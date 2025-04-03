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Ученые рассказали, что может исправить ситуацию с пугающим обмелением Волги в Ярославской области

Уровень воды сильно упал из-за малоснежной зимы

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13 комментариев
Понижение уровня воды в Волжских водохранилищах связано с малоснежной и теплой зимой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПонижение уровня воды в Волжских водохранилищах связано с малоснежной и теплой зимой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Понижение уровня воды в Волжских водохранилищах связано с малоснежной и теплой зимой

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В этом году в Ярославской, Нижегородской и других областях рекордно обмелела Волга. Вода отступила от берегов на несколько метров. Почему так произошло и как выправить ситуацию нашим коллегам из NN.RU рассказали кандидаты биологических наук из университета им. Лобачевского: доцент кафедры Института биологии биомедицины Вячеслав Жихарев, а также доцент и завлабораторией водных экосистем кафедры экологии того же института Дмитрий Гаврилко.

Волга представляет собой каскад водохранилищ. Как объясняют специалисты, их уровень регулируют специалисты в зависимости от потребности в электроэнергии, а также прогнозов о снеговом запасе и разных климатических показателей.

Какие ГЭС находятся ниже по течению Волги | Источник: Мария Романова / Городские медиа Какие ГЭС находятся ниже по течению Волги | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Какие ГЭС находятся ниже по течению Волги

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

В этом году понижение уровня воды в волжских водохранилищах связано с малоснежной и теплой зимой. Небольшие запасы снега во время таяния быстро впитались в грунт и не пополнили питающие водохранилища реки.

Дальнейшее наполнение водохранилищ будет зависеть от сработки ГЭС (понижения уровня воды в водохранилище до такой отметки, чтобы во время паводка не было подтопления, а воды хватило для работы гидроагрегатов) и количества осадков.

По мнению экспертов, выправить ситуацию помогут обильные майские и летние осадки. В целом с середины марта уровень воды в Горьковском водохранилище растет. Минимум зафиксировали 13 марта (тогда 82,33 м, сейчас 82,96 м).

«Даже такой уровень водохранилища находится в пределах нормального подпорного уровня. Очевидно, Горьковское водохранилище накапливает воду для дальнейшей плавной сработки в летний период», — заключили специалисты.

Ранее в Верхне-Волжском гидрометцентре провели встречу, на которой обсуждалось, что в этом году уровень воды в крупнейших реках, Волге и Оке, близок к самым низким значениям за многолетний период наблюдений.

По данным Гидрометцентра, на 1 апреля уровень воды в Волге у Рыбинска был зафиксирован на 28 см. выше отметки опасного явления «Низкая межень», у Ярославля — на 54 см, у Тутаева — на 45 см.

На фоне обмеления Волги в Ярославской области полностью остановили работу Угличской ГЭС и приостановили ГЭС в Рыбинске. Для чего вводятся такие меры — читайте в этом разборе.

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Валерия Коростелева
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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Волга Ока Водоем Обмеление Волги Экология
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Комментарии
13
Гость
3 апреля, 12:52
Поможет только если начнут думать и вкладывать в свою страну а не в счёта в Дубаях.
Гость
3 апреля, 14:47
Что мешает? Да просто, каждому сознательному Ярославичу, нужно купить в одном из сетевых магазинов 5 литров бутилированной воды, и вылить её в Великую Русскую реку Волгу! На нынешнюю Власть, надежды никакой! 🤡🤡🤡
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