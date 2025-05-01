Яйца драконов, трупы лошадей и инопланетный кокон. Как частная коллекция москвички превратилась в крупнейший в мире киносклад: фото

Говорят, одна голова хорошо, а две лучше. На киноскладе их еще больше Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Тут и доспехи, и оружие, и трупы лошадей, и детские игрушки 40–50-х годов прошлого века, и инопланетный кокон, и еще примерно 5 миллионов вещей. Этой коллекции позавидует любой антиквар. Когда-то она была частной, но выросла до крупнейшего в мире склада кино и театрального реквизита. Впрочем, иногда приходят и те, кто к творческой индустрии не имеет отношения: арендуют костюмы на тематические вечеринки. MSK1.RU подготовил фоторепортаж, в котором рассказывает, почем взять напрокат костюм полицейского, бутафорский мушкет или кровать Казановы.

Ходила по квартирам и собирала ненужные вещи

Если вы увидели в современном отечественном кино или сериале гаишника или средневекового воина — с вероятностью 90% эти костюмы взяли с киносклада «Жар-Птица».

Он находится на Рязанском проспекте в Москве, является частью кластера «Метмаш». Это бывшая территория одноименного завода, который превратили в большое кинопространство с павильонами, студиями, офисами и прочей инфраструктурой.

Нынешнее здание киносклада находится на кинозаводе «Метмаш» Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Киносклад «Жар-Птица» основала Татьяна Трубникова. В 90-х она трудилась PR-директором компании по производству одежды «Том Клайм» и телекомпании «Климин ТВ», которая выпускала программы «Стильные штучки» и «Магия моды» на СТС. Затем руководила пиаром и маркетингом на радиостанциях «Серебряный дождь» и «Шансон», в журнале «Ваш досуг». Позже открыла актерское и PR-агентство, стала агентом и пресс-секретарем известных спортсменов.

Изначально Татьяна собирала исторический реквизит для себя.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











— Она начинала с маленьких вещей, — рассказывает старший менеджер киносклада Татьяна Белосохова. — Ходила по квартирам. Некоторые сами приносили вещи в дар. Кто-то квартиру продавал, кому-то просто что-то не нужно. Вещи приводили в порядок и выставляли.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Татьяна Белосохова много лет работала костюмером, а затем и художником по костюму. Со временем ушла в сферу реквизита. Так и оказалась на киноскладе.

Татьяна Белосохова уже много лет работает на киноскладе Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











— У нас огромнейший ассортимент, в котором можно найти практически всё, — сообщает она. — Люди приходят и за костюмами, и за реквизитом, и за мебелью. Спрашивают цыганские иголки, космические капсулы, яйца драконов и прочее. И этот ассортимент пополняется постоянно. Бывает, что приходят и не знают, что им нужно. Мы подсказываем.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Кокон инопланетный. Не бит, не крашен

Склад разделен на секторы — костюмы, предметы мебели и интерьера, книги, оружие, бутафория и прочее. Цены тоже максимально разные. Арендовать рубашку можно за 400 рублей. Свадебные платья — уже за несколько тысяч. Предметы интерьера, к примеру набор мебели, — за несколько десятков тысяч.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











— Я думаю, аналогов нашим вещам не найти, — считает Татьяна Белосохова. — Много медицинских вещей — скелеты, пособия. Мумии, обожженные вещи, прочая крупногабаритная бутафория — пушки, трупы лошадей. Всякое есть. Много мехов, туш медведей.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Чаще всего гости склада спрашивают оружие, полицейскую и военную атрибутику. Любители военной тематики будут в восторге от ассортимента оружейного отдела — здесь можно найти мечи, шпаги, мушкеты и автоматы, солдатские фляги и ручные гранаты образца Великой Отечественной войны.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











«Для одного проекта как-то реквизит выгружали четыре дня. Такой объем был». Татьяна Белосохова старший менеджер киносклада «Жар-Птица»

Нам, журналистам, полюбился «кокон инопланетный». По словам Татьяны Белосоховой, его завезли на склад недавно. Пока никто не брал. Стоимость аренды от 1500 рублей.

Главное, чтобы по дороге от склада до съемочного павильона вас с коконом не остановили полицейские. Объяснять придется долго Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











К сожалению, арендаторы часто портят реквизит. Но отдел реставраторов восстанавливает всё практически в первозданном виде.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











— У нас огромное количество игрушек 40–50-х годов прошлого века, — показывает их собеседница. — Мы стараемся, чтобы они жили как можно дольше. Сейчас много проектов тех лет, игрушки часто берут. На каждой есть штрихкод. Каждая вещь описывается и фотографируется для контроля прихода и ухода, качества. Если что-то не приходит или портится, мы выставляем претензии продакшену. Воюем за качество.

Сотрудница склада показывает нам плюшевого медведя 50-х годов. Он пришел на склад с проекта «Чебурашка» (6+). По словам Татьяны, его немного испортили, но уже отреставрировали.

Тот самый медведь из «Чебурашки» (6+) Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











— Есть книга 1918 года на английском языке. Не в очень хорошем состоянии, конечно, — признается менеджер, — но это оригинал. Есть бутафорские книги — просто с обложкой. Много силиконовых трупов. Вообще ассортиментом медицинского реквизита мы особенно гордимся.

Та самая книга 1918 года выпуска Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











История английской писательницы Анжелы Брэзил «Дружба в четвертом классе: Школьная история» была написана в 1911 году, но конкретно эту книгу на фото издали в 1918-м. Она рассказывает об истории девочки Олдред Лоуренс, которая переживает подростковую дружбу, амбиции и проблемы школьной жизни. Рассказ ведется с точки зрения молодой девушки.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Москва — это город кино. Я по улице езжу, постоянно вижу, что-то где-то снимают. Здесь, на Метмаше, будущее отечественного кинематографа. Татьяна Белосохова старший менеджер киносклада «Жар-Птица»

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











По словам Татьяны, иногда на склад заглядывают профессиональные коллекционеры, предлагают большие деньги или замену некоторым особо ценным экспонатам. Но руководство стоит на своем: всё это реквизит, и он не продается.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











— На складе есть почти всё: от канделябра XVIII века до светильников советских времен, — сообщали в правительстве Москвы. — Такую коллекцию сотрудники склада собрали всего за пять лет. В нее входит крупногабаритная мебель: столы, шкафы, кровати, комоды, трюмо и даже императорский трон, а также бытовая техника — плиты, холодильники ЗИЛ и стиральные машины.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Основатель киносклада регулярно пополняет коллекцию, возвращаясь из различных уголков России и мира с новыми экспонатами.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











— В сокровищнице реквизита бережно хранятся образцы, которые использовались при съемках таких знаковых современных картин, как «Сердце Пармы» (18+), «Матильда» (18+), «Золотая Орда» (18+), «Пальма» (6+), — рассказывали в правительстве Москвы. — Собрание регулярно пополняется. Так, многие предметы привозят из самых разных уголков планеты: Шри-Ланки, Таиланда, Индии и других стран, а также покупают на блошиных рынках и барахолках, получают в дар от частных лиц.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Площадь склада — около 10 тысяч квадратных метров. И останавливаться на таких масштабах «Жар-Птица» не планирует. За 2024 год реквизит компании использовали в 380 кино- и театральных проектах, а также ряде частных мероприятий.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU









