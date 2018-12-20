Прокуратура проверила работников ярославского УФСИН на агрессивность: результаты

Прокуратура Ярославской области устроила масштабную проверку про исправительным колониям региона по скандалам о пытках заключённых в ИК-1. Проверяли отношение сотрудников УФСИН к арестантам, условия их жизни в камерах, оказание медпомощи, и то, насколько справедливо применение физических наказаний к заключённым.

Кроме того, сотрудникам колонии устроили тест на агрессивность, который прошли 500 человек.

— 23 из них отстранены от службы в зоне пребывания осужденных. Всех сотрудников, работающих в штрафных изоляторах, обязали носить включенные видеорегистраторы, — рассказала «Комсомольская правда» с форума прокуратуры, где отчитывались о проверке.