Что делать, если угнали Telegram и заставили взять кредит? Эксперты дают советы, как защитить себя от аферистов

Простые правила избавят вас от необходимости заводить новый аккаунт в Telegram Источник: Максим Бутусов / E1.RU











Мошенники всех мастей активизировались. Одни легко угоняют аккаунты в Telegram, другие заставляют бежать в банк, отправлять сбережения и брать кредиты. Попасть на удочку аферистов легко. Жертвой может стать каждый, особенно когда погружен в дела по работе и другие заботы. Достаточно вспомнить громкую историю с певицей Ларисой Долиной. 45.RU узнал, как действуют мошенники, и поговорил с экспертами, чтобы понять, как защитить себя от аферистов.

Новый способ, с помощью которого мошенники угоняют Telegram-аккаунт, — вирус Mamont. Присылают файл с вопросом: «Это ты на видео?». А когда пользователь открывает файл, начинается установка приложения, которое заражает телефон. Вирус помогает преступникам переводить деньги через эсэмэски, а также перехватывать коды подтверждения для входа в Telegram. В итоге мошенники получают возможность от лица жертвы рассылать файлы с вирусом. Разбираемся, как не попасть в подобную историю.

Заходите в настройки, устраивайте ревизию и обновляйте смартфон с приложениями

Первое, что нужно сделать для безопасности учетной записи в любых мессенджерах и социальных сетях — установить двухфакторную аутентификацию, говорит старший эксперт «МегаФона» по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин. В Telegram функцию можно найти в настройках: Конфиденциальность — Облачный пароль.

Для того, чтобы убедиться в том, что аккаунт не используется на неизвестных устройствах, Лопатин советует выбрать в настройках соответствующий раздел (Устройства) и провести «ревизию»: оставить активным только свои смартфон, планшет, компьютер, c которых регулярно используется Telegram.

— Не должно возникать ситуаций, когда ваш аккаунт привязан к номеру, которым вы уже не пользуетесь, в этот случае конфиденциальность и контроль над учетной записью стремятся к нулю. И, наконец, советуем обновлять не только приложения, но и операционную систему смартфона, ведь в новых версиях устраняются уязвимости, которыми могут воспользоваться хакеры, — отмечает Лопатин.

Если аккаунт уже увели, нужно действовать оперативно. Необходимо проверить, остались ли в Telegram активные сессии на любых ваших устройствах. В первые 24 часа у мошенников не получится разлогинить владельца, а он в свою очередь сможет завершить в настройках мессенджера сеансы на чужих устройствах.

Так выглядит вирус Mamont, с помощью которого угоняют аккаунты в Telegram Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Если время упущено, необходимо обращаться в службу поддержки Telegram. Так же стоит попросить знакомых, которым мошенники уже написали от вашего имени, пожаловаться на взломанный аккаунт.

— Зачастую доступ к учетным записям мы предоставляем по невнимательности сами, переходя по сомнительным ссылкам с голосованиями и промо-предложениями, где требуется авторизация через мессенджеры или социальные сети. Многие фишинговые ресурсы (замаскированные под официальные сайты) нацелены на кражу учетных записей. Важно не пренебрегать правилами кибергигиены — прежде чем вводить свои данные, стоит убедиться, что ресурс не поддельный, — добавляет Лопатин.

Иногда придется попрощаться со старым аккаунтом и завести новый

По данным «Ростелекома», в России Telegram использует 45,8% населения ежедневно. Самые популярные темы — новости (85%), второе место — развлечения (62%), третье место — образование (58%).

В компании напоминают: если ваш аккаунт взломали, не нужно поддаваться панике, ни в коем случае нельзя удалять мессенджер со своего смартфона.

Варианты ваших действий таковы:

1. Если у вас остался доступ к аккаунту на одном из ваших устройств:

завершите все неактивные в текущий момент сеансы;

установите облачный пароль.

Если вы обнаружили, что преступник самостоятельно поставил облачный пароль и привязал электронную почту, то необходимо сбросить «чужую» почту в настройках: Конфиденциальность — Облачный пароль — Забыли пароль — Нет доступа к электронной почте — Следуйте инструкциям.

После этого необходимо подождать семь дней с момента сброса. Для того, чтобы не ждать, можно удалить аккаунт и создать его заново.

Источник: Дарья Селенская / Городские медиа











2. Если можете зайти в аккаунт со своего устройства, завершите все неактивные в текущий момент сеансы в настройках: Устройства — Активные сеансы — Завершить все другие сеансы.

Если мошенник авторизовался в вашем аккаунте и его сеанс продлился более 24 часов, то у него появляется возможность завершать ранее активные или новые сеансы в данном аккаунте. В этой ситуации поможет только удаление аккаунта и создание нового с использованием того же номера телефона.

3. Если у вас нет доступа к аккаунту, остается только самостоятельно обратиться в техподдержку мессенджера или попросить знакомых написать в волонтерскую службу техподдержки. Для это нужно зайти в Настройки — Помощь/Задать вопрос — Следуйте инструкциям в чате.

— Помните, если вам пишет в Telegram или в другой мессенджер или соцсеть ваш близкий друг, знакомый или коллега и просит денег, проголосовать или пройти по ссылке, то свяжитесь с контактом по другому каналу связи и подтвердите его запрос. Никогда не пишите в чате Telegram сообщения «Тебя взломали?», «Это точно ты?». Мошенник, угнавший ваш аккаунт, разуверит вас в обратном, — резюмируют представители компании.

