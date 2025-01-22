Экология фоторепортаж Известный фотограф показал Черное море после мазутной катастрофы. Эти снимки заставляют остановиться и задуматься
Известный фотограф показал Черное море после мазутной катастрофы. Эти снимки заставляют остановиться и задуматься
Публикуем репортаж с комментариями автора
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6 января известный фотограф Максим Тарасов из Челябинска вылетел в Анапу, чтобы своими глазами увидеть масштабы катастрофы после крушения танкеров с мазутом и хоть как-то помочь. Предварительно он связался с учеными, с которыми работал в экспедициях на Курильских островах и Камчатке. Изучил опыт ликвидации последствий похожего ЧП в 2007 году (тогда в Керченском проливе во время шторма разломился танкер «Волгонефть-139», стоявший на якоре, вылилось 1300 тонн мазута. В декабре 2024 года, по предварительным данным, в воду попало 8000 тонн мазута).
— Мне хотелось рассказать историю о людях, которые справляются с этой катастрофой, и проблемах, которые они решают. Многие сейчас думают, что уже поздно ехать, но это не так, работы еще много. На катере мы дошли до места, где затонул один из танкеров. На воде не видно больших разливов, но всё море покрыто разводами, и часто встречаются небольшие пятна мазута, чувствуется его едкий запах, — рассказал 74.RU Максим Тарасов.
Далее — фотоподборка с комментариями автора.
Напомним, фотографии Максима Тарасова входят в десятку лучших снимков мира по версии журнала Time. Перед открытием его персональной выставки в публичной библиотеке мы записали с ним интервью. Еще 10 лет назад Максим работал айтишником в банке, но потом взял в руки фотоаппарат и отправился с ним в путешествия. Он увлекается аэросъемкой и с помощью квадрокоптера показывает жизнь с большой высоты.