За ужин с Лепсом в Барвихе и вечеринку с Шурой в Дубае — 220 тысяч с человека: почем Новый год — 2026 со звездами

Лепс с молодой подругой обещает зажечь Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Звезды шоу-бизнеса почти не востребованы на корпоративах, зато рестораны предлагают их выступления между горячим и десертом. Правда и к счету за новогоднюю вечеринку гостям придется прибавить гонорар за концерт популярного артиста. Наши коллеги из MSK1.RU узнали что почем.

«Ты служишь украшением стола»

Хоть волшебную новогоднюю ночь ждать еще больше месяца, рестораны и концертные залы страны уже анонсируют праздничное меню и шоу-программу, которой будут ублажать дорогих гостей. А то что гости станут дорогими, сомневаться не приходится. Не только самые роскошные рестораны столицы, но и заведения средней руки в российских городах подняли цены в сравнении с прошлыми новогодними праздниками. В среднем на 15–30 процентов. А если в праздничной программе присутствует выступление популярного артиста, то рассчитывать на билеты дешевле 25–30 тысяч рублей не приходится. И это на самые «неудобные» столики. А ценник на VIP-места может зашкаливать. Например, встреча новогодней ночи в концертном зале «Барвиха» в VIP-ложе обойдется гостю в 600 тысяч рублей за место. В «правительственной ложе» — в 20 тысяч рублей, а в афере — от 135 до 225 тысяч рублей. За эти деньги публика получит праздничный ужин, шампанское и живых артистов: для них будут петь Григорий Лепс, Полина Гагарина и Теона Контридзе. Невыкупленных мест еще много, но и ложа с болтами за 600 тысяч уже забронирована.

2025-й многие звезды встречали в ресторанах, в то числе Гагарина Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Удивительно, но в нынешнюю новогоднюю ночь предложений с артистами в меню значительно больше, чем прежде. Год Зеленой Змеи, 2025-й, гости ресторанов встречали в основном под кавер-группы, подпевая неизвестным музыкантам с репертуаром из известных песен. Хотя та же Полина Гагарина пела для гостей ресторана «Турандот». Выступали в заведениях Дима Маликов, певица Слава и Сосо Павлиашвили. Большинство же популярных артистов предпочитали встретить праздник дома с близкими и друзьями, чтобы наконец-то отдохнуть от многочисленных выступлений на корпоративах в конце декабря.

Но нынешний год Огненной Лошади модные заведения предлагают встречать, наслаждаясь выступлениями известных музыкантов, в программе столичных ресторанов — и солисты, и целые коллективы, были бы деньги у гостей. Ветеран шоу-бизнеса Лариса Долина давно не давала концертов на таких камерных площадках, как «Кафе Пушкинъ». Но в нынешнюю новогоднюю ночь она будет развлекать гостей, которые заплатят от 80 до 95 тысяч за праздничную вечеринку.

Голосистая красотка Ани Лорак будет развлекать гостей заведения в паре с группой «Моральный кодекс» Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

В столичный ресторан «Турандот» забредет еще один редкий гость на застольных вечеринках — Ани Лорак. Голосистая красотка будет развлекать гостей заведения в паре с группой «Моральный кодекс». За удовольствие есть и слушать придется отдать от 95 до 235 тысяч рублей. Кстати, группа «Моральный кодекс» решила провести новогоднюю ночь по-стахановски и окучить несколько ресторанов: их выступление предлагает еще и White Rabbit, но за более гуманные 30–120 тысяч рублей с гостя.

В среднем входной билет на встречу Нового года в столичный ресторан с праздничным меню от именитого шеф-повара и выступлением популярного артиста стоит в диапазоне от 30 до 100 тысяч с едока в зависимости от расположения столика. Ресторан на крыше отеля The Carlton продает за 120 тысяч рублей не только выступление певцов театра «Ромэн», но и вид на главный атрибут новогодней ночи — Спасскую башню Кремля. За сумму в 60–100 тысяч гости ресторана «Эрвин» получат не только гастрономическое удовольствие, но и выступление певицы Лолиты. А вот Натали в «Недальнем Востоке» обойдется всего в 50 тысяч рублей.

Продюсеры врут!

В нынешнюю новогоднюю ночь Лариса Долина будет тоже выступать Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Так почему звезды в этом году решили изменить рабочий график — вкалываем на корпоративах в декабре, а в новогоднюю ночь соглашаемся выступать только за гигантский гонорар или отдыхаем с семьей и друзьями?

— Забудьте о том, что наши артисты в декабре нарасхват — сидят и решают, к кому за миллионы пойти петь на корпоративе. И продюсеры, которые рассказывают, что их артисты уже забронированы на все праздники, просто врут! — безапелляционно заявляет известный российский промоутер, основатель компании «Ру-Концерт» Евгений Морозов. — Да, еще несколько лет назад музыканты, певцы, ведущие действительно зарабатывали на предновогодних мероприятиях большие деньги. И на гонорары от корпоративов могли содержать себя и свои коллективы: музыкантов, танцоров, технический персонал, пиар. Но сегодня таких заработков нет. У бизнеса изменились приоритеты, и те 20–50 тысяч долларов, которые они тратили на выступление звезды на празднике, они сегодня тратят на другие, более важные для общества дела.

По мнению эксперта, у наших звезд осталась одна «новогодняя кормушка» — выступление в дорогих ресторанах и больших банкетных залах.

— Концерты в ресторанах не вчера начались, просто не все артисты к этому были готовы. Многие считали ниже своего достоинства петь перед жующей публикой, — говорит Евгений Морозов. — Или старались петь в ресторанах за пределами страны: в ОАЭ, Турции, на Кипре, где гонорары были выше и не так публично всё происходило. Но жить-то надо, содержать коллективы нужно, поэтому корпоративы заменили рестораны. Вы можете представить, что, например, Леди Гага поет в ресторане за какой угодно гонорар? Я тоже не представляю. А наши соглашаются, значит им там и место.

Шура востребован в Дубае Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Кстати, тенденция выступать в развлекательных заведениях и ресторанах за пределами России сохранилась и в нынешнем году. Лидер по числу выступлений российских звезд — Дубай. В новогоднюю ночь у русскоязычной публики будет отличный выбор исполнителей, с которыми можно весело встретить праздник — разные локации, разные цены, разные стили. Например, 31 декабря в одном из отелей престижного района Джумейра состоится «Новогодний гала-ужин» с Валерием Меладзе, Альбиной Джанабаевой и Екатериной Варнавой. Вход в рублях по курсу — от 166 тысяч. В эту же ночь в отеле по соседству можно будет встретить праздник с Катей Лель и Шурой, но дороже — за 220 тысяч рублей по курсу. В дубайском «филиале» столичного ресторана SAKHALIN гости проведут праздничный ужин под песни Александра Иванова и группы «Рондо», цены на билет — от 77 тысяч рублей по курсу. А цены на Golden Night Михаила Турецкого и группы «Сопрано» стартуют с демократичных 38 тысяч рублей. Кстати, в это же время «Хор Турецкого» будет развлекать гостей столичного отеля «Метрополь» уже за 130–150 тысяч рублей.

Гонорар от ресторана — уже успех

Меладзе давно поет за границей Источник: Марина Молдавская / E1.RU

— Я считаю, что не только время корпоративов в России закончилось, закончился и весь шоу-бизнес, — считает промоутер Евгений Морозов. — Даже могу вам назвать точную дату, когда был вбит гвоздь в крышку его гроба — 25 марта 2020 года, день, когда объявили о карантине из-за пандемии коронавируса. Тогда закончились гастроли, закончились билетные концерты, отменились все выступления. И до сих пор шоу-бизнес не вернулся к допандемийным временам. Билетные концерты больше не приносят артистам нормальную прибыль, а часто становятся убыточными. А именно они, не корпоративы, кормили певцов и музыкантов. Да, московские площадки еще могут заплатить популярному исполнителю большой гонорар. Например, артист запросил за выступление $20 тысяч, промоутер заплатил и отбил ценами на билеты, заработал. Городов, где публика готова заплатить за концерт большие деньги, в стране немного. Поэтому на кассовых концертах зарабатывать всё труднее даже промоутерам, а артистам почти нереально. Вот и ищут они дополнительные способы заработка: от спонсорской поддержки до бизнес-проектов. И выступления в ресторанах — это сегодня большой успех.

По мнению эксперта, рестораны, даже очень дорогие, всё равно не готовы платить за выступление артистов деньги, сопоставимые с гонораром за выступление на корпоративе. Но сегодня предложений на рынке минимум, да и гонорары на выступления артистов существенно снизились.