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Криминал подробности В суд Подмосковья передали дело о взятке ярославскому чиновнику

В суд Подмосковья передали дело о взятке ярославскому чиновнику

По версии следствия, он получил деньги от предпринимательницы

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14 комментариев
Предпринимательницу будут судить за взятку | Источник: СУ СК России по Ярославской областиПредпринимательницу будут судить за взятку | Источник: СУ СК России по Ярославской области

Предпринимательницу будут судить за взятку

Источник:

СУ СК России по Ярославской области

Появились подробности по делу о даче взятки 36-летнему бывшему начальнику управления экономики переславской администрации Павлу Семенову. По версии следствия, он получал деньги от 46-летней предпринимательницы, чтобы на нее не составляли протоколы за торговлю в неположенном месте.

Теперь женщину обвиняют по статье о даче взятки в крупном размере.

«По версии следствия, в 2022–2024 годах обвиняемая передала взятку в сумме 170 тысяч рублей руководителю одного из подразделений администрации Переславля-Залесского», — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

По пункту «б» части 4 статьи 291 УК РФ может грозить штраф от одного до трех миллионов рублей с лишением права заниматься определенной деятельностью до семи лет, либо лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет и штраф.

Известно, что обвиняемая торговала детскими игрушками вблизи трассы М-8. Однако это место не предназначено для таких целей.

Начальника управления экономики Переславля задержали у работы

Источник:

СУ СК России по Ярославской области

Уголовное дело в отношении женщины передали для рассмотрения в Подольский городской суд Московской области, поскольку именно там чиновник открыл счет для перевода денег от предпринимательницы.

В ярославской прокуратуре уточнили, что суд также рассматривает дело в отношении Павла Семенова.

Напомним, его задержали в ноябре 2024 года у здания администрации в Переславле по статье о получении взятки должностным лицом. Чиновника отправили в СИЗО. В начале 2025 года суд продлил ему содержание под стражей. Павлу Семенову может грозить до 12 лет лишения свободы.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Задержание Переславль-Залесский Администрация Суд Прокуратура
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Комментарии
14
Гость
28 марта, 15:05
В Китае руки отрубают за взятки, есть куда стремиться
Гость
28 марта, 16:53
Видимость борьбы, берут мелочь, крупняк не по зубам
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