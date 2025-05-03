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Криминал Мошенники придумали новую схему для обмана россиян. Чего они хотят и при чём тут матпомощь

Мошенники придумали новую схему для обмана россиян. Чего они хотят и при чём тут матпомощь

Аферисты предлагают гражданам получить дополнительные выплаты

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Под удар попали жители четырех регионов | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUПод удар попали жители четырех регионов | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Под удар попали жители четырех регионов

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Мошенники в России придумали новую схему по обману россиян. Под особый удар попали жители четырех регионов. Аферисты предлагают «выделение дополнительной материальной помощи» жителям Курской, Белгородской, Брянской и Воронежской областей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курской области.

В правительстве напоминают, что вся информация о действующих выплатах есть в официальных источниках | Источник: Курская область / TelegramВ правительстве напоминают, что вся информация о действующих выплатах есть в официальных источниках | Источник: Курская область / Telegram

В правительстве напоминают, что вся информация о действующих выплатах есть в официальных источниках

Источник:

Курская область / Telegram

Фейк публикуют в нескольких Telegram-каналах. Для получения средств гражданам предлагают зарегистрироваться в специальном боте и направить несколько документов, в том числе отсканированную копию паспорта. Для подтверждения мошенники публикуют поддельное распоряжение полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе.

«Призываем всех курян не поддаваться на уловки мошенников и ни в коем случае не делиться с мошенниками персональными данными, тем более копиями документов!» — предупредили в региональном правительстве.

Граждан призвали проверять информацию о всех новых выплатах только в официальных источниках.

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