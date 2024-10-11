«Как воры, без шума»: поклонники возмутились тайными похоронами актера, сыгравшего Виталия Наливкина

Источник: Городские порталы

Андрея Неретина, прославившегося благодаря ролью председателя исполкома Уссурийска Виталия Наливкина в скетч-шоу на YouTube, тайно похоронили в селе Воздвиженка Уссурийского края.

Актер скончался 5 октября. Предварительной причиной называют оторвавшийся тромб.

Нетерин остался без работы после того, как в 2022 году съемки шоу остановили — из-за ролика, в котором «народный депутат» взрывает остановку, на авторов заели уголовное дело по статье «Хулиганство». Актер устраивался сторожем, но из-за воспалившегося сустава оказался практически заперт в холодной комнатушке барака. Подписчики Андрея насобирали ему денег на операцию по замене тазобедренного сустава, но через два месяца после лечения он скончался.

Команда YouTube-канала BARAKuda открыла сбор на похороны актера, вот только проститься подписчики и знакомые Андрея с ним не смогли.

— Не объявляли ни о панихиде, ни о чем. Просто, как воры, без шума, не привлекая внимания, похоронили председателя, — высказался Андрей Фесик в телеграм-канале Андрея Неретина.