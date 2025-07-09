«Называли деревней и провинцией». Молодая жена Игоря Николаева — о жесткой травле после замужества

Жена Игоря Николаева впервые дала интервью E1.RU Источник: Юлия Проскурякова

Жена звездного певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова родом из Екатеринбурга. В 2025 году у пары 15 лет со дня свадьбы и 20 лет со дня знакомства — подробно E1.RU рассказывал их историю любви.

Корреспондент E1.RU поговорила с Юлей Проскуряковой. Она рассказала, как прошло ее детство в Екатеринбурге и как изменилась ее жизнь после переезда в Москву, как на нее повлияла слава мужа.

Источник: Юлия Проскурякова

— Вы родились в Екатеринбурге. Расскажите, какие у вас остались воспоминания о родном городе?

— Наконец-то журналисты из моего родного города решили взять у меня интервью. Как много я давала интервью разным изданиям, в том числе и зарубежным, и вот свершилось, я даю интервью новостному порталу города Екатеринбурга. Я счастлива!

Я родилась 11 августа 1982 года в Свердловске. В роддоме № 20 на Химмаше. До моего 7-летия мы жили на Химмаше у моей бабушки по маминой линии, а потом папу распределили по работе в Первоуральск, и там я пошла в первый класс, в школу № 5.

— Долго ли прожили в Первоуральске?

— В Первоуральске жили недолго. Где-то в 1992 году папа начал работать в прокуратуре на должности помощника прокурора, и мы снова переехали в Свердловск. Нам дали шикарную трехкомнатную квартиру — район был новый, всё только строилось — на ул. Крестинского, 51, и там я пошла в 5-й класс и там же окончила школу № 197.

У меня было прекрасное детство. Веселое, яркое, интересное. Параллельно занималась в студии ВИА «Аленушка» при Дворце молодежи, в котором через несколько лет я случайно встретила своего будущего мужа.

Потом в 1999 году поступила в УрГЮА, и мы переехали в центр города, в новостройку. Там до сих пор живут мои родители.

Так выглядела будущая жена Николаева в детстве Источник: Юлия Проскурякова

— Какой у вас любимый и нелюбимый район Екатеринбурга?

— Екатеринбург обожаю всем сердцем. Я люблю там всё.

Кстати, центр в Екатеринбурге стал очень приличный — там так здорово и приятно погулять. Поскольку я живу в Москве уже много лет, то, когда оказываюсь в Екате, мне нравится всё, потому что каждая улица и район у меня с чем-то ассоциируются.

— Бываете ли сейчас в родном городе?

— Бываю несколько раз в год. Мои родители живут и работают в Екатеринбурге. Папа — нотариус, мама ему помогает. Также в Екатеринбурге живет моя родная сестра Оля со своей семьей, и мы тоже к ним приезжаем.

Всегда останавливаюсь у родителей в своей детской комнате. А потом обязательно встречаюсь со своими подружками и друзьями. Некоторые друзья переехали по работе в Москву, но многие из них живут и в Екате, и мы всегда видимся, когда я приезжаю. Это традиция. Заходим в ресторан «Гастроли», гуляем по ночной Плотинке и вспоминаем годы юности.

Кстати, в начале августа я приеду в Екатеринбург, чтобы представить фильм «Азбука Морзе», в котором я сыграла одну из главных ролей.

На фото слева направо: Юлия, ее сестра Ольга, папа Павел Сергеевич и мама Людмила Ивановна Источник: Юлия Проскурякова

— Вы переехали в Москву, когда вам было 24 года. Считаете себя уральской или московской?

— Считаю себя уралочкой, живущей в Москве.

— Вы сказали, что учились в юридическом. Сколько проработали по профессии? Всегда ли при этом мечтали быть певицей?

— Проработала по профессии полтора года в Екатеринбурге и год в Москве. Да, я всегда мечтала быть певицей и мечтала поступить в музыкальное училище П. И. Чайковского. Музыкой занималась с детства, обожала всё, что с ней связано. Первые дипломы, первую зарплату я получила именно за исполнение песен, за участие в конкурсах и концертах. Это был мой первый реальный доход.

Родители считали, что мне нужно получить нормальное образование, чтобы продолжить юридическую династию. Я совершенно не жалею, что окончила УрГЮА, так как это серьезное и очень достойное учебное заведение. Учеба в нем закалила мой характер. Юлия Проскурякова певица

В юности она всегда мечтала стать певицей Источник: Юлия Проскурякова

— Петь вы любили с детства. А на какие концерты ходили в молодости? Какие у вас были кумиры?

— О, я поклонница Уитни Хьюстон, Мэрайи Кэрри и Селин Дион! Наверное, Ботанический район до сих пор помнит, как я разучивала песни этих великих певиц. И пела людям с балкона третьего этажа. Соседи тоже всё время меня слушали. Им, наверное, было непросто, но они не жаловались.

— При этом вы говорили, что не были поклонницей Игоря Николаева. Почему?

— Да, действительно не была. Часто журналисты и многие СМИ упорно записывают меня в фанатки, но это совершенно неправильно. Я знала всего две песни Игоря Николаева — «Мельница» (это была моя любимая песня в детстве) и «Пять причин». Всё. Но жизнь — удивительная штука, и совершенно неожиданно, став женой Игоря Николаева, я абсолютно незаметно стала и его фанаткой.

Екатеринбурженка призналась, что не была фанаткой Игоря Николаева Источник: Юлия Проскурякова

— Как вам удалось совместить карьеру и дом после замужества?

— Я до сих пор пытаюсь совместить. Никак не могу найти гармонию в этом. Но мои муж и дочка очень меня поддерживают: отпускают на съемки, выступления и радуются, когда выходят фильмы с моим участием.

— Повлияла ли на вас как-то слава мужа?

— Да, повлияла. Я из хорошей, любящей семьи, у меня замечательное детство, друзья, образование, и поначалу было совершенно непонятно, почему люди так меня критиковали, почему называли деревней и провинцией. Хотя Екатеринбург никогда не был ни тем, ни другим.

Говорили, что я с мужем из-за денег, что я из непонятной семьи, без рода и без племени. Меня это очень удивляло. Было обидно за себя и свою семью. Юлия Проскурякова певица

— И главное, я искренне недоумевала, почему в Игоря Николаева нельзя влюбиться? Ему было 46 лет, когда мы познакомились. Он умнейший человек, талантливейший музыкант, очень харизматичный. С ним и тогда, и сейчас очень интересно. Мне было неприятно, что многие обесценивали меня и мои чувства. Но потом я поняла, что мне просто не нужно никому ничего доказывать. Просто нужно жить свою жизнь и быть счастливой.

25 сентября 2010 года. Свадьба Юлии и Игоря Источник: Юлия Проскурякова

В браке супруги уже почти 15 лет (а знакомы они уже 20 лет) Источник: Юлия Проскурякова

— Как вам удалось остаться такой же искренней и бескорыстной, несмотря на погружение в мир шоу-бизнеса?

— Благодаря моей семье, моим родителям, моему городу Екатеринбургу. Я всегда знаю, откуда я и где мои корни. Уральские люди со стержнем и с чувством собственного достоинства. И я не исключение.

— Вы влюбили в себя кумира 00-х, и сейчас выглядите просто потрясающе. Поделитесь секретами молодости.

— Спасибо, конечно. Я не считаю, что выгляжу очень уж хорошо в свои почти 43 года, но я стараюсь. Всегда есть к чему стремиться.

Супруги выступают вместе Источник: Юлия Проскурякова

— Вы не раз признавались, что появление дочки для вашей семьи было долгожданным.

— Мы ждали нашу доченьку долгих 10 лет. Конечно, это счастье. Мы просили дочку у старцев на Афоне, молились Матронушке, и Бог нас услышал.

Вероника была долгожданным ребенком Источник: Юлия Проскурякова

Источник: Юлия Проскурякова

— Хотели бы еще детей?

— Уже, наверное, нет. Жизнь такая непредсказуемая, да и мы не молодеем. Но если Бог даст, я, конечно, буду рада!

— Что для вас счастье?

— Счастье — это любовь, чтобы все близкие были здоровы! И мир, конечно, — пусть будет на земле мир и благополучие.

Просто посмотрите на счастливую семью! Источник: Юлия Проскурякова