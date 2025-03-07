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Криминал Следователи задержали блогершу Сашу Митрошину — ее подозревают в отмывании больше 100 миллионов рублей

Следователи задержали блогершу Сашу Митрошину — ее подозревают в отмывании больше 100 миллионов рублей

В ближайшее время ее ждет допрос в Москве

1 351
11 комментариев
Девушка занималась продвижением в соцсетях | Источник: Матерь бложья (и кошачья) / Telegram Девушка занималась продвижением в соцсетях | Источник: Матерь бложья (и кошачья) / Telegram

Девушка занималась продвижением в соцсетях

Источник:

Блогера Сашу Митрошину задержали в аэропорту Сочи в рамках расследования уголовного дела об отмывании денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.

Александра Митрошина — блогер с 2,7 миллиона подписчиков в Instagram (деятельность запрещена на территории РФ). Она начинала с блога о фитнесе и обработке фото, затем стала заниматься защитой прав женщин, а в итоге пришла к курсам по продвижению в соцсетях. Среди подписчиков ее знают как Матерь Бложью.

— Возбуждено уголовное дело в отношении Александры Митрошиной. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), — говорится в сообщении.

По версии следствия, она получила более 127 миллионов рублей в результате уклонения от уплаты налогов. На эти деньги она купила недвижимость в Москве. Ее скоро доставят в столицу, где следователи приступят к допросу.

У Митрошиной давно возникли проблемы с налогами. С октября 2020 по май 2022 года девушка применяла упрощенную систему налогообложения. Чтобы не платить НДС и НДФЛ, использовала аффилированные и контролируемые ею ИП. В 2023 году блогер заявила, что погасила последние 9 миллионов долга. Общая сумма претензий ведомства составила 127 миллионов рублей. Тогда Митрошина всё списала на ошибку аутсорсинговой компании, услугами которой она пользовалась.

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Комментарии
11
Гость
7 марта, 18:52
Коуч - неуч.
Гость
7 марта, 18:16
Африке Таврический простил очередные двадцать миллиардов ДОЛЛАРОВ а с русских людей здесь дерут три шкуры и выжимают всё до рубля, налоги которые идут не на нас для этого нужно просто посмотреть на улицы без деревьев скамеек туалетов итд итп просто зайдя в больницу
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