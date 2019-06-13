«Вы ещё не знаете, кто такой Владимир Голубев»: обвиняемому в педофилии бизнесмену вынесли приговор

Сегодня в Красноперекопском суде Ярославля вынесли приговор обвиняемому в восьми эпизодах насильственных действий сексуального характера и изнасилования девочек.

— Собранные следственными органами доказательства были признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 58-летнего местного жителя, — сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Ярославской области Кристина Гузовская. — Ему инкриминировалось совершение преступлений, предусмотренных сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса.



Когда Голубева привезли в суд, он долго не хотел выходить из машины и угрожал сотрудникам полиции:

— Вы ещё не знаете, кто такой Владимир Голубев, — говорил он людям в форме.

Судья сегодня зачитал только вводную и резолютивную части, потому что дело очень личное: в нём фигурируют подробности того, что раскопали следователи. Заседание прошло быстро.



— Выплатить компенсации потерпевшим — 15, 40, 30 и два раза по 100 тысяч рублей, а также назначить наказание в виде лишения свободы сроком 12 лет и 1 месяц в колонии строгого режима. Ещё один год после выхода на свободу будет действовать ограничение: нельзя менять место жительства, работы.

Владимир Голубев заявил, что намерен обжаловать приговор.

— Мы с вами надолго все вместе. Это ещё не окончательный срок, — сказал он.

Бизнесмена задержали ещё осенью 2017 года. С тех пор он находится под стражей. Во время следствия его обследовали психологи и признали вменяемым. 11 июня Владимир Голубев выступил в суде с последним словом, где не признал свою вину. Он по-прежнему утверждал, что вся эта ситуация подстроена.