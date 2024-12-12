От скандала из-за креста на храме до голосования. Какой дизайн 1000-рублевой купюры в итоге выбрали

«Метеор» всех обошел Источник: пресс-служба Банка России











Сегодня, 12 декабря, Центробанк закрыл голосование за символ, который изобразят на новой тысячерублевой купюре. Лидером стал пассажирский теплоход «Метеор». Теперь он будет символом оборотной стороны новой тысячерублевой купюры, сообщает ЦБ.

За пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор» проголосовали свыше 147 тыс. россиян, на втором месте — Дворец земледельцев в г. Казани с более чем 131 тыс. голосов. Замыкает тройку лидеров Саратовский автомобильный мост через реку Волгу со 115 тыс. голосов. А ведь когда-то объекты столицы Татарстана и без конкурса были на этой банкноте! Редакция 116.RU вспомнила весь скандал, связанный с выпуском тысячи.

А начиналось всё красиво…

Вернемся на год назад. Осенью 2023 года Центробанк выпустил новую 1000-рублевую купюру. Она была посвящена Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне банкноты расположилась Никольская башня Нижегородского кремля. А на обороте красовались сразу несколько достопримечательностей Казани и Уфы: Музей истории государственности татарского народа и Татарстана, башня Сююмбике и уфимский Музей археологии и этнографии.

Так когда-то выглядела купюра Источник: Центробанк











«Тупость дизайнера или сознательная провокация»

Примерно в это же время в Сети начали обсуждать дизайн купюры. Пока одни радовались за то, что объекты из их городов попали на банкноту, другие возмущались самим изображением. И негодование вызвали именно татарстанские достопримечательности.

Блогер и священник Павел Островский в своих социальных сетях обратил внимание: на минарете (башня Сююмбике) дизайнеры изобразили полумесяц, а вот на куполе православного храма (Музей истории государственности татарского народа и Татарстана) — нет.

При этом на самом музее в реальности нет никакого креста. Когда-то он был церковью, которую даже несколько раз восстанавливали после пожаров. Однако еще в 1918 году ее разграбили и переоборудовали в столовую. Ну а в наше время отреставрировали и сделали музеем.

— Нет никакой разницы, какое это здание в реальности, так как 99% жителей России, которые будут пользоваться этой купюрой, не знают историю Казанского кремля. Для них просто будет храм без креста и минарет с полумесяцем, — объяснял свою позицию Островский.

Возмущению Островского не было предела. Он рассуждал, что сейчас объект не принадлежит церкви, однако по факту всё равно на купюре изображено здание церкви без креста. Он также задавался вопросом, можно ли было выбрать другие места Казани, которые не создали бы «раздор на религиозной почве».

— Тут два варианта. Первый — это тупость дизайнеров, которые «просто не подумали», что на таком высоком уровне совершенно недопустимо. Второй — сознательная провокация, которая и раньше встречалась от приверженцев ислама из Татарстана. Лучше, чтобы это был первый вариант, — резюмировал Островский.

Российский телеведущий Борис Корчевников говорил, что на 1000-рублевке изобразили «то, чего стоит стыдиться». Церковь, она же музей, без креста на банкноте он называл «уродством и богохульством».

— По непонятной мне, но, очевидно, сознательной логике властей региона, крест на купол одного из поруганных большевиками храмов в сердце Казани не возвращают уже больше 30 лет, хотя гонения вроде как давно прекратились. Видимо, не везде. Ну ладно. С этим отдельно надо разбираться. Но зачем это ставить на купюру? — вопрошал Корчевников.

В довершение ко всему общественное движение «Сорок сороков» обратилось в Следственный комитет России и Генпрокуратуру. Активисты просили проверить должностных лиц, работающих в Центробанке.

«Сорок сороков» — общественное движение, позиционирующее себя как объединение для православных верующих с активной гражданской позицией. Основано в 2013 году. Широкую известность движению принесли события в московском парке «Торфянка» и протесты против фильма «Матильда».

— Действия должностных лиц ЦБ России, ответственных за выпуск указанной новой купюры достоинством 1000 рублей, направлены на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по принадлежности к православному вероисповеданию и гражданам русской национальности, — писали активисты в заявлении.

