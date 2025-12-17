Один полигон — на весь регион: в Ярославской области построят единый комплекс по переработке мусора

В Ярославской области к 2029 году создадут единый комплекс по обращению с отходами. Это планируют сделать на базе уже имеющегося полигона «Скоково». Об этом сообщили региональные власти 16 декабря 2025 года.
«Наша цель — на базе „Скоково“ создать единый высокотехнологичный комплекс по сортировке, обработке, утилизации и размещению отходов», — отметил губернатор Михаил Евраев.
Общий объем инвестиций в проект, включая реконструкцию полигона «Скоково», оценивается примерно в семь миллиардов рублей. Финансирование будет осуществляться с привлечением федеральных средств.
Как пояснили в правительстве области, реализация проекта запланирована в два этапа. На первом этапе построят комплекс по обращению с отходами с мусоросортировочными мощностями до 60 тысяч тонн в год, что позволит обеспечить стопроцентную сортировку твердых коммунальных отходов. Также предусмотрено создание объекта утилизации методом компостирования мощностью 160 тысяч тонн в год — это позволит перерабатывать до 35% отходов.
Второй этап включает реконструкцию действующего полигона «Скоково». Его проектная мощность составит не менее 325 тысяч тонн отходов в год, а срок эксплуатации — 25 лет с момента ввода в строй.
«В настоящее время в регионе функционируют пять мусоросортировочных станций, которые обеспечивают выполнение целевого показателя нацпроекта по сортировке отходов, установленного на уровне 61%», — уточнила и. о. министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области Наталья Беляева.
После запуска нового комплекса область рассчитывает к 2030 году выйти на 100-процентную сортировку и существенно сократить объем захоронения мусора.
В Ярославской области есть ещё одна важная экологическая проблема — «зеленые масла» в Ярославле и «кислые гудроны» в Тутаевском муниципальном округе. Эти объекты планируют ликвидировать в рамках проекта «Генеральная уборка» нацпроекта «Экологическое благополучие».
В настоящее время на объекте «зеленые масла» проводятся инженерные изыскания и обследования. После их завершения в 2026 году начнётся разработка проекта ликвидации, а завершить работы планируется к 2030 году. Средства на подготовительные работы по объекту «кислые гудроны» заложены в областном бюджете на 2026 год.
Что такое «зеленые масла» и «кислые гудроны»
«Зеленые масла» — нефтепродукты, которые использовали для производства сажи. Их сливали в котлованы, вырытые в земле, и засыпали грунтом. Спустя время вся почва в этом месте пропиталась химией.
По данным специалистов, площадь территории, где захоронены «зеленые масла» в Ярославле, составляет 18 гектаров, объем загрязненного грунта — около 6,6 миллиона тонн, масса непосредственно нефтепродуктов в земле — 16,5 тысячи тонн. «Зеленые масла» находятся в Ярославле в водоохранной зоне реки Волги.
Кислые гудроны — это отходы переработки нефти, содержащие кислоты и другие вредные вещества. Они имеют низкий уровень pH, что делает их агрессивными и потенциально опасными для окружающей среды. Кислые гудроны могут негативно влиять на почву и воду, если не утилизировать их правильно.
В специальном сюжете публикуем все новости про ликвидацию «зеленых масел» и «кислых гидронов» в Ярославской области.