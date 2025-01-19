Вся Россия удивляется найденной в глубинке улице Курта Кобейна: откуда такое название и как она выглядит — фото

Название официальное: действительно, упоминается лидер Nirvana Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU











Популярнее московского Арбата и петербургского Невского проспекта стала улица в Перми. В соцсетях и СМИ только ее и обсуждают. Из-за необычного названия. Улица носит имя Курта Кобейна. Она находится в небольшом поселении под Пермью, на берегу реки Чусовой. 59.RU разбирается, откуда взялось такое название, и показывает, как выглядит эта улица.

Курт Кобейн — американский рок-музыкант и автор песен, основатель и лидер группы Nirvana. Покончил с собой в 1994 году, когда ему было 27 лет. Посмертно Кобейна в составе Nirvana включили в Зал славы рок-н-ролла.

Откуда название

Улицу с неожиданным названием обнаружил московский историк Павел Гнилорыбов и опубликовал фрагмент карты в своем Telegram-канале «Архитектурные излишества».

— Внезапно. Садовое товарищество в Пермском крае, — прокомментировал название улицы он.

Улица пролегает по территории урочища Зыковское Поле Источник: «Яндекс.Карты»











Пост моментально разошелся по пабликам, его засыпали лайками и комментариями. Даже появилось предложение назвать СНТ «Клуб 27» с отсылкой на возраст, когда умер Курт Кобейн и другие известные музыканты. Шутки по поводу названия улицы появились и в сервисе «2ГИС».

— Именно на этом месте была придумана Smells Like Teen Spirit («Повеяло юностью»), — написал один комментатор.

— С дробовиком не ходите, — добавил второй.

— А где улицы Криста Новоселича и Дейва Гроула (остальных участников группы Nirvana. — Прим. ред.)? — откликнулся третий.

Улица находится в поселении недалеко от деревни Ельники. Имя Курта Кобейна она носит больше шести лет. В местной мэрии нам пояснили, что есть официальное постановление по этому поводу — его выпустила 27 сентября 2018 года администрация. Улица официально не входит в СНТ «Радуга», но граничит с ним, уточнили в мэрии.

Кто именно предложил такое название, никто не помнит. Понятно только, что инициатива шла от местных жителей — владельцев участков.

— СНТ приходили с готовой разбивкой улиц и предлагали названия, — рассказала экс-глава сельского поселения Елена Соснина. — Одни называли улицы Вишневой, Абрикосовой и так далее. Другие давали им чьи-то имена. В одном СНТ житель вообще назвал улицу в честь себя!

В СНТ действительно есть улица, названная именем и фамилией Артура Гуляева. Мы поговорили с ним — по его словам, идея назвать улицу так пришла его сыну, «чтобы удобно было вызывать такси», так как ранее адреса у них не было.

Как выглядит улица

На онлайн-картах никаких снимков улицы Курта Кобейна нет. Для того, чтобы узнать, как она выглядит, мы отправили на место фотографа.

Попасть на улицу не так-то просто: территория СНТ и прилегающих улиц огорожена, на воротах — никаких номеров для связи. Вокруг — тишина и снег. Видно, что недавно дорогу чистили трактором. И никаких калиток: видимо, предполагается, что пешком сюда не дойти, все приезжают на авто.

Видно, что дорогу недавно чистили Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU











Сама улица Курта Кобейна оказалась небольшой. Табличка с названием нашлась лишь на одном из домов, похожем на пряничный. Гирлянды и украшения на входной двери подсказали, что как минимум в каникулы сюда явно приезжали хозяева.

Табличка нашлась лишь на одном доме — под номером 16 Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU











На остальных домах табличек не было. Но, помимо дома № 16, на картах по улице Курта Кобейна указаны еще 7-й, 10-й и 13-й. Так что улица вполне себе существует.

Небольшая прогулка по тематической улице и окрестностям Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU

Жаль только, что ни на ней самой, ни по соседству нам не встретился ни один человек. Вероятно, многие жильцы приезжают сюда на выходные и праздники.