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  • 10 апреля 2019

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    8 апреля 2019

    Соберем все адовые ямы!

    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

    26 марта 2019

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Криминал
Избили таксиста
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«Это чудовищно». Сервис «Яндекс.Такси» заблокировал мужчину, набросившегося с ножом на их водителя

Руководство компании выразило желание помочь пострадавшему в Ярославле

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Машина была залита кровью

Фото: Первый Ярославский Автопортал

В компании «Яндекс.Такси», чей водитель пострадал сегодня при нападении пассажира, прокомментировали случившееся:

— Произошедшее в Ярославле — чудовищно. Человек, который избил водителя, до этого инцидента никогда не пользовался сервисом «Яндекс.Такси» и больше не сможет — мы заблокировали его. Судя по видео, мужчину задержала полиция. Водитель, вероятнее всего, сейчас находится в больнице: связаться с ним нам пока не удалось. Вместе с таксопарком-партнером, в котором работает водитель, мы решаем, как помочь пострадавшему, — дали ответ в пресс-службе «Яндекс.Такси».

Водитель пострадал сегодня на виадуке у Тутаевского шоссе. Озверевший пассажир набросился на него в машине. А когда на помощь бросился проезжавший мимо водитель — бросился и на него. В руках у пассажира был канцелярский нож. Пострадавших мужчин увезли на скорой. Мы узнали у врачей состояние водителей. А полиция задержала 35-летнего нападавшего

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