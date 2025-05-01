Яйца драконов, трупы лошадей и инопланетный кокон. Как частная коллекция москвички превратилась в крупнейший в мире киносклад: фото

Тут и доспехи, и оружие, и трупы лошадей, и детские игрушки 40–50-х годов прошлого века, и инопланетный кокон, и еще примерно 5 миллионов вещей. Этой коллекции позавидует любой антиквар. Когда-то она была частной, но выросла до крупнейшего в мире склада кино и театрального реквизита. Впрочем, иногда приходят и те, кто к творческой индустрии не имеет отношения: арендуют костюмы на тематические вечеринки. MSK1.RU подготовил фоторепортаж, в котором рассказывает, почем взять напрокат костюм полицейского, бутафорский мушкет или кровать Казановы.
Ходила по квартирам и собирала ненужные вещи
Если вы увидели в современном отечественном кино или сериале гаишника или средневекового воина — с вероятностью 90% эти костюмы взяли с киносклада «Жар-Птица».
Он находится на Рязанском проспекте в Москве, является частью кластера «Метмаш». Это бывшая территория одноименного завода, который превратили в большое кинопространство с павильонами, студиями, офисами и прочей инфраструктурой.
Киносклад «Жар-Птица» основала Татьяна Трубникова. В 90-х она трудилась PR-директором компании по производству одежды «Том Клайм» и телекомпании «Климин ТВ», которая выпускала программы «Стильные штучки» и «Магия моды» на СТС. Затем руководила пиаром и маркетингом на радиостанциях «Серебряный дождь» и «Шансон», в журнале «Ваш досуг». Позже открыла актерское и PR-агентство, стала агентом и пресс-секретарем известных спортсменов.
Изначально Татьяна собирала исторический реквизит для себя.
— Она начинала с маленьких вещей, — рассказывает старший менеджер киносклада Татьяна Белосохова. — Ходила по квартирам. Некоторые сами приносили вещи в дар. Кто-то квартиру продавал, кому-то просто что-то не нужно. Вещи приводили в порядок и выставляли.
Татьяна Белосохова много лет работала костюмером, а затем и художником по костюму. Со временем ушла в сферу реквизита. Так и оказалась на киноскладе.
— У нас огромнейший ассортимент, в котором можно найти практически всё, — сообщает она. — Люди приходят и за костюмами, и за реквизитом, и за мебелью. Спрашивают цыганские иголки, космические капсулы, яйца драконов и прочее. И этот ассортимент пополняется постоянно. Бывает, что приходят и не знают, что им нужно. Мы подсказываем.
Кокон инопланетный. Не бит, не крашен
Склад разделен на секторы — костюмы, предметы мебели и интерьера, книги, оружие, бутафория и прочее. Цены тоже максимально разные. Арендовать рубашку можно за 400 рублей. Свадебные платья — уже за несколько тысяч. Предметы интерьера, к примеру набор мебели, — за несколько десятков тысяч.
— Я думаю, аналогов нашим вещам не найти, — считает Татьяна Белосохова. — Много медицинских вещей — скелеты, пособия. Мумии, обожженные вещи, прочая крупногабаритная бутафория — пушки, трупы лошадей. Всякое есть. Много мехов, туш медведей.
Чаще всего гости склада спрашивают оружие, полицейскую и военную атрибутику. Любители военной тематики будут в восторге от ассортимента оружейного отдела — здесь можно найти мечи, шпаги, мушкеты и автоматы, солдатские фляги и ручные гранаты образца Великой Отечественной войны.
«Для одного проекта как-то реквизит выгружали четыре дня. Такой объем был».
Нам, журналистам, полюбился «кокон инопланетный». По словам Татьяны Белосоховой, его завезли на склад недавно. Пока никто не брал. Стоимость аренды от 1500 рублей.
К сожалению, арендаторы часто портят реквизит. Но отдел реставраторов восстанавливает всё практически в первозданном виде.
— У нас огромное количество игрушек 40–50-х годов прошлого века, — показывает их собеседница. — Мы стараемся, чтобы они жили как можно дольше. Сейчас много проектов тех лет, игрушки часто берут. На каждой есть штрихкод. Каждая вещь описывается и фотографируется для контроля прихода и ухода, качества. Если что-то не приходит или портится, мы выставляем претензии продакшену. Воюем за качество.
Сотрудница склада показывает нам плюшевого медведя 50-х годов. Он пришел на склад с проекта «Чебурашка» (6+). По словам Татьяны, его немного испортили, но уже отреставрировали.
— Есть книга 1918 года на английском языке. Не в очень хорошем состоянии, конечно, — признается менеджер, — но это оригинал. Есть бутафорские книги — просто с обложкой. Много силиконовых трупов. Вообще ассортиментом медицинского реквизита мы особенно гордимся.
История английской писательницы Анжелы Брэзил «Дружба в четвертом классе: Школьная история» была написана в 1911 году, но конкретно эту книгу на фото издали в 1918-м. Она рассказывает об истории девочки Олдред Лоуренс, которая переживает подростковую дружбу, амбиции и проблемы школьной жизни. Рассказ ведется с точки зрения молодой девушки.
Москва — это город кино. Я по улице езжу, постоянно вижу, что-то где-то снимают. Здесь, на Метмаше, будущее отечественного кинематографа.
По словам Татьяны, иногда на склад заглядывают профессиональные коллекционеры, предлагают большие деньги или замену некоторым особо ценным экспонатам. Но руководство стоит на своем: всё это реквизит, и он не продается.
— На складе есть почти всё: от канделябра XVIII века до светильников советских времен, — сообщали в правительстве Москвы. — Такую коллекцию сотрудники склада собрали всего за пять лет. В нее входит крупногабаритная мебель: столы, шкафы, кровати, комоды, трюмо и даже императорский трон, а также бытовая техника — плиты, холодильники ЗИЛ и стиральные машины.
Основатель киносклада регулярно пополняет коллекцию, возвращаясь из различных уголков России и мира с новыми экспонатами.
— В сокровищнице реквизита бережно хранятся образцы, которые использовались при съемках таких знаковых современных картин, как «Сердце Пармы» (18+), «Матильда» (18+), «Золотая Орда» (18+), «Пальма» (6+), — рассказывали в правительстве Москвы. — Собрание регулярно пополняется. Так, многие предметы привозят из самых разных уголков планеты: Шри-Ланки, Таиланда, Индии и других стран, а также покупают на блошиных рынках и барахолках, получают в дар от частных лиц.
Площадь склада — около 10 тысяч квадратных метров. И останавливаться на таких масштабах «Жар-Птица» не планирует. За 2024 год реквизит компании использовали в 380 кино- и театральных проектах, а также ряде частных мероприятий.
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