнении социальных обязательств, но и расходах на зарплаты и пенсии, на здравоохранение, образование, культуру и спорт.

ПО ТЕМЕ
Премия Учитель Деньги Оценки Правительство
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
За прогрев машины во дворе появился штраф. И это правильно, считает наш автожурналист
Анонимное мнение
Мнение
«Тупые никчемные мамаши»: как врачам сдерживать хамство и что говорит по этому поводу медик, возмутившая всю страну
Анонимное мнение
Мнение
Нужно ли «обезжиривать» новогоднее меню? Развеиваем мифы об оливье и селедке под шубой
Анонимное мнение
Мнение
«Месяц жизни в Гоа обходится примерно в 60 тысяч рублей»: россиянка рассказала, как уехала на зимовку к морю
Анонимное мнение
Мнение
«Украла у меня 107 часов»: как корреспондент чуть не утонул в игре Baldur’s Gate 3
Кирилл Митин
Корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление