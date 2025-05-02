Умер бывший барабанщик «Арии» и «Мастера» Игорь Молчанов

Молчанов играл в популярных рок-группах Источник: Мастер / «ВКонтакте»











В Бельгии умер барабанщик группы «Ария» и коллектива «Мастер» Игорь Молчанов в возрасте 63 лет. Об этом сообщили в сообществе группы «Мастер» во «ВКонтакте».

«Друзья, мы получили печальную новость из Бельгии. Ушел из жизни Игорь Молчанов, первый барабанщик группы „Мастер“», — говорится в сообщении. О причинах смерти и дате прощания с музыкантом не сообщается.

Со слов бас-гитариста группы Александра Грановского, в 1985–1986 годах Молчанов присоединился к группе «Поющие сердца», которые в будущем и стали «Арией». Музыкант также был одним из создателей группы «Мастер». Именно он предложил это название для коллектива.