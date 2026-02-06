Мертвый материал: в Санкт-Петербурге раскрыли схему по продаже трупов на органы — видео из больницы

Следователи обнаружили и изъяли части тел Источник: Максим Серков / NGS42.RU

В Александровской больнице в Санкт-Петербурге раскрыли бизнес по продаже «биоматериалов» из морга. Как сообщили в СК России, руководство медучреждения за деньги передавало органы умерших в частную клинику.

По данным следствия, фигурантами уголовных дел стали заведующий патолого-анатомическим отделением Александровской больницы и учредитель коммерческой организации. Первому вменяют превышение должностных полномочий и получение взятки. Второму — дачу взятки и подстрекательство к превышению должностных полномочий.

Источник: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу / Telegram

Следователи установили, что учредитель фирмы уговорил сотрудника Александровской больницы предоставить ему невостребованные тела за деньги. Трупы были нужны для дальнейшего изъятия внутренних органов, костных тканей и их частей. За это заведующий ежемесячно получал от взяткодателя сумму в размере не менее 500 тысяч рублей.

СК совместно с сотрудниками экономической полиции ГУ МВД провели обыски по месту работы фигурантов, обнаружили и изъяли части тел.