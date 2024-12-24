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Экономика Кризис-2024 Полный Дубай! Эмиратские банки решили под Новый год приморозить российскую торговлю — чего ждать нам всем

Полный Дубай! Эмиратские банки решили под Новый год приморозить российскую торговлю — чего ждать нам всем

Неприятный сюрприз россиянам приготовили наши очередные партнеры

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10 комментариев

Платежные системы ОАЭ ударят не только по богатым

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Российский бизнес под конец года столкнулся не только с падением импорта из Китая, но и с проведением платежей через банки ОАЭ. Эта ситуация ухудшалась на протяжении всего года и достигла критической точки после того, как Министерство финансов США ввело новые санкции против более чем 50 российских банков и 40 регистраторов, включая Газпромбанк и банк «ДОМ.РФ», пишет РБК. Представители транспортных компаний и профильных юристов сообщили, что за год сроки обработки платежей увеличились на треть — в среднем до 14 дней.

С начала 2024 года банки ОАЭ начали усиливать контроль за транзакциями, связанными с Россией, писало арабское издание Attaqa. В феврале они начали запрашивать у клиентов предоставление данных американским банкам-корреспондентам и Казначейству США о любых транзакциях, связанных с Китаем и осуществляемых от имени российских организаций. Это стало ответом на растущее давление со стороны США, которые направили своих чиновников в ОАЭ якобы для «консультаций». А на самом деле для ужесточения санкционного режима, писало Attaqa.

Два крупных банка ОАЭ — First Abu Dhabi Bank и Dubai Islamic Bank — приостановили ряд счетов, связанных с торговлей российскими товарами. В дополнение к этому банки начали требовать от клиентов письменные гарантии, что ни одно физическое или юридическое лицо из санкционного списка США не будет участвовать в транзакциях или получать выгоду от платежей.

Пострадал даже банк Emirates NBD, который был бенефициаром притока богатых россиян в ОАЭ и, предположительно, помогал в организации крупных нефтяных сделок с участием России, писал The Wall Street Journal.

Банк закрыл ранее открытое специализированное отделение, ориентированное на Россию, а также большое количество счетов, принадлежащих россиянам или организациям, связанным с западными санкциями, писал The Wall Street Journal.

Каким же будет будущее российского бизнеса в ОАЭ, которые оставались одним из окошек в санкционной стене? И как отразится то, что творится в эмиратских банках, на простых россиянах? Эти вопросы MSK1.RU задали экспертам.

Мнения разделились диаметрально.

«Российский бизнес уже закладывает такие издержки в цены»

— Российский бизнес, благодаря перенаправлению логистических цепочек и диверсификации партнеров на Восток, уже адаптировался к новым условиям, связанным с международными санкциями и изменениями в финансовых операциях, — без скепсиса смотрит на происходящее директор рынков России и СНГ компании fam Properties (Дубай) Валерий Тумин. — Компании, например, могут пересмотреть свои финансовые стратегии, включая планирование платежей с учетом новых сроков. Да и для рядовых потребителей изменения в сроках платежей между банками ОАЭ и российскими компаниями вряд ли станут заметными. Бизнес уже учитывает возможные задержки в расчетах и заранее закладывает их в свои операции.

«Будет дефицит товаров, за которые рассчитывались через ОАЭ»

— Увеличение срока проведения платежей через банки ОАЭ — это значительный сигнал для бизнеса и экономики в целом, — говорит финансовый советник Анна Веденеева, руководитель Vedeneeva Consulting Group. — Это может привести к замедлению экспортных операций. Долгие сроки могут отпугнуть потенциальных клиентов, которые могут искать более надежные и быстрые альтернативы для поставок. Компании могут столкнуться с дополнительными затратами и, возможно, будут вынуждены повышать цены на продукцию. Увеличенные сроки платежей могут привести к дефициту товаров, расчеты за которые шли через ОАЭ.

«Импортеры, пользуясь моментом, опять взвинтят цены»

— Почему, например, мы импортируем сливочное масло из ОАЭ?! Страна, в которой изначально были дорогие продукты и которая их импортировала со всего мира, теперь поставляет нам сливочное масло! Рост цен на продукты к Новому году в России просто катастрофический, наверное, всё дело в сроках платежей банками ОАЭ, — с грустным смешком говорит профессор экономики РЭУ им. Плеханова Юрий Ляндау. — Думаю, многие компании начнут использовать увеличение срока проведения платежей как предлог для того, чтобы повысить цены. У нас часто бизнес идет по такому пути: использовать любые информационные поводы, чтобы раздувать инфляцию. И здесь, видимо, остановить инфляцию может уже не очередные попытки Центробанка поднимать ключевую ставку, а реальный спрос, а точнее — его отсутствие.

ПО ТЕМЕ
Платежная система Санкции Санкции против России Заморозка счетов Дубай
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Комментарии
10
Гость
5 часов
Да , правильно говорил мой дед и его дед. Друзей нет. С тобой дружат пока ты что - то можешь предложить взамен: своё время, помощь или деньги.
Гость
6 часов
Неужели Табрический не сможет купить на наши деньги Дрюжбы Народов?
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