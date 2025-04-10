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Криминал подробности Взрослых задушили, младенца вынесли в кусты: в Ярославле озвучен приговор по убийству семьи фермера

Взрослых задушили, младенца вынесли в кусты: в Ярославле озвучен приговор по убийству семьи фермера

Организатора заочно приговорили к 24 годам заключения

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Организатору убийства вынесли приговор спустя 10 лет после преступления | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОрганизатору убийства вынесли приговор спустя 10 лет после преступления | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Организатору убийства вынесли приговор спустя 10 лет после преступления

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославском областном суде 10 апреля вынесли заочный приговор организатору убийства семьи фермера из Гаврилов-Ямского района. Известно, что осужденному 59 лет, он гражданин Армении, ранее не был судим. Сейчас мужчина находится в международном розыске.

По данным следователей, убийство произошло в сентябре 2014 года в деревне Немерово. Причиной жестокой расправы с людьми стали деньги.

«Злоумышленник организовал убийство супругов и их совершеннолетней дочери в целях хищения принадлежащих им 5 млн рублей», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Задушили шнурками и подожгли

Для совершения преступления организатор привлек четверых знакомых. Двое из них непосредственно участвовали в убийстве.

Первой жертвой преступников стал сам 56-летний фермер. С ним расправились около фермы — мужчину задушили шнурками от обуви. Тело преступники бросили в машину и поехали к дому убитого. В этот момент внутри находились жена, взрослая дочь убитого и двухнедельная внучка фермера. Преступники накинулись на женщин, начали их избивать и требовать деньги.

«Под угрозой смерти дочь потерпевшего передала мужчинам имеющиеся в доме деньги, ценности и банковскую карту, сообщив пин-код доступа», — рассказали в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.

Однако даже после этого женщин не пощадили. Их, как и главу семейства, задушили шнурками.

Во время расправы преступники услышали плач младенца из соседней комнаты. Один из нападавших вынес ребенка на улицу и спрятал в кустах. Тело фермера заволокли в дом и всё подожгли.

К счастью, дочь фермера очнулась и смогла выбраться из пылающего дома. Оставленную в живых малышку нашли приехавшие на вызов пожарные.

Приговор для убийц

Четверых исполнителей преступления задержали довольно быстро. В 2016 году их приговорили к тюремным срокам от 14 до 24 лет. Организатору же преступления удалось сбежать. По информации правоохранителей, он находится за пределами России.

Его признали виновным в организации разбоя группой лиц по предварительному сговору, организации убийства двух лиц по предварительному сговору, организации покушения на убийство и умышленного уничтожения чужого имущества путем поджога.

Злоумышленника приговорили к 24 годам исправительной колонии строгого режима. Срок наказания будет исчисляться с момента фактического задержания осужденного.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Криминал Убийство Фермер Суд Приговор Прокуратура
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Комментарии
1
Гость
4 минуты
Граждане другой страны должны жить у себя, чаще всего ими и совершаются все злодеяния.
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