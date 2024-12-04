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Экономика Кризис-2024 проблема «Продуктовая инфляция обгонит общую»: названы российские города с самой дорогой едой

«Продуктовая инфляция обгонит общую»: названы российские города с самой дорогой едой

Что об этом думают аналитики

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Инфляция доходчивее всего ощущается на личном кошельке

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Продуктовая корзина из 35 товаров повседневного спроса обходится россиянам, по данным исследовательской компании «Ромир», в среднем в 4302 рубля. Дороже всего набор базовой еды в Краснодаре — 4865 рублей, Челябинске — 4786 рублей и Волгограде — 4757 рублей.

Источник:

Выгоднее всего покупать продукты новосибирцам — 3802 рубля, омичам — 3922 рубля и красноярцам — 3926 рублей. Любопытно, что российские столицы затесались в середнячки: Москва — на 10-м месте, а Санкт-Петербург оказался на 15-й строчке.

Исследование проводилось в октябре–ноябре 2024 года в популярных торговых сетях в 19 городах России. Для расчета взяты 35 товаров повседневного спроса: хлебные изделия, овощи и фрукты, бакалея, мясо и рыба, молочные продукты, яйца и другие. В каждой торговой сети аналитики выбирали «позиции, открывающие полку», то есть самые доступные по цене.

— Затраты на еду занимают значительную долю в бюджетах россиян: 39% тратит на продукты питания 30–50% своего кошелька, 33% граждан — от 50% и более, — отметили в компании «Ромир».

Оценка базовой продовольственной корзины позволяет определить доступность товарных категорий для жителей разных регионов, что является важнейшим фактором экономической стабильности, добавили в «Ромире».

«Для себя — подешевле, для близких людей — подороже»

Эксперты затруднились объяснить, почему именно Краснодар, Челябинск и Волгоград выбились в лидеры. Возможно, сработал эффект низкой базы, вымывание дешевого ассортимента товаров и рост зарплат.

Также экономисты разошлись в том, насколько велика стоимость продуктов в общей структуре расходов обычного человека.

— Такая доля не является критичной, так как речь идет именно о товарах повседневного спроса. Соответственно, одежда, обувь, техника покупается не каждый месяц, и ее доля в бюджете меньше. Условно вы купили телефон на два года за 40 000 рублей. Это 1666 рублей в месяц, если распределить помесячно. С едой и товарами первой необходимости так не получится, — отметил управляющий партнер компании «+7 Продакшнз» Александр Кривошеев. — Кроме того, мы смотрим (речь о тройке лидеров. — Прим. ред.) города-миллионники Урала и Юга, а не Москву и Санкт-Петербург, где скорее популярен культурный досуг — театры, выставки, представления — например, билеты в Большой театр стоят около 10 000 рублей. Тут приоритет в развлечениях отдается паркам, загородному отдыху, ТЦ. Тем более что кино теперь по подписке можно смотреть дома с минимальными затратами.

А вы в последнее время ужались в своей продуктовой корзине?

Нет. Покупаю всё то же, что и раньше, хоть это и подорожало
Да. Приходится покупать поменьше и подешевле
Наоборот, увеличил(а) закупку продуктов, доходы позволяют

Критичным для анализа и дальнейших выводов является не процентное распределение, а общий уровень дохода, указал эксперт.

— Тогда и еда будет вкуснее, дороже и полезнее, и билеты в театр лучше, — добавил Александр Кривошеев.

Между тем именно траты на еду назвали самой большой статьей расходов в личном бюджете 56% опрошенных, сообщили в Hh.ru.

Более половины жителей России — 56% — считают себя экономными. Как выяснил аналитический центр НАФИ, для сокращения повседневных трат россияне стараются покупать товары по акциям, сравнивают цены на товар или услугу перед покупкой, а также пользуются кешбэками, промокодами и купонами. В меньшей степени распространены такие методы, как покупка товаров небольшого объема, шопинг на распродажах или в дисконт-центрах.

— Интересно, что на практике большинство россиян — 57% — приобретают дорогие вещи только в том случае, если им не удается найти аналогичные товары по более низкой цене. Однако каждый второй опрошенный признался, что старается выбирать товары и услуги для себя подешевле, а для близких людей — подороже, — сообщили в аналитическом центре НАФИ.

«Начнутся массовые просрочки по кредитам»

Весомую долю трат на еду экономисты называют достаточно критичной историей.

— В ближайшем будущем инфляция и рост цен на продукты приведут к тому, что начнутся массовые просрочки по кредитам. Рост доходов совсем не успевает за тем, как растет стоимость базовых потребностей. Из этого и получается, что более 70% людей тратит на еду больше 30% доходов, хотя рынок прошел и госконтроль от ФАС, и шринкфляцию, и штрафы для производителей и ретейла, — отметил автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.

Проблема в том, что пока такой рост осознается не до конца, указал эксперт.

— С одной стороны, люди понимают, что 1000 рублей вчера и сегодня — это разные корзины, с другой — думают, что это ненадолго, или начинают экономить на всём подряд — от продуктов до каких-то больших покупок. Хотя на самом деле виноваты в этом не люди, а геополитика вместе с макроэкономикой. И давление на кошельки потребителей дальше будет усиливаться еще сильнее: как-никак бизнесу, особенно крупному, нужно отбивать растущие фискальные расходы, а сделать это проще всего через рост цен, — объяснил Алексей Кричевский.

По словам эксперта, совет один: если кто-то хочет жить лучше, то не надо рассчитывать на государство.

— Нужно просто больше зарабатывать. Как минимум увеличивать доход на 20% в год, чтобы не терять текущий уровень привычки / комфорта, — добавил Алексей Кричевский.

Доля расходов на продукты в бюджете россиян имеет высокий потенциал к дальнейшему увеличению, особенно среди семей с низкими доходами.

— Основные риски для роста продуктовой инфляции — это рост цен на сырье и энергоносители. Они неизбежно влияют на конечную стоимость продуктов. Также заметное ослабление рубля увеличивает стоимость импортируемых товаров и ингредиентов и влияет на рост цены, — указал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

С высокой вероятностью можно прогнозировать, что продуктовая инфляция по итогам года обгонит общую инфляцию, заключил эксперт.

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Продукты Рост цен Продуктовая корзина
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