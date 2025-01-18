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Культура «Я столкнулась с большой потерей, но жизнь продолжается». От кого беременна дочь Анастасии Заворотнюк

«Я столкнулась с большой потерей, но жизнь продолжается». От кого беременна дочь Анастасии Заворотнюк

Ее избранником стал 30-летний бизнесмен

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От кого беременна старшая дочь Анастасии Заворотнюк: видео

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Анна Заворотнюк, старшая дочь умершей от рака актрисы Анастасии Заворотнюк, поделилась радостной новостью — она ожидает ребенка от своего мужа Тимура Исмаилова.

На днях Анна отметила свое 29-летие. В день рождения она рассказала о переживаниях прошлого года, который стал для нее одновременно горьким и радостным. В 2024 году Анна потеряла маму, однако в этом же году узнала о долгожданной беременности.

— Год был для меня очень контрастным, пропитанным грустью и болью и с другой стороны счастьем и любовью. Я столкнулась с самой большой потерей своей жизни, не стало моей любимой мамы. Но жизнь продолжается, и дальше меня ждало самое большое приобретение, — рассказала в соцсетях будущая мама.

Анна редко делится подробностями личной жизни. В 2021 году она призналась, что у нее есть жених, но имени возлюбленного не раскрывала. В 2022 году стало известно, что она вышла замуж, а после этого начала жить на две страны — посещала Россию и летала к супругу в ОАЭ.

В 2024 году мать Анны, актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк, скончалась от тяжелой болезни. 30-летний бизнесмен Тимур Исмаилов, с которым Анна познакомилась во время учебы в университете Нью-Йорка, сопровождал ее на похоронах. После этого сомнений не осталось: именно он стал избранником девушки.

Сейчас семья ждет пополнение — будущие родители уже знают пол малыша, но пока не раскрывают эту информацию.

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