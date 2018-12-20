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Криминал
Пытки в колонии

Прокуратура проверила работников ярославского УФСИН на агрессивность: результаты

В области прошла масштабная проверка по всем исправительным колониям

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Сотрудников колоний отстранили от работы после проверки прокуратуры 

Фото: Александра Савельева

Прокуратура Ярославской области устроила масштабную проверку про исправительным колониям региона по скандалам о пытках заключённых в ИК-1. Проверяли отношение сотрудников УФСИН к арестантам, условия их жизни в камерах, оказание медпомощи, и то, насколько справедливо применение физических наказаний к заключённым. 

Кроме того, сотрудникам колонии устроили тест на агрессивность, который прошли 500 человек. 

— 23 из них отстранены от службы в зоне пребывания осужденных. Всех сотрудников, работающих в штрафных изоляторах, обязали носить включенные видеорегистраторы, — рассказала «Комсомольская правда» с форума прокуратуры, где отчитывались о проверке. 

После того страшного скандала, когда появилось видео пыток заключённого Евгения Макарова, возбудили 22 уголовных дела в отношении сотрудников колонии. В запись попали кадры, как молодого человека распяли, раздели и били палками по пяткам. 

Колония № 1, где уволили почти 20 сотрудников

Фото: Анна Ёлкина

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

УФСИНпрокуратуа

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