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Криминал «Займешь 50 тысяч?»: мошенники массово взламывают аккаунты в WhatsApp — как они получают доступ и что делать

«Займешь 50 тысяч?»: мошенники массово взламывают аккаунты в WhatsApp — как они получают доступ и что делать

После этого они отправляют сообщения контактам из телефонной книги

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4 комментария

Мошенники просят крупные суммы

Источник:

Россияне массово жалуются на взломы их аккаунтов в WhatsApp — от имени горожан рассылают просьбы занять денег. Мы разобрались с экспертом, как именно происходит доступ и что делать в такой ситуации.

Массовая рассылка

На взломы мессенджера жалуются последние несколько дней. Схема одна и та же. От человека приходит сообщение в WhatsApp с просьбой занять денег. Сумма разнится от 30 до 50 тысяч рублей. А текст практически идентичный:

— Привет. Неудобно обращаться с таким вопросом. Есть возможность занять 50 тысяч до завтра? — говорится в сообщении.

Сообщения почти всегда одного характера

Источник:

Читательница NGS.RU Евгения столкнулась с тем, что от ее имени начали рассылать такие сообщения всем ее знакомым.

— Это безобразие. Я не поняла, как это им удалось, телефон был всегда при мне, по ссылкам в чатах я никаких не переходила, — возмущена девушка. — Пришлось отвечать на звонки от знакомых, коллег, друзей и родственников в течение часа. Многие распереживались.

Как мошенники получают доступ к WhatsApp

Взломать WhatsApp — получить доступ именно к информации и телефону очень сложно. Обычно нужно физически украсть смартфон или перевыпустить сим-карту. Кибепреступники могут лишь добиться подключения через веб-версию и получить доступ к контактам для спам-рассылки.

Многие пользователи используют WhatsApp на компьютере, подключая смартфон по QR-коду. Мошенники проникают именно на рабочую станцию — чаще всего с помощью удаленного доступа.

— Есть сервисы удаленного доступа к рабочим станциям и в период локдауна, когда был коронавирус, много людей работали на удаленке. Базы данных систем с доступами были украдены. После этого мошенники стали пользоваться подключением к рабочим станциям и заходить в веб-версию, — объяснил Иван Рева, декан факультета автоматики и вычислительной техники, доцент кафедры защиты информации НГТУ.

Главный совет эксперта — всегда завершать все сессии на компьютере после работы и не оставлять открытой такую лазейку для мошенников.

Что делать, если взломали WhatsApp

В первую очередь нужно завершить все сессии, к которым подключались через веб-приложение. После этого необходимо заново войти в аккаунт по номеру телефона. Как только вы введете шестизначный код, мошенники потеряют доступ к списку контактов.

После этого нужно предупредить близких и друзей о взломе и попросить не реагировать на отправленное сообщение. Чтобы не оказаться в такой ситуации еще раз, важно следить за безопасностью своих данных и аккаунтов.

— Лучше подключать двухфакторную идентификацию. В этом случае придется вводить пин-код, — подчеркнул эксперт. — И проверять регулярно, какие есть подключения — это можно сделать через функцию «Связанные устройства».

При продаже или передаче телефона нужно не забыть удалить все данные.

Сейчас в России набирать популярность еще одна опасная схема мошенничества — дропперство. Теперь аферистам не нужны ваши деньги, но вы можете стать фигурантом уголовного дела, согласившись помочь им.

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WhatsApp Рассылка Мошенники Массовая рассылка Взлом аккаунта
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Комментарии
4
Инженер1
1 час
Всегда пишу - Конечно! Но вернёшь +25 тыр. Приезжай, напишешь расписку.
Гость
1 час
В русском языке есть глагол ЗАНЯТЬ, который имеет значение ВЗЯТЬ ВЗАЙМЫ, но никак не ДАТЬ ВЗАЙМЫ!!!
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