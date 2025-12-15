Успеть за два часа: как мы сдавали ртутные лампы в новый пункт приема в Ярославле. Репортаж

В Ярославле открылся пункт приема ртутных ламп Источник: Артем Бауман / 76.RU

В Ярославле не так давно появился городской пункт приема ртутных и люминесцентных ламп. О его открытии в мэрии города сообщили в октябре. До этого сдать такие отходы было просто некуда. Многие горожане выбрасывали лампочки в обычные мусорные контейнеры, хотя делать этого нельзя. Причина в том, что такие виды ламп содержат пары ртути, свинец и другие опасные вещества. Они относятся к I классу опасности (то есть являются чрезвычайно опасными). На обычных мусорных полигонах вредные вещества попадают в окружающую среду, начинают отравлять воздух, почву и подземные воды.

Сбором, транспортировкой, обработкой, утилизацией и обезвреживанием отходов I и II классов сейчас в России занимается Федеральный экологический оператор» (ФГУП «ФЭО»). Однако, как сообщали в самой компании, она принимает отходы только у юридических лиц и ИП.

«Сбор ртутных ламп и градусников от населения имеют право организовывать управляющие компании. Если нет управляющей компании, то привлекается муниципальное образование как юридическое лицо», — отмечали в соцсетях оператора.

Некоторое время назад, когда мы обзванивали ярославские управляющие компании с вопросом о приеме ламп, нам отвечали, что такой услуги у них нет. Поэтому для ответственных горожан, к которым относятся и сотрудники 76.RU, открытие пункта приема стало важным событием.

Мы собрали пылившиеся дома отработанные ртутные и люминесцентные лампы и повезли сдавать.

«Если никого нет — звоните»

Пункт приема расположен на городском предприятии «Горзеленхозтрой» по адресу: Московский проспекте 110А. Это практически на выезде из города. Добраться туда без машины можно только на одном автобусе — № 33 (до остановки «ПАТП-1»). Есть еще один нюанс: приемный пункт работает только два часа в неделю — по средам с 10 до 12 часов.

Мы приехали примерно за полчаса до полудня 10 декабря. На посту охраны нас направили к припаркованному у входа желтому автофургончику.

«Если там никого нет, звоните по телефону — он там указан», — сказали в пункте пропуска.

В фургоне никого не было. На стекле машины прикреплен листок с номером телефона, графиком работы и списком ламп, которые принимают: ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные. Жирным шрифтом выделено уточнение — «не битые». Также написано, что прием ведется по акту с паспортом.

Стекло с объявлением покрылось инеем Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Около фургона мы оказались не одни. Перед нами сюда подошел молодой мужчина с длинной лампой в коробке.

— Тут никого нет. Звоню уже пять минут — номер занят, — рассказал он. — Не могут нормально организовать сбор — подъедь сюда в рабочее время. Это я по сменам работаю, а другим как? Неужели поедут? Лучше бы в торговых центрах поставили контейнеры, все равно многие по выходным туда ездят.

Ждем приемщика Источник: Артем Бауман / 76.RU

Мы не первые

Мужчина предпринял еще одну попытку дозвониться. На этот раз удачно.

— Еще договор пять минут, наверное, заключать будем. Нам-то он вообще не нужен, — ежился от холода мужчина.

Через пару минут к нам подошел работник «Горзеленхозстроя».

— Ждал, ждал, потом уж решил отойти», — в оправдание своего отсутствия пояснил он.

— Мы первые сегодня? — спрашиваем у сотрудника.

— Не первые, до вас уже приезжали, — ответил он.

Сотрудник открыл дверь фургона. Внутри стоял оранжевый металлический ящик для отходов, а на полу лежало несколько ламп.

Внутри машины установлен ящик для отходов, но лампы лежат рядом Источник: Артем Бауман / 76.RU

Мужчина, который пришел до нас, сдал свою лампу. У него спросили фамилию и выдали на листке акт приема-передачи. Паспорт не потребовали. Впрочем, у нас тоже. Мы сдали 12 ламп и также получили акт приема-передачи.

Лампы у нас были в картонных коробках — в таком виде их не приняли. Пришлось доставать. Лампы нам предложили сложить прямо на пол фургона.

— А почему не в ящик? — поинтересовались мы у принимающего.

— Честно говоря, их трудно потом достать оттуда. Поэтому пока так складываем. Потом приезжает специализированная машина и все забирает, — объяснил работник «Горзеленхозстроя».

Он добавил, что когда пункт только открылся, много народа приезжало сдавать лампы. Сейчас стало поменьше желающих.

Надеемся, теперь наши лампы не нанесут серьезного ущерба экологии Источник: Артем Бауман / 76.RU

Куда отправляют лампы

В соцсетях ФГУП «ФЭО» говорится, что на специальных предприятиях такие лампы получают «вторую жизнь».

«Вещества, содержащиеся в лампе, идут на повторное использование. Ртуть, как и другие элементы ртутьсодержащих отходов, возвращается в хозяйственный оборот», — отметили в организации.

