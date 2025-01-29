Империя «золотой судьи». Что известно о Елене Хахалевой, чей арест обсуждает вся страна

Елену Хахалеву давно отстранили от ведения дел, и она уехала из России Источник: Виктор Дереза, 93.RU / «Россия 24», youtube.com











Бывшая судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева прославилась на всю страну в 2017 году после свадьбы своей дочери Софии. На торжестве выступили Валерий Меладзе, Николай Басков, Вера Брежнева и Иосиф Кобзон. О судье писали не только российские СМИ, но и зарубежные. А свадьбу оценили в 2 миллиона долларов.

В итоге журналисты окрестили Хахалеву «золотой судьей». Несмотря на все попытки оправдаться, она лишилась должности и подалась в бега. В январе 2025 года стало известно, что ее задержали в Баку.

Портал 93.RU собрал всё, что известно о Елене Хахалевой. От биографии и карьерного пути до многомиллионной свадьбы, обращения к Путину и бегства.

Поддельный диплом

Елена Хахалева родилась 9 сентября 1968 года в Тбилиси. После школы она переехала в Краснодар и поступила на биологический факультет КубГУ. Параллельно работала в Краснодарской краевой ветеринарной лаборатории санитаром. Получив диплом в 1990 году, стала руководителем в разных коммерческих организациях.

По данным из открытых источников, в 1991 году Хахалева также получила диплом юрфака университета Тбилиси и стала адвокатом. Однако позже этот документ о высшем образовании вызвал много вопросов: судью заподозрили в подделке.

Вообще, история с дипломом оказалась довольно сложной. Сначала адвокат Сергей Жорин выяснил, что в 2010 году Хахалева обратилась в полицию с заявлением об утере сразу трех своих дипломов. Узнав об этом, кубанские фермеры, имевшие свои претензии к судье и вынесенным ею решениям, обратились во все силовые структуры с просьбой проверить документы Хахалевой об образовании.

Запись об утрате дипломов Источник: X.com / Zhorin_Sergey











В итоге Тбилисский госуниверситет подтвердил подлинность диплома. Однако вопросы остались: московский адвокат Алексей Салмин заявил, что диплом серии РВ № 523043 был направлен в Чечено-Ингушский педагогический институт в июне 1988 года. По его мнению, Елена Хахалева не могла получить документ с той же серией и номером в Тбилисском государственном университете.

Но совет кубанских судей стоял на своем: диплом настоящий, а проблемы с ним возникли из-за уничтожения архива во время грузино-абхазского конфликта. И хотя аргументы звучали не совсем убедительно, журналисты и юристы обосновали такое решение судейского совета тем, что если бы документ официально признали фальшивкой, то вся деятельность судьи Хахалевой могла быть признана незаконной. А значит, что участники более чем 6000 процессов более чем за 15 лет получили бы право пересмотреть решения — такого еще никогда не было в России.

В 2002 году Хахалеву назначили федеральным судьей Динского района Краснодарского края, в том же году она получила юридический диплом в КубГАУ. Позднее она вошла в президиум Краснодарского краевого суда, став заместителем председателя. С начала нулевых карьера женщины шла в гору, пока она не решила выдать дочь замуж за следователя.

Долгие годы Елена Хахалева работала в Краснодарском краевом суде Источник: Виктор Дереза / 93.RU











Золотая свадьба

Летом 2017 года в банкетном зале Galich Hall в Краснодаре прошла свадьба Софии Хахалевой и Вадима Бадалова. На тот момент это было одно из самых топовых заведений города. По оценкам гостей, на мероприятии было 300–400 человек.

Но запомнилась свадьба совсем не количеством гостей или местом проведения. Главное — приглашенные звезды. Для молодых выступили Валерий Меладзе, Николай Басков, Вера Брежнева, Сосо Павлиашвили и Иосиф Кобзон. О торжестве рассказал адвокат Сергей Жорин, оценив свадьбу в 2 миллиона долларов. Также, по его словам, паре подарили автомобиль Bentley Bentayga и другие дорогие подарки.

Ведущим на свадьбе был нынешний директор департамента информационной политики администрации Краснодара Павел Лаврентьев Источник: m.5-tv.ru











После многочисленных проверок краснодарский совет судей оценил свадьбу всего в 5 миллионов рублей. При этом там заявили, что за всё платил бывший муж Хахалевой — бизнесмен Роберт Хахалев. Кроме того, в ГИБДД не нашли регистрации элитного автомобиля ни на Софию, ни на Вадима.

Однако эти аргументы многих не убедили: изучив прайсы артистов, СМИ пришли к выводу, что 5 миллионов рублей точно бы не хватило на такой звездный состав.

Сама Елена Хахалева назвала себя жертвой заказной информационной атаки после «вполне обычной для южных регионов свадьбы». По ее словам, бывший супруг Роберт по национальности грузин, а приглашенные на свадьбу звезды — его друзья. Басков, в свою очередь заявил, что его выступление было подарком молодоженам от гостей и у него не было финансовых отношений с судьей.

После новостей о якобы бесплатных выступлениях артистов руководитель оренбургского фонда «Сохраняя жизнь» Анна Межова пригласила бесплатно выступить Николая Баскова и Валерия Меладзе. Они согласились.

Бывшие супруги Хахалевы в 2017 году давали много интервью, в которых рассказывали свои версии событий. Всё сводилось к одному: история со свадьбой — заказуха, инструмент давления на судью.

Оправдания не помогли

И хотя кубанские судьи, можно сказать, встали на сторону коллеги, достаточно скромно оценив стоимость свадьбы и найдя доказательства подлинности диплома, Елену Хахалеву это не спасло.

Помимо скандала с поддельным дипломом, судью и ее бывшего мужа заподозрили в связях с криминальными авторитетами. На тот момент член рабочей группы комиссии по выявлению нарушений земельного законодательства и прав фермеров при губернаторе Краснодарского края Елена Дрюкова заявила, что, будучи судьей в Динском районе, Хахалева помогала отжимать дорогостоящие земли у фермеров за бесценок. А еще СМИ называли судью бенефициаром мошеннической схемы с автоконцернами: через суд у производителей требовали компенсации за якобы неисправные новые автомобили.

Хахалева является кандидатом юридических наук Источник: Российский государственный университет правосудия











Также фермеры из станицы Кущевской обвиняли судью в отъеме земель в пользу бывшего партнера Сергея Цапка. Но и в этот раз Хахалева вышла сухой из воды, а совет кубанских судей даже не стал проводить проверку.

Хахалевой приписывали собственность в Барселоне, Дубае и Тбилиси, большую квартиру в «Москва-Сити», люксовые машины и огромные коттеджи в Краснодаре и других городах России. Почти всё было оформлено на родственников, друзей или коллег по бизнесу бывшего мужа. Все эти предметы роскоши оценивали в сотни миллионов рублей, хотя по декларации за 2016 год Хахалева заработала чуть больше двух миллионов рублей — не хватило бы даже на «вполне обычную для южных регионов свадьбу».

Всю появляющуюся информацию о себе Хахалева и ее бывший супруг отрицали. Проводимые проверки тоже не находили подтверждений, хотя выписки их ЕГРН говорили об обратном (тогда их можно было относительно свободно заказать, как и изучить декларации, закрытые сейчас от простых людей).

И вот 21 ноября 2018 года неожиданно для всех Хахалева покинула пост председателя коллегии по административным делам Кубани. В августе 2019-го ее отстранили от ведения процессов, хотя фактически она еще оставалась судьей. Ее окончательно лишили мантии в 2020 году за дисциплинарные проступки.

До 2019 года председателем Краевого суда был Александр Чернов. По данным СМИ, его внучка была замужем за сыном Елены Хахалевой. Считается, что именно из-за родственных связей с Черновым она смогла так долго продержаться на своем месте после скандала со свадьбой. Когда Чернова отправили в отставку, по одной из версий, как раз из-за родства с Хахалевой новый судебный состав окончательно лишил ее должности.

Открытое письмо Путину

В марте 2020 года, после окончательной отставки, Елена Хахалева опубликовала открытое письмо к президенту Владимиру Путину. Она пожаловалась, что ее семья уже три года подвергается информационной атаке со стороны крупной бизнес-структуры. По словам женщины, всё началось с того, что в 2017 году Краснодарский краевой суд принял два акта, которые пошли вразрез с интересами бизнес-элиты (какой именно — она не уточнила). Из-за этого якобы началась кампания по ее дискредитации.

— Шумиха вокруг моего имени в конце концов достигла желаемого заказчиками результата: новым руководством Краснодарского краевого суда мне предложено уйти в отставку, так как информационная атака может закончиться только с моим уходом. Для реверанса в адрес информационных шантажистов меня даже исключили из списка судей на сайте Краснодарского краевого суда, хотя я таковым еще являюсь. Давление на судебных начальников на сегодняшний день такое, что им легче меня убедить уйти в отставку или прекратить мои полномочия, чем защищать наше сообщество, — писала Хахалева.

Хахалева давала интервью «России 24» Источник: «Россия 24» / youtube.com











Письмо не помогло: 9 декабря 2021 года к судебной коллегии обратился глава СК России Александр Бастрыкин с просьбой разрешить возбудить дело в отношении Хахалевой. Ведомