«Скрыл 630 миллионов»: генпрокуратура передала в суд дело на директора ярославского ЛВЗ

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гендиректора Ярославского ликёро-водочного завода Владимира Скидана. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, он не заплатил в федеральный и региональный бюджеты акцизов на 630 миллионов рублей.
— С целью уклонения от уплаты налогов Владимир Скидан ввёл в заблуждение подчиненного ему главного бухгалтера, — полагают следователи Следственного комитета России. — Он дал указание о занижении суммы налоговых отчислений, внесении ложных сведений в налоговые декларации по акцизу на алкогольную продукцию за февраль, апрель и май 2015 года. Впоследствии документы были направлены в налоговые органы.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Мещанский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
Место директора ярославского ЛВЗ Владимир Скидан занял в 2006 году. Ранее он работал управлявшим на заводе «Шуйская водка».
Ещё одному бывшему директору ЛВЗ «Ярославский» суд уже вынес приговор — ему дали два года колонии общего режима. Было доказано, что он уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 1 миллиарда 800 миллионов рублей.