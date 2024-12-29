Отдых в Анапе с легким запахом мазута. Морской геолог — о последствиях экокатастрофы в Черном море

Мазут на побережье убирали тысячи людей Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Волны Черного моря продолжают выносить на берег тонны мазута, разлившегося из потерпевших крушение танкеров. У россиян — минус летний курорт в сезоне-2025?

Что происходит в регионе, столкнувшемся с экологической катастрофой, наши коллеги из «Фонтанки» спросили у морского геолога, научного журналиста Константина Ранкса. Это головотяпство, считает он.

Константин Ранкс Источник: личная страница во «ВКонтакте»











— Константин, судя по всему, больше всего пострадало побережье Краснодарского края. Крымское затронуто не так масштабно. В Анапе курортного сезона-2025 можно не ожидать?

— Если посмотреть на общие карты в интернете, то в восточной и западной частях Черного моря существуют течения, которые движутся против часовой стрелки. И по ним получается, что вытекшее в Керченском проливе должно плыть к Крыму. А есть более детальные карты, в них указано, что есть сезонные противотечения, в том числе из Крымского пролива: вдоль него — к берегу Анапы. И судя по всему, во время катастрофы именно этот сценарий реализовался.

Думаю, если будут приложены все необходимые усилия для ликвидации последствий, природа очистится и курортный сезон в Анапе летом состоится. Но всё равно отдыхать россияне будут с легким ароматом нефтепродуктов. Обидно, конечно, ведь в стране не так много теплых побережий. И к этим курортным зонам отношение должно быть в высшей степени внимательное.

В южной части Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение два танкера с мазутом. В море вылилось 3700 тонн нефтепродуктов из перевозимых 9200. Мазутное пятно стало относить к побережью и выбрасывать на берег. В Анапе ввели режим ЧС. Очищать пляжи и животных отправились спасатели, волонтеры, казаки. С 21 декабря ликвидировать последствия разлива мазута начали в Керчи. По последним данным, площадь загрязнения — 54 кв. км, но она расширяется.

— Можно ли удалить весь мазут, оказавшийся в воде?

— Мазут — это нефтепродукт, который, в отличие от бензина, имеет приблизительно такую же плотность, как и вода, он тяжелый. И есть даже сорта мазута тяжелее воды, хоть и ненамного.

Кроме того, мазут представляет собой смесь химических веществ, его легкие фракции плавают на поверхности. Если неустанно продолжать работы, их можно собрать. Тяжелая часть может опуститься на дно, и выбрасываться на поверхность она будет, когда вода в море потеплеет. И тут по поводу предстоящего курортного сезона возникает неопределенность.

Несомненно, экологи будут разбираться с тем, какие вещества оказались в море, потому что мазут, как и бензин, — это не какое-то одно вещество, а смесь различных углеводородов, которые обладают разными свойствами. От этого зависит выбор методов борьбы с последствиями экологической катастрофы.

— Почему волонтеры жалуются на то, что у моря работать тяжело — трудно дышать?

— Когда всю эту жижу выбрасывает на побережье, летучие вещества, присутствующие в мазуте, попадают в воздух. Люди, вынужденные дышать им, страдают от того, что он «раздражает» легкие.

— Азовские дельфины умирают. На сегодняшний день уже больше 20 погибших.

— Им тяжело, они же воздухом дышат. Я обычно говорю, что дельфин тоже человек, высшее млекопитающее, которое чувствует боль, страх. Представьте себе бедного дельфина, вокруг которого мазут, а у него такие же легкие, как у человека, да и отравляется весь организм: сердце, печень, почки. Погибли те, что не успели отреагировать на опасность, не повезло. Оставшиеся спасутся, и рыба тоже — уйдут из опасной зоны: они все-таки плавают быстрее, чем распространяется нефтепродукт.

— Крабов в мазуте море выносит на берег. Сообщали, что их пытаются отмывать, получается плохо. Отмыть птиц вроде бы удается лучше — спасены уже более 1000.

— Ущерб, нанесенный экологии, очень большой. Подозреваю, что и вся живность, обитающая на дне моря (биологи называют ее бентосом), сильно пострадает. Погибнут в местах оседания тяжелых фракций мазута креветки, устрицы, мидии, другие морские организмы. Крабы передвигаются по дну медленно, поэтому тоже под ударом.

— Мазут, опустившийся на дно, при определенных условиях поднимается наверх. И тогда его можно убрать. Не прошло и недели после катастрофы, как случился новый шторм и это произошло. Какие еще условия смогут естественным образом поднять нефтепродукты со дна?

— Снова пришлось собирать не только мазут, поднявшийся со дна из-за шторма, но и из повредившихся мешков, в которые волонтеры собирали разлившиеся нефтепродукты на побережье поселка в Краснодарском крае. Их не убрали с берега вовремя.

Но насколько эффективно штормы смогут повлиять на очищение дна, не будет понятно, пока свое слово не скажут специалисты. Важно ведь, какой это мазут, есть в нем фракции тяжелее воды или нет — реальной плотности затонувшей смеси мы не знаем. Мы же не знаем, в каком количестве это вещество осело и где. На большой глубине его никакой шторм не взболтает, на маленькой — конечно, взболтает и вынесет наверх, где его можно собрать.

— Могут ли какие-то вещества раствориться в воде и по сути отравить ее?

— В мазуте могут содержаться водорастворимые вещества. Если в стакан налить воду, а потом добавить в нее мазут, то если он легче воды, через какое-то время всплывет. Появится четкая граница между мазутом и водой, на вид — чистой. Но когда этот мазут собирается, то оставшаяся как бы чистая вода не будет пригодна для питья, она будет иметь нефтяной привкус.

Только всё это на самом деле теория со словом «если». Мазут — сложнейший композит различных веществ, поэтому, прежде чем философствовать, нужно понимать, с каким продуктом мы имеем дело. Я думаю, что сейчас и прокуратура, и экологи именно этим и озабочены. Потому что для каждого вида загрязнений существует своя стратегия очистки.

Самое понятное условие для подъема нефтепродукта со дна морского — теплая погода. По мере того, как вода в море будет теплеть, часть его будет подниматься и вымываться на берег. То есть продолжится процесс разделения мазута на фракции.

— По поводу причин катастрофы СМИ опубликовали много версий. Самая распространенная — состояние танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». И шторм, на который они не рассчитаны. То есть не столько шторм виноват в катастрофе, сколько…

— Наверное, если бы не было шторма, они бы дочапали как-то до порта разгрузки. Но надо понимать, что перевозка нефтепродуктов на таких старых и очень опасных танкерах — большой риск. И не первый раз такие суда тонут, причем в том же районе. Вспомните катастрофу в Керченском проливе 2007 года. Тогда во время шторма потерпели крушение 11 судов, из них 4 сухогруза и танкер — «Волгонефть-139» — утонули. Он, как и его «братья», разломился пополам. В воду попало около 7 тысяч тонн технической серы и до 2 тысяч тонн нефтепродуктов. На «мазутный» берег выбрасывались покрытые нефтепродуктами рыба, утки и бакланы.

— Можно ли декабрьскую трагедию сравнить по последствиям с техногенной катастрофой на нефтяной платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе 2010 года? Сегодня говорят, что тот гигантский разлив нефти в Мексиканском заливе в итоге оказался не таким губительным, как предсказывали.

— Нет, они несопоставимы. Там взорвалась платформа глубокой добычи нефти Deepwater Horizon, и очень долго нефть буквально заливала всё в 80 километрах от побережья штата Луизиана. Думали, что это катастрофа общемирового масштаба и непонятно, как от нее оправиться.

Невозможно назвать ее негубительной. Нефти вылилось не два танкера, как у нас, а сотня таких танкеров — более 750 000 куб. м нефти, всё побережье Луизианы было залито нефтью. Соединенные Штаты потратили миллиарды, British Petroleum и другие компании участвовали финансово в борьбе с последствиями. Там до сих пор мониторят ситуацию, потому что изливавшаяся на глубине больше километра часть нефти осела на дно и сформировала «подводные озера». Да, потихоньку — тысячелетия — она будет разлагаться микроорганизмами.

До аварии в Мексиканском заливе самой разрушительной катастрофой считалась авария, произошедшая с танкером Exxon Valdez компании Exxon. Она случилась в 1989 году у Аляски. Тогда в море вылилось около 35 тысяч тонн нефти, береговая линия была загрязнена на протяжении 2 тысяч километров.

Ситуацию в Керченском проливе нельзя назвать глобальной катастрофой. Но от ее оценки как региональной беды конкретного побережья ни морской живности, ни местным жителям, ни тем, кто там собирался отдыхать, не легче. Это трагедия, которую можно было избежать. Эти суда, а точнее лохани в возрасте больше полста лет, вообще не должны в такую погоду, зимой, ходить по морю. Еще в 2013 году в отраслевом журнале «Российское судоходство» была опубликована статья об их плачевном состоянии. Произошедшая с ними очередная катастрофа была лишь вопросом времени.