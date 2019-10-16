16 октября среда
СЕЙЧАС +4°С
usd 64.25
eur 70.85

Темы

СЕЙЧАС +4°С
usd 64.25
eur 70.85

Все новости

Все новости
Криминал

В Ярославле пенсионер убил больную раком жену и сжёг миллион рублей

После чего сам и вызвал полицию

Поделиться

3 040
4 Обсудить
Семейная жизнь оказалась слишком мучительной

Семейная жизнь оказалась слишком мучительной

Семейная драма разыгралась в Заволжском районе Ярославля летом этого года. 65-летний мужчина топором зарубил свою 75-летнюю жену.

Жизнь у семьи была непростой. Супруга болела раком, за ней нужен был постоянный уход. Нервы не выдерживали. В один из дней пара поссорилась. Муж выпил. 

— Он взял топор и нанес множественные удары жене, от которых наступила ее смерть на месте, — рассказали в прокуратуре Заволжского района.

Поняв, что теперь терять уже нечего, мужчина вызвал полицию. А потом достал все накопления, какие у него были, — миллион рублей. Сложил всё в кучу и поджег. И сел ждать полицейских. 

— Вину мужчина признал в полном объеме, содействовал расследованию уголовного дела. Причиной своего поведения назвал длительные конфликтные ситуации с женой, — уточнили в прокуратуре. 

Суд назначил мужчине девять лет колонии строгого режима. 

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

деньгиубийство

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (4)

    Гость
    16 окт 2019 в 14:04

    Дедушка старый,ему всеравно

    16 окт 2019 в 13:44

    Деньги то зачем сжигать? Эх... Что алкоголь с мозгом делает!

    чо?
    16 окт 2019 в 13:11

    просто трэш..