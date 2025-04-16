Момент задержания главы района в Ярославской области попал на видео

Появилось видео момента задержания главы Гаврилов-Ямского района Источник: УМВД России по Ярославской области / Telegram











Момент задержания главы Гаврилов-Ямского района Ярославской области Дмитрия Сергеичева 16 апреля попал на видео. Кадры опубликовали в пресс-службе регионального МВД.

«В рамках расследования уголовного дела, возбужденного СУ СК России по Ярославской области по части 3 статьи 286 УК РФ, задержан глава Гаврилов-Ямского муниципального района и один из депутатов Муниципального Совета Гаврилов-Ямского муниципального округа», — сообщили в пресс-службе полиции.

По части 3 статьи 286 УК РФ может грозить лишение свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

По предварительным данным полиции, глава района вместе с одним из депутатов создавали благоприятные условия для заключения контрактов доверенным и подконтрольным субъектам предпринимательской деятельности.

«Способствовали беспрепятственному подписанию актов выполненных работ, которые были выполнены частично или ненадлежащим образом. Причиненный ущерб бюджету оценивается в сумму более 8 миллионов рублей», — сообщили в полиции.

Силовики с обысками нагрянули и домой к главе, и в Гаврилов-Ямскую администрацию.

Сотрудников Гаврилов-Ямской администрации выстроили в коридоре Источник: УМВД России по Ярославской области / Telegram

Задержание проводилось совместно с Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ярославской области, прокуратурой Ярославской области и СУ СК России по Ярославской области.