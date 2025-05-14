НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Ярославле
Погода+7°

пасмурно, без осадков

ощущается как +3

0 м/c,

 744мм 81%
Подробнее
4 Пробки
USD 80,55
EUR 89,70
Расписание «Метеоров»
Что известно об обмелении Волги
Экстренное предупреждение о грозе
«Локомотив» в финале плей-офф
Перерасчет за отопление
Погода на ближайшие дни
Попал под ИВЛ в командировке
Сколько стоит квартира в новостройке
Утечка газа в центре города
Экология Обмеление Волги «Могло быть и хуже»: как обстоят дела с обмелением Волги в Ярославской области

«Могло быть и хуже»: как обстоят дела с обмелением Волги в Ярославской области

Рассказал ихтиолог Игорь Шляпкин

777
4 комментария
Обмеление Волги в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОбмеление Волги в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Обмеление Волги в Ярославской области

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области нормализуется ситуация с обмелением Волги. Об этом в беседе с 76.RU рассказал ихтиолог Игорь Шляпкин.

«Понятно, что полноценно водохранилище не смогли набрать. Сейчас достигнут промежуточный результат между тем, чего боялись и на что надеялись. То есть могло быть и хуже, но надеялись, что будет получше», — рассказал нашему порталу научный сотрудник Института биологии внутренних вод РАН Игорь Шляпкин.

В результате удалось повысить уровень воды в Волге благодаря продолжительным дождям, идущим в Центральной России с середины апреля, а также за счет сбросов воды.

Ученый Игорь Шляпкин отметил, что проблема с маловодьем присутствует и в других регионах страны.

«В Рыбинском водохранилище регулирует судоходство в районе Нижегородской ГЭС. Там проблема в том, что из-за маловодья возникают сложности продвижения судов. Особенно со стороны Нижнего Новгорода. Там один из шлюзов с ошибкой спроектирован, поэтому и возникают проблемы. Иногда Рыбинскому водохранилищу приходится подбрасывать туда воды, чтобы хоть чуть-чуть поднять уровень», — объяснил Игорь Шляпкин.

Ранее из-за маловодья запуск «Метеора» между Ярославлем и Нижним Новгородом был под вопросом. Вследствие понижения уровня воды в реке было усложнено судоходство. В регионах были скорректированы маршруты круизов.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Обмеление Волги
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
2 часа
Я правильно понял, что уровень воды не регулируют при помощи искусственных сооружений и устройств а всего-то нужно только надеятся на нормализацию?!
Гость
2 часа
Шухер ложный. Расходимся.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
От альтушки до чиназес. Мама составила словарь, чтобы понимать дочь-подростка
Нина Жабреева
Блогер
Мнение
Почему сочинские фавелы не сносят? Журналист пожил в гаражах-небоскребах у моря и рассказывает, как там
Андрей Бирюков
Корреспондент UFA1.RU
Мнение
За скорую помощь — автомобиль или вертолет — вы заплатите от 5 до 10 евро: россиянин откровенно рассказал о немецкой медицине
Степан
Мнение
Банкир отправилась в далекий Непал — как прошло путешествие в страну, где есть праздник смерти
Екатерина Бурко
Мнение
«Льготы у нас только на бумаге»: силовик — о переработках и мизерной зарплате
Анонимный Автор
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление