В 90 лет ему приписывали роман с медсестрой: чем Бедрос Киркоров поплатился за счастье

В объятиях Бедроса Киркорова было много прекрасных женщин, но немногим он признавался в любви Источник: Вячеслав Прокофьев / ТАСС











Большое и доброе сердце Бедроса Киркорова позволило прожить ему насыщенную и яркую жизнь. В нём было место и творчеству, и таланту, и близким людям, но больше всего — семье. Все знакомые артиста в один голос говорят, что он души не чаял в своем сыне Филиппе Киркорове. И это было взаимно. 18 марта король российской эстрады огорошил всех сообщением: большое и доброе сердце Бедроса Киркорова остановилось. «Он был человеком, который любил свою семью, жену, сына, сестру, он всех любил», — говорят его коллеги. Но чем он расплатился за любовь?

«Как молнией ударило»

У родителей Бедроса Киркорова не было профильного образования, но они просто обожали петь. И всегда брали сына на репетиции хора. Постепенно он втянулся, да так успешно, что вскоре выбился в солисты. Уроки вокала Бедросу давал преподаватель бельканто Георгий Волков. И когда он устроился репетитором в оперный театр Варны, то позвал за собой Киркорова.

Дальнейший творческий путь артиста как будто был освещен путеводной звездой. Когда молодой Бедрос Киркоров выступал в Международном доме журналистов, его заметил композитор Арно Бабаджанян, который и посоветовал начинающему исполнителю получить музыкальное образование в СССР.

В 1962 году Киркоров поступил в ГИТИС, устроился в «Москонцерт», выступал с ведущими советскими оркестрами. Во время очередных гастролей он оказался в Сочи. И, стоя на сцене, заметил в зрительном зале черноглазую девушку. Встретившись с ней взглядом, он уже не мог отвести от нее глаз и пел для нее одной.

— Чувствовал, что встретил Ее. Конечно, я и раньше обращал внимание на хорошеньких девушек, и они иногда отвечали мне взаимностью. Но серьезных чувств ни к кому не испытывал. А тут — как молнией ударило, — признавался Бедрос Киркоров.

Источник: Городские медиа

Той самой незнакомкой оказалась Виктория Лихачева из известной цирковой династии. Оказалось, что она остановилась в той же гостинице, что и Киркоров, вместе с матерью. Девушка подошла к артисту за автографом, а тот пригласил ее на чашку кофе. В итоге уже на следующий день Бедрос отпрашивал девушку у матери на вечерний концерт в Туапсе, а сразу после него, когда они вдвоем с Викторией гуляли по парку, сделал ей предложение.

— Там очень хороший парк был, мы пошли в парк. И я сделал предложение — сразу, в лоб. Она сказала: «Маму надо спросить, разрешит ли уехать в Болгарию», — рассказывал Бедрос Киркоров.

«Не мог на жену надышаться»

Спустя три месяца после знакомства пара сыграла свадьбу. Однако радость новоиспеченных супругов сменилась горем — на следующий день после торжества скончался отец Виктории.

Вскоре молодожены уехали в Болгарию, где в 1967 году у них родился долгожданный сын Филипп.

— Они всегда были близки, он и внешне на маму очень похож. Понимали друг друга с полуслова, сын делился с ней самым сокровенным, советовался, — рассказывал Бедрос Киркоров. — Благодаря матери Филипп жив, она всё сделала для него, как когда-то моя мама вложила в меня всю душу и силы.

Но и здесь пару поджидали неприятности — ребенок страдал от непонятной болезни, связанной с пищеварением, и врачи долго не могли поставить диагноз. Только позднее выяснилось, что это была язва желудка и она благополучно зарубцевалась.

— Несмотря на любые проблемы, мы с Викой никогда не cсорились, не скандалили. Не мог на жену надышаться, — рассказывал Бедрос Филиппович. — Но не зря говорят: чужое счастье людям глаза застит. Я много гастролировал, пел на заводах и фабриках, в колхозах и совхозах, даже в сибирских тюрьмах выступал. «Доброжелатели» тем временем забрасывали Вику анонимными письмами: у вашего мужа есть любовница.

На деле супруги хранили друг другу верность и жили счастливо с момента знакомства до начала девяностых, когда, находясь с гастролями на Дальнем Востоке, Бедрос позвонил домой и услышал, что его возлюбленная попала в больницу, врачи диагностировали у нее рак прямой кишки.

«Я знал, что дни ее сочтены»

Бедрос Филиппович стремился помочь Виктории всеми правдами и неправдами. Обратился к Ванге, и та сказала, что возлюбленная артиста будет жить, если начнет пить оливковое масло, но из-за постоянной тошноты женщина к нему и притронуться не могла.

Обращался Киркоров и к петербургскому врачу, который изобрел лекарство, замедляющее рост раковых клеток. После первого внутривенного вливания Виктории полегчало, у семьи забрезжила надежда. Но три месяца спустя врач сам оказался на больничной койке, а пока артист ждал его выписки для повторной процедуры, драгоценное время было упущено.

— Я знал, что дни ее сочтены, врачи ничего не скрывали, но старался не подавать виду, держался, хоть и плохо это у меня получалось. Выходил из палаты и начинал рыдать, — признавался Киркоров. — Последние месяцы Вика жила на сильных обезболивающих, почти постоянно спала. Филипп приходил в больницу и часами сидел у ее кровати, гладил по руке.

Виктория Киркорова ушла из жизни 30 апреля 1994 года. В тот день ее единственному сыну исполнилось 27 лет.

«То, что наша девочка погибла, — вина врачей»

Второй женой Бедроса Киркорова стала Людмила Смирнова. С ней он познакомился на гастролях в Новгородской области еще при жизни первой супруги.

Людмилу Смирнову и Бедроса Киркорова в браке ждало серьезное испытание Источник: Анна Салынская / ТАСС











Людмила была председателем передового совхоза «Трудовик» и проводила для певца экскурсию по местному музею. Поскольку будучи женатым, Киркоров и смотреть не мог в сторону других женщин, с Людмилой они долгое время оставались друзьями. Только после смерти первой супруги он признался сыну, что хотел бы снова вступить в брак. Тот идею одобрил. Бедрос и Людмила обвенчались в марте 1997 года в кафедральном Софийском соборе Новгородского кремля.

Пара мечтала о ребенке, но забеременеть у Людмилы получилось только с третьей попытки. Поначалу беременность протекала нормально, но потом появились проблемы. Долгожданная дочь появилась на свет раньше срока и погибла.

— То, что наша девочка погибла, — вина врачей, — утверждал Бедрос Киркоров. — Людмиле надо было назначить плановое кесарево сечение, а не ждать, пока родит сама. Семь дней прожила наша дочка, а потом начался сепсис, доктора не смогли ее спасти. Для нас с Людмилой эта смерть стала страшным ударом. Боялся потерять и вторую жену, так она горевала. Людмила очень хотела этого ребенка. Не случилось.

Бедрос и Людмила как могли поддерживали друг друга, но вскоре выяснилось, что их брак оказался не таким уж крепким — в 2023 году Бедрос Филиппович объявил, что разошелся с супругой еще 12 лет назад.

Филипп Киркоров признавался, что у его отца в последнее время частенько отказывало сердце, но дожить до столь преклонного возраста — уже достижение Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Причиной стало то, что она отказалась переезжать к нему. В последние годы супруги жили на два города: Бедрос Киркоров — в Москве (он переехал к Филиппу сразу после того, как у него родились дети), а Людмила жила у себя на родине — в Великом Новгороде.

«Молодец, что в 91 год живет полноценной жизнью»

Филипп Киркоров давно стал замечать, что у его отца напряженные отношения с Людмилой. Однажды супруги поссорились из-за сущего пустяка, и Филипп полагал, что они скоро помирятся. Но всё оказалось намного сложнее: причиной развода стало не расстояние — Бедрос Киркоров влюбился. Поговаривали, что новой пассией артиста стала медсестра Олеся Иванова, которая за ним ухаживала.

И хотя сама Олеся рассказывала, что просто помогает артисту, и просила не впутывать ее ни в какие интриги, Филипп Киркоров радовался за отца.