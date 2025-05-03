Мошенники придумали новую схему для обмана россиян. Чего они хотят и при чём тут матпомощь

Мошенники в России придумали новую схему по обману россиян. Под особый удар попали жители четырех регионов. Аферисты предлагают «выделение дополнительной материальной помощи» жителям Курской, Белгородской, Брянской и Воронежской областей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курской области.
Фейк публикуют в нескольких Telegram-каналах. Для получения средств гражданам предлагают зарегистрироваться в специальном боте и направить несколько документов, в том числе отсканированную копию паспорта. Для подтверждения мошенники публикуют поддельное распоряжение полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе.
«Призываем всех курян не поддаваться на уловки мошенников и ни в коем случае не делиться с мошенниками персональными данными, тем более копиями документов!» — предупредили в региональном правительстве.
Граждан призвали проверять информацию о всех новых выплатах только в официальных источниках.