В России начнут платить за оценки: правительство анонсировало новые премии — кто получит прибавку

Учителя смогут лучше зарабатывать Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Учителям будут выплачивать премии за успехи своих учеников. Подобная мера может заработать в России уже в ближайшее время. Презентовать Стратегию развития образования, в которую она войдет, обещали уже после новогодних праздников.

— Из дополнительных вопросов, которые сейчас прорабатываются, это вопрос, например, связанный с вознаграждением за результат, когда учителя будут вознаграждены дополнительно за то, что их воспитанники будут показывать выдающиеся результаты, — сказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости.

Уже сейчас над этим вопросом работают с Федеральной налоговой службой. Важно, чтобы такая система работала справедливо, подчеркнул вице-премьер.

Он пообещал, что первый вариант Стратегии развития образования до 2036 года с перспективой до 2040 года презентуют после Нового года. А уже в марте ее представят администрации президента.