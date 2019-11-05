«Скрыл 630 миллионов»: генпрокуратура передала в суд дело на директора ярославского ЛВЗ

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гендиректора Ярославского ликёро-водочного завода Владимира Скидана. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, он не заплатил в федеральный и региональный бюджеты акцизов на 630 миллионов рублей.



— С целью уклонения от уплаты налогов Владимир Скидан ввёл в заблуждение подчиненного ему главного бухгалтера, — полагают следователи Следственного комитета России. — Он дал указание о занижении суммы налоговых отчислений, внесении ложных сведений в налоговые декларации по акцизу на алкогольную продукцию за февраль, апрель и май 2015 года. Впоследствии документы были направлены в налоговые органы.

