Один полигон — на весь регион: в Ярославской области построят единый комплекс по переработке мусора

«Зеленые масла» — нефтепродукты, которые использовали для производства сажи. Их сливали в котлованы, вырытые в земле, и засыпали грунтом. Спустя время вся почва в этом месте пропиталась химией.

По данным специалистов, площадь территории, где захоронены «зеленые масла» в Ярославле, составляет 18 гектаров, объем загрязненного грунта — около 6,6 миллиона тонн, масса непосредственно нефтепродуктов в земле — 16,5 тысячи тонн. «Зеленые масла» находятся в Ярославле в водоохранной зоне реки Волги.

Кислые гудроны — это отходы переработки нефти, содержащие кислоты и другие вредные вещества. Они имеют низкий уровень pH, что делает их агрессивными и потенциально опасными для окружающей среды. Кислые гудроны могут негативно влиять на почву и воду, если не утилизировать их правильно.