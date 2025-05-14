«Могло быть и хуже»: как обстоят дела с обмелением Волги в Ярославской области

Обмеление Волги в Ярославской области Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославской области нормализуется ситуация с обмелением Волги. Об этом в беседе с 76.RU рассказал ихтиолог Игорь Шляпкин.

«Понятно, что полноценно водохранилище не смогли набрать. Сейчас достигнут промежуточный результат между тем, чего боялись и на что надеялись. То есть могло быть и хуже, но надеялись, что будет получше», — рассказал нашему порталу научный сотрудник Института биологии внутренних вод РАН Игорь Шляпкин.

В результате удалось повысить уровень воды в Волге благодаря продолжительным дождям, идущим в Центральной России с середины апреля, а также за счет сбросов воды.

Ученый Игорь Шляпкин отметил, что проблема с маловодьем присутствует и в других регионах страны.

«В Рыбинском водохранилище регулирует судоходство в районе Нижегородской ГЭС. Там проблема в том, что из-за маловодья возникают сложности продвижения судов. Особенно со стороны Нижнего Новгорода. Там один из шлюзов с ошибкой спроектирован, поэтому и возникают проблемы. Иногда Рыбинскому водохранилищу приходится подбрасывать туда воды, чтобы хоть чуть-чуть поднять уровень», — объяснил Игорь Шляпкин.