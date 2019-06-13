«Вы ещё не знаете, кто такой Владимир Голубев»: обвиняемому в педофилии бизнесмену вынесли приговор

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В Красноперекопском суде Ярославля прошло итоговое заседание по громкому уголовному делу
Приговор бизнесмену Владимиру Голубеву огласили в Красноперекопском суде. Подсудимый пришёл с замотанным шарфом лицом
Фото: Анастасия Тихомирова
Сегодня в Красноперекопском суде Ярославля вынесли приговор обвиняемому в восьми эпизодах насильственных действий сексуального характера и изнасилования девочек.
— Собранные следственными органами доказательства были признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 58-летнего местного жителя, — сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Ярославской области Кристина Гузовская. — Ему инкриминировалось совершение преступлений, предусмотренных сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса.
Когда Голубева привезли в суд, он долго не хотел выходить из машины и угрожал сотрудникам полиции:
— Вы ещё не знаете, кто такой Владимир Голубев, — говорил он людям в форме.
Судья сегодня зачитал только вводную и резолютивную части, потому что дело очень личное: в нём фигурируют подробности того, что раскопали следователи. Заседание прошло быстро.
— Выплатить компенсации потерпевшим — 15, 40, 30 и два раза по 100 тысяч рублей, а также назначить наказание в виде лишения свободы сроком 12 лет и 1 месяц в колонии строгого режима. Ещё один год после выхода на свободу будет действовать ограничение: нельзя менять место жительства, работы.
Владимир Голубев заявил, что намерен обжаловать приговор.
— Мы с вами надолго все вместе. Это ещё не окончательный срок, — сказал он.
Бизнесмена задержали ещё осенью 2017 года. С тех пор он находится под стражей. Во время следствия его обследовали психологи и признали вменяемым. 11 июня Владимир Голубев выступил в суде с последним словом, где не признал свою вину. Он по-прежнему утверждал, что вся эта ситуация подстроена.
Как следует из материалов уголовного дела, с сентября 2001 года по апрель 2003 года обвиняемый в заброшенных домах недалеко от Московского проспекта и в Петропавловском парке неоднократно насиловал девочку, которой в 2001 году было 12 лет, а также совершал в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера. Также с декабря 2016 года по сентябрь 2017 года он в разных местах на Красном Перекопе неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении четырех девочек в возрасте от 7 до 9 лет.
Все подробности из зала суда можно найти в нашей онлайн-трансляции.
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