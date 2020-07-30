В Ярославле поймали преступника, перерезавшего мужчине горло: из-за чего он набросился на жертву

В Ярославле поймали преступника, перерезавшего на улице горло мужчине
Полицейские поймали преступника, который перерезал горло 60-летнему мужчине возле ЦНТИ. Им оказался 38-летний ярославец, который выпивал в том месте вместе с пострадавшим.
— Подозреваемый решил похитить телефон потерпевшего, между мужчинами произошел конфликт, — сообщили в Управлении МВД России по Ярославской области. — Злоумышленник и нанёс владельцу мобильника удар ножом в область шеи, отобрал телефон и три тысячи рублей.
Сейчас мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Похищенный телефон у него изъяли.
Полиция предупреждает: не стоит распивать спиртные напитки с малознакомыми людьми, это может быть небезопасно. Помните, что злоупотребление спиртным может легко превратить вас как в жертву преступления, так и толкнуть на его совершение.
— В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за разбой с причинением особо тяжкого вреда здоровью, — рассказали в полиции. — Он ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
Если вина мужчины будет доказана в суде, то ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
Напомним, что накануне в Ярославле возле ЦНТИ произошло громкое преступление — напали на 60-летнего мужчину и перерезали ему горло. Пострадавший не смог рассказать, что случилось — попал в реанимацию. Там он находится до сих пор.