«Это чудовищно». Сервис «Яндекс.Такси» заблокировал мужчину, набросившегося с ножом на их водителя

В компании «Яндекс.Такси», чей водитель пострадал сегодня при нападении пассажира, прокомментировали случившееся:

— Произошедшее в Ярославле — чудовищно. Человек, который избил водителя, до этого инцидента никогда не пользовался сервисом «Яндекс.Такси» и больше не сможет — мы заблокировали его. Судя по видео, мужчину задержала полиция. Водитель, вероятнее всего, сейчас находится в больнице: связаться с ним нам пока не удалось. Вместе с таксопарком-партнером, в котором работает водитель, мы решаем, как помочь пострадавшему, — дали ответ в пресс-службе «Яндекс.Такси».