Известный фотограф показал Черное море после мазутной катастрофы. Эти снимки заставляют остановиться и задуматься

Многие переживают, что пляжи Черного моря будут недоступны для туристов в предстоящем сезоне. Максим Тарасов показал другую сторону экологической катастрофы — с гибелью природы и животных Источник: Максим Тарасов











6 января известный фотограф Максим Тарасов из Челябинска вылетел в Анапу, чтобы своими глазами увидеть масштабы катастрофы после крушения танкеров с мазутом и хоть как-то помочь. Предварительно он связался с учеными, с которыми работал в экспедициях на Курильских островах и Камчатке. Изучил опыт ликвидации последствий похожего ЧП в 2007 году (тогда в Керченском проливе во время шторма разломился танкер «Волгонефть-139», стоявший на якоре, вылилось 1300 тонн мазута. В декабре 2024 года, по предварительным данным, в воду попало 8000 тонн мазута).

— Мне хотелось рассказать историю о людях, которые справляются с этой катастрофой, и проблемах, которые они решают. Многие сейчас думают, что уже поздно ехать, но это не так, работы еще много. На катере мы дошли до места, где затонул один из танкеров. На воде не видно больших разливов, но всё море покрыто разводами, и часто встречаются небольшие пятна мазута, чувствуется его едкий запах, — рассказал 74.RU Максим Тарасов.

Далее — фотоподборка с комментариями автора.

Найти пострадавшую птицу не так просто, часто они прячутся в кустах от хищников Источник: Максим Тарасов / Tarasovmaksim.ru











Волонтеры относятся к пострадавшим птицам максимально бережно. Эту птицу нашли случайно, когда местная жительница повела показать несколько мертвых пернатых Источник: Максим Тарасов / Tarasovmaksim.ru











Первые дни Максим с группой из штаба по спасению птиц ездил в поисках места для выпуска отмытых особей Источник: Максим Тарасов / Tarasovmaksim.ru











Палатка, где был организован прием пострадавших птиц. На переднем плане — канистры с водой Источник: Максим Тарасов / Tarasovmaksim.ru











Девушка выносит птицу из палатки на следующий этап мойки. Видно, что волонтеры очень переживают и делают свою работу бережно Источник: Максим Тарасов / Tarasovmaksim.ru











На автомойке был организован процесс очистки птиц. На несколько недель она перестала функционировать по назначению Источник: Максим Тарасов / Tarasovmaksim.ru











Реабилитация. Волонтеры кормят пострадавших птиц и наблюдают за их состоянием Источник: Максим Тарасов / Tarasovmaksim.ru











Все волонтеры проходят обучение и работают в паре с более опытными Источник: Максим Тарасов / Tarasovmaksim.ru











Все люди, работающие на мойке, выглядят очень уставшими. Сложная работа в сложных условиях. Нужно постоянно находиться в защитных костюмах. Кроме того, сложно психологически — ты пытаешься спасти живой организм Источник: Максим Тарасов / Tarasovmaksim.ru

На этом фото птицу покрывают крахмалом, который собирает крупные частички мазута. Следующий этап — мойка с помощью различных средств. Стараются использовать биоразлагаемые средства Источник: Максим Тарасов / Tarasovmaksim.ru











В ходе мониторинга нашли несколько погибших птиц. Скорее всего, они уже были вымыты, но причину смерти нужно выяснять. Несколько тушек передали экспертам Источник: Максим Тарасов / Tarasovmaksim.ru











Моющие средства вымывают жировой слой, который необходим птицам для того, чтобы держаться на плаву в воде и не замерзнуть на суше. Если птица не успевает его восстановить, скорее всего, она погибнет. Именно поэтому необходимо специальное место, где птиц можно выпускать под присмотром Источник: Максим Тарасов / Tarasovmaksim.ru











Один из волонтеров исследует берег, чтобы понять, насколько он подходит для выпуска спасенных птиц. Такое место должно отвечать определенным требованиям — соленая вода, кормовая база, укрытие Источник: Максим Тарасов / Tarasovmaksim.ru











Выход в море с центром спасения дельфинов «Дельфа» для мониторинга. Доплыли до места крушения танкеров Источник: Максим Тарасов / Tarasovmaksim.ru











Встретилась группа дельфинов. На фото афалины — самые известные и распространенные дельфины Источник: Максим Тарасов / Tarasovmaksim.ru











На этом фото видно масляные разводы. Считалось, что дельфины вне опасности (чиновники так считали) и способны просто уйти от пятен, но волонтеры показали, что это не так. Максим сделал снимок дельфина в мазуте, который прилипает к телу и остается Источник: Максим Тарасов / Tarasovmaksim.ru











Море в районе затонувшей части танкера покрыто небольшими пятнами мазута, плавающего на поверхности. Очень резкий и едкий запах. Больших пятен не встречали Источник: Максим Тарасов / Tarasovmaksim.ru

Весь мусор, который плавал в море, покрыт мазутом Источник: Максим Тарасов / Tarasovmaksim.ru











На этом снимке волонтер пытается поймать загрязненную птицу. Это очень сложно, так как птицы сразу стараются уйти в воду Источник: Максим Тарасов / Tarasovmaksim.ru











Всё еще встречаются большие пятна мазута вдоль береговой линии. Но их становится всё меньше и меньше. К сожалению, шторма периодически выносят новые Источник: Максим Тарасов / Tarasovmaksim.ru











Пострадало огромное количество птиц. Конечно, наблюдать эту картину очень печально. Недавно Максим получил интересный комментарий к своим фото — сказали, что он слишком красиво пытается показать трагедию, и так делать нельзя, что многие люди видят в этом красоту, а это ужасно. Но именно так работает фотография: нужно работать с чувствами, нужно, чтобы она заставляла остановиться и задуматься Источник: Максим Тарасов / Tarasovmaksim.ru