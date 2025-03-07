Следователи задержали блогершу Сашу Митрошину — ее подозревают в отмывании больше 100 миллионов рублей

Девушка занималась продвижением в соцсетях Источник: Матерь бложья (и кошачья) / Telegram











Блогера Сашу Митрошину задержали в аэропорту Сочи в рамках расследования уголовного дела об отмывании денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.

Александра Митрошина — блогер с 2,7 миллиона подписчиков в Instagram (деятельность запрещена на территории РФ). Она начинала с блога о фитнесе и обработке фото, затем стала заниматься защитой прав женщин, а в итоге пришла к курсам по продвижению в соцсетях. Среди подписчиков ее знают как Матерь Бложью.

— Возбуждено уголовное дело в отношении Александры Митрошиной. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), — говорится в сообщении.

По версии следствия, она получила более 127 миллионов рублей в результате уклонения от уплаты налогов. На эти деньги она купила недвижимость в Москве. Ее скоро доставят в столицу, где следователи приступят к допросу.