При всём при этом в Русской православной церкви (РЦП) не понимали, из-за чего вообще возник весь скандал. Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе говорил, что нет никакой проблемы, что на здании музея нет креста.

— Так это же не церковь, это музей. Зачем домысливать, если выяснилось, что это не церковь? Наша позиция достаточно понятная и ясная. Те наши памятники, действующие церкви, колокольни и прочее, которые имеют крест, которые являются культовыми зданиями православными, если есть изображения где-либо без крестов, которые на самом деле на них есть, — это, на наш взгляд, некая форма какого-то кощунства. Если в случае, как на этой банкноте, речь идет не о церковном здании, то совершенно нет никакой проблемы в том, что она без креста. Почему там должен быть крест, если его в жизни там нет? — объяснял Кипшидзе.

«В широкое обращение она не поступила»

Именно после этих скандалов Центробанк решил не выпускать купюру. В ЦБ не стали озвучивать причину решения, сказав лишь, что дизайн будут дорабатывать.

Однако позже председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что купюра выйдет в свет в следующем, 2024 году. Тогда предполагалось, что лицевая сторона, может, и останется, а вот оборотную придется точно менять.

— У нас есть экспертные группы по каждой купюре, туда приглашаются историки, деятели культуры, но думаю, что будем расширять их и более широко, публично обсуждать возможный дизайн, — говорила Набиуллина.

А снежный ком уже было не остановить. Различные деятели России продолжали высказываться о дизайне банкноты. Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда называл решение переделки купюры правильным и говорил, что это «отражает способность руководства структуры адекватно откликаться на реакцию и запросы общества».

— Совершенно очевидно, что верующие люди имеют право голоса при рассмотрении вопроса об использовании в публичном пространстве изображений, относящихся к религиозному наследию. Мы, со своей стороны, выступаем за то, чтобы православный крест, который олицетворяет религиозную и культурную идентичность большинства наших граждан, был естественной частью государственной символики нашей страны, — говорил Легойда.

Его поддержал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Он выражал поддержку Легойде в своих социальных сетях.

— По таким вопросам должно проходить общественное обсуждение с участием представителей наших традиционных конфессий. Храм без креста напоминает нам о мрачном периоде богоборчества, и размещать подобное изображение на купюрах как минимум неразумно и даже провокационно. Очень надеюсь, что произошедшее больше не повторится, — писал Клишас.

Весной 2024 года в ЦБ всё еще не могли назвать сроки выпуска купюры. В беседе с корреспондентом 116.RU представители Центробанка отмечали, что выход банкноты обязательно анонсируют. Но вот только когда — это уже другой вопрос.

— На данный момент дорабатывается дизайн купюры. Но точной даты презентации пока нет, мы ее сообщим дополнительно, — говорили в пресс-службе.

Зампред Центробанка Сергей Белов говорил, что основная причина переработки дизайна — другой подход к процедуре выбора символов. После этого скандала появился консультативный совет из историков, архитекторов и дизайнеров.

— Да, на первый взгляд кажется, что так было бы проще: просто убрать символы, которые вызвали неоднозначную реакцию в обществе, и заменить их на другие. Но дизайн банкноты — это по-настоящему ювелирная и очень кропотливая работа. Существуют достаточно серьезные ограничения по оформлению из-за особенностей защищенной печати. Нельзя просто заменить один культурно-исторический объект на другой, чтобы не нарушить гармонию композиции и не изменить схемы расположения защитных признаков. Поэтому мы сделали шаг назад и решили проработать дизайн оборотной стороны банкноты заново, — объяснял Белов.

«Сейчас все голосуют за купюру»

О теперь уже скандальной 1000-рублевой купюре заговорили спустя полгода. Осенью 2024 года Центробанк объявил: будет голосование, с помощью которого выберут символы для новой купюры. Однако тогда претенденты на это «звание» отобраны не были.

В ЦБ же говорили, что памятники и сооружения будут выбирать эксперты. После специалисты займутся анализом собранных данных, чтобы понять, насколько гармонично возможно расположить достопримечательности на банкноте.

— В прошлом году выпуск обновленной купюры номиналом 1000 рублей был приостановлен. Некоторые изображения вызвали неоднозначную реакцию в обществе. Чтобы учесть разные мнения, Банк России принял решение изменить процедуру отбора символа для банкнот и сделать ее более открытой, — писал на своем официальном сайте ЦБ.

