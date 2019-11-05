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Криминал

«Скрыл 630 миллионов»: генпрокуратура передала в суд дело на директора ярославского ЛВЗ

В Следственном комитете рассказали, в чём обвиняют Владимира Скидана

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Уголовным делом в отношении директора ЛВЗ «Ярославский» занимаются московские следователи

Уголовным делом в отношении директора ЛВЗ «Ярославский» занимаются московские следователи

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гендиректора Ярославского ликёро-водочного завода Владимира Скидана. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, он не заплатил в федеральный и региональный бюджеты акцизов на 630 миллионов рублей.

— С целью уклонения от уплаты налогов Владимир Скидан ввёл в заблуждение подчиненного ему главного бухгалтера, — полагают следователи Следственного комитета России. — Он дал указание о занижении суммы налоговых отчислений, внесении ложных сведений в налоговые декларации по акцизу на алкогольную продукцию за февраль, апрель и май 2015 года. Впоследствии документы были направлены в налоговые органы.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Мещанский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Место директора ярославского ЛВЗ Владимир Скидан занял в 2006 году. Ранее он работал управлявшим на заводе «Шуйская водка».

Ещё одному бывшему директору ЛВЗ «Ярославский» суд уже вынес приговор — ему дали два года колонии общего режима. Было доказано, что он уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 1 миллиарда 800 миллионов рублей.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Читатель
5 ноя 2019 в 18:02

Хорошо хапнул! Дадут год условно. С зачетом срока пребывания под следствием. Сразу же после вынесения сурового обвинительного приговора выйдет на свободу и отправится проживать хапнутое. ..... А вот если бы он с конвейера поллитровки умыкал, то не отвертеться бы ему от зоны! Закон суров!!!