Прокуратура проверила работников ярославского УФСИН на агрессивность: результаты

Сотрудников колоний отстранили от работы после проверки прокуратуры
Прокуратура Ярославской области устроила масштабную проверку про исправительным колониям региона по скандалам о пытках заключённых в ИК-1. Проверяли отношение сотрудников УФСИН к арестантам, условия их жизни в камерах, оказание медпомощи, и то, насколько справедливо применение физических наказаний к заключённым.
Кроме того, сотрудникам колонии устроили тест на агрессивность, который прошли 500 человек.
— 23 из них отстранены от службы в зоне пребывания осужденных. Всех сотрудников, работающих в штрафных изоляторах, обязали носить включенные видеорегистраторы, — рассказала «Комсомольская правда» с форума прокуратуры, где отчитывались о проверке.
После того страшного скандала, когда появилось видео пыток заключённого Евгения Макарова, возбудили 22 уголовных дела в отношении сотрудников колонии. В запись попали кадры, как молодого человека распяли, раздели и били палками по пяткам.
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