Жители Татарстана начали выдвигать свои предположения, что же может появиться на купюре. Кто-то вспоминал о башне Сююмбике, а другие говорили о новых вариантах. Так, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин заявлял, что ему хотелось бы, чтобы на 1000-рублевке изобразили религиозные объекты Татарстана.

— Например, мечети Татарстана, в частности, мечеть «Кул-Шариф» в Казанском кремле, Болгарскую исламскую академию, сам город Болгар с его богатым архитектурным ансамблем, — перечислял Самигуллин.

Голосование запустили в конце ноября. В нём участвовали достопримечательности разных городов России. Среди них были представлены три казанских объекта: центр семьи «Казан», главный корпус Казанского федерального университета и Дворец земледельцев.

— Итогом голосования станет рейтинг символов, которые художники Банка России и АО «Гознак» будут использовать при разработке дизайна оборотной стороны купюры в качестве изображений первого и второго плана, а также для фонового рисунка, — пояснили в Центробанке, — объясняли в ЦБ.

Стоит сказать, что Дворец земледельцев сразу же стал лидером голосования. За КФУ на тот момент проголосовали 37 человек, за центр семьи — 17. За Дворец земледельцев — 64. При этом он также побеждал в голосовании среди читателей сайта 116.RU.

Однако объект начал сдавать позиции спустя неделю. Впрочем, не только он. В лидеры выбились другие достопримечательности. Первое место удерживал и до сих пор удерживает теплоход «Метеор». Только 7 декабря за него проголосовали 78 000 жителей страны.

Дворец земледельцев — один из претендентов на символ нового дизайна купюры Источник: Лина Саитова / 116.RU











При этом зампред ЦБ Сергей Белов отмечал, что регулятор еще не решил, какое конкретное количество объектов попадет на купюру. Всё будет зависеть от итогов.

— Как правило, на купюре три группы изображений. Объекты первого плана задают тему, они должны быть хорошо узнаваемы и без большого количества мелких деталей. Символы второго плана поддерживают основную тему, дополняют ее, создают общий фон. И есть еще микроузоры, рисунки, которые порой невозможно рассмотреть без лупы, но они также дополнительно раскрывают главную тему. То, что лидирует «Метеор», не означает, что на купюре появится только он, могут быть использованы и другие лидеры голосования. Многое будет зависеть от художников, которые будут создавать дизайн, это непростая работа. Все выбранные символы должны сочетаться друг с другом. Поэтому пока сложно сказать, сколько объектов — лидеров голосования и какие войдут в основную композицию, — говорил Белов.

Неожиданный поворот произошел буквально за сутки до конца голосования. Дворец земледельцев нарастил голоса за два дня в десять раз, набрав больше 115 тысяч голосов. Для понимания происходящего объясним: еще 9 декабря за этот объект проголосовали лишь 11 тысяч.

Вероятно, всему виной призывы голосовать за здание. Например, за казанскую достопримечательность просил голосовать стример Владимир Братишкин, у которого более 3,2 миллиона подписчиков на стриминговой платформе.

— Историческая тема происходит. Сейчас все голосуют за купюру 1000 рублей, и что на ней будет, с каким-то контекстом, типа что должно быть — теплоход либо еще чего. А мне нравится Дворец земледельцев. Я сейчас вам фотку отправлю, просто представьте, как *** (красиво. — Прим. ред.) он будет выглядеть на новой купюре. Короче, я в него протопил, — обращался к аудитории стример.

Корреспондент 116.RU обратился за комментарием к Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан. Именно его кабинеты расположились в здании Дворца земледельцев. В пресс-службе министерства рассказали: то, что их здание участвует в голосовании, стало для сотрудников неожиданностью. Об этом им никто заранее не сообщал.

— Банк России самостоятельно определил объекты, представляющие культурную и историческую ценность для жителей страны, — пояснили нам.

В министерстве также подчеркнули, что рады такому отклику среди простых жителей и деятелей. Они расценивают его как «знак уважения ко всей своей отрасли».

— Дворец земледельцев не только красивый архитектурный объект, но и прежде всего — дань уважения всем, кто работает на земле, благодаря кому на наших столах каждый день есть самые необходимые продукты, — сообщили в пресс-службе.