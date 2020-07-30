В Ярославле поймали преступника, перерезавшего мужчине горло: из-за чего он набросился на жертву

Полицейские поймали преступника, который перерезал горло 60-летнему мужчине возле ЦНТИ. Им оказался 38-летний ярославец, который выпивал в том месте вместе с пострадавшим.



— Подозреваемый решил похитить телефон потерпевшего, между мужчинами произошел конфликт, — сообщили в Управлении МВД России по Ярославской области. — Злоумышленник и нанёс владельцу мобильника удар ножом в область шеи, отобрал телефон и три тысячи рублей.



Сейчас мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Похищенный телефон у него изъяли.