«В любой момент на вас могут оформить кредит»: слушаем, как мошенницы давят на жертв

Как звучат мошенники, которые заставляют зауральцев бежать в банк, отправлять сбережения и брать кредиты? Сейчас узнаем на двух примерах. Послушайте записи разговора с мошенницами, которые звонили жителям Курганской области. А заодно вспомните простые правила от Банка России, которые позволят вам удержать деньги (явно, вы такое тоже слышали).

Одна по телефону говорила коряво, но дружелюбно, вторая выбрала хамоватую и уверенную подачу — записи звонков.

«Погашаем кредит на банкомате»

Вот так звучит разговор с первой мошенницей. Она общается более-менее дружелюбно, но, то ли от волнения, то ли от уровня грамотности, иногда плохо сочетает слова друг с другом.

Разговор с первой мошенницей Источник: Пресс-служба УМВД по Курганской области

— Смотрите, мы с вами проводим расследование на факт мошеннических действий, которые замечены за сотрудниками банка. Нам с вами нужно подать зеркальную заявку к той заявке, которую подали мошенники онлайн. То есть мы с вами приходим в отделение банка, подаем точно такую же заявку на кредитование. Заявка, которую подавали онлайн мошенники, аннулируется автоматически. Аннулировать ее мы можем только придя в банк. Насколько я вижу, банк в вашем регионе работает до 6 часов, — иногда сбиваясь говорит преступница.

Далее она предлагает перезвонить из отделения для подробного инструктажа.

— Смотрите, да, вы собираетесь, выезжаете в отделение банка. Как только доезжаете, вы меня набираете, я вам провожу инструктаж. И вы мне скажете адрес, по какому находится отделение. Мы с вами в этот же день погашаем этот кредит на банкомате, чтобы вы не остались должником перед банком.

«Коллеги по работе, родственники не допускаются к данному разговору»

Вторая собеседница говорила меньше, но с гораздо большей уверенностью и напором.

Вторая аферистка действовала более уверенно Источник: пресс-служба УМВД по Курганской области

— Сейчас вы находитесь в зоне риска и ваши данные в банковской структуре были использованы кем-то из недобросовестных сотрудников для своих незаконных целей. В любой момент на вас могут оформить кредит и списать ваши деньги. Я вас предупреждаю также о том, что вы не имеете права разглашать подследственную информацию, это статья 310 УК РФ: о разглашении сведений, полученных в ходе дознания либо предварительного следствия. Коллеги по работе, родственники не допускаются к данному разговору, — категорично вешает лапшу на уши мошенница.

Кстати, статья 310 действительно есть в УК: «Разглашение данных предварительного расследования», если оно совершено без согласия следователя или дознавателя. Диапозон наказаний — от штрафа в 80 тысяч рублей до ареста на три месяца.

Ошибки, которые могут лишить вас денег

По наблюдениям представителей «Банка России», жертвы мошенников часто допускают одни и те же ошибки, которые приводят к потере денег. Вот самые частые проколы.

Вы решили ответить на звонок с незнакомого номера. И тем самым сделали первый неправильный шаг. Не берите трубку. И предупредите родных, друзей и коллег о правиле — игнорировать звонки с неизвестных номеров. Если вам приходится отвечать на звонки незнакомых абонентов, то нельзя доверять всему, что они говорят. Звонящий может представиться сотрудником поликлиники, менеджером банка, специалистом пенсионного фонда, экспертом Банка России, следователем, прислать фото удостоверения (липового). Поэтому лучше сразу положить трубку. И перезвонить по номеру, который вы найдете на официальном сайте ведомства. Ваша реакция может стать роковым промахом. Вас могут взволновать информацией, что ваше имя использовали в преступной схеме, что вы можете потерять деньги, что ваша пенсия могла бы быть гораздо больше, если бы ее правильно насчитали. Это главное оружие мошенников. Вывести жертву из равновесия и заставить волноваться, бояться. Таким человеком легче управлять. Запоминаем и фиксируем: если вам звонит незнакомый человек с неизвестными намерениями, его слова нужно перепроверить. Вы решили довериться и сообщили данные карты, перевели деньги на «безопасный счет», прошли по предложенной ссылке. Вернуть то, что теперь у мошенников, скорее всего не получится, говорят представители «Банка России». Россиян просят не жалеть времени и рассказывать пожилым родственникам об опасностях разговора с незнакомцами, проводить профилактические беседы нужно регулярно.

Вот тут можно послушать архивную запись разговора с мошенницей (третье сверху видео в тексте). Аферистка убеждала жертву в том, что не является шарлатанкой. Но в итоге обиделась и, прежде чем закончить разговор, пригрозила блокировкой карты.

Как обезопасить себя от потери денег

Узнайте у своего оператора связи про антиспам программы: они могут закрыть доступ для всех нежелательных звонков. В своем банке уточните, есть ли сервис «второй руки» — эта опция не даст клиенту совершить серьезную банковскую операцию (большой перевод, кредит) без подтверждения еще одного родственника.

С 1 марта 2025 года россиянин сможет установить в своей кредитной истории самозапрет, чтобы кредитные и микрофинансовые организации не могли заключать с ним договоры потребительского кредита (займа). Это позволит избежать потери денег, если мошенники узнают данные.