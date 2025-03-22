Душили шнурками жену и дочь: в Ярославской области знакомый заказал убийство фермера

В Ярославской области компания устроила разбой в доме фермера Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Ярославские следователи раскрыли детали заказного убийства, произошедшего в Гаврилов-Ямском районе 10 лет назад. Там четверо расправились над семьей фермера.

По версии следствия, заказчиком выступал мужчина с иностранным гражданством. Сейчас ему исполнилось 59 лет. Он был знаком с семьей и знал, что у фермера хранится крупная сумма денег.

В сентябре 2014 года он обратился к четверым приятелям. Обговорили план действий, распределили роли. Было решено, что его соучастники поедут на ферму и нападут на семью.

«Двое из них прошли в помещение, напали на потерпевшего, применяя к нему насилие, связали и задушили имеющимися при себе шнурками от обуви», — рассказали в Следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.

Расправившись с главой семьи, двое мужчин взялись за жену и дочь фермера. Они нашли их в доме.

«Мужчины применили насилие в отношении супруги и дочери последнего. Под угрозой смерти дочь потерпевшего передала мужчинам имеющиеся в доме денежные средства, ценности и банковскую карту, сообщив пин-код доступа к данной карте», — рассказали следователи.

Но, получив желаемое, супругу и дочь фермера не пощадили. Нападавшие по очереди задушили женщин шнурками от обуви. Затем перетащили из машины тело главы семьи, который был убит первым, и подожгли дом. Забрав награбленное, они отправились в Гаврилов-Ям.

Чудом дочери фермера удалось очнуться. Она выбралась из горящего дома и выжила.

Четверых исполнителей преступления задержали почти сразу. После расследования они оказались в суде. В 2016 году им вынесли приговоры. Мужчины получили сроки от 14 до 24 лет в исправительной колонии строго режима.

Во время следствия заказчик уехал из России. Его объявили в международный розыск и заочно заключили под стражу. В итоге следователям удалось собрать достаточную доказательную базу и направить дело в суд.