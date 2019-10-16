В Ярославле пенсионер убил больную раком жену и сжёг миллион рублей

Семейная драма разыгралась в Заволжском районе Ярославля летом этого года. 65-летний мужчина топором зарубил свою 75-летнюю жену.
Жизнь у семьи была непростой. Супруга болела раком, за ней нужен был постоянный уход. Нервы не выдерживали. В один из дней пара поссорилась. Муж выпил.
— Он взял топор и нанес множественные удары жене, от которых наступила ее смерть на месте, — рассказали в прокуратуре Заволжского района.
Поняв, что теперь терять уже нечего, мужчина вызвал полицию. А потом достал все накопления, какие у него были, — миллион рублей. Сложил всё в кучу и поджег. И сел ждать полицейских.
— Вину мужчина признал в полном объеме, содействовал расследованию уголовного дела. Причиной своего поведения назвал длительные конфликтные ситуации с женой, — уточнили в прокуратуре.
Суд назначил мужчине девять лет колонии строгого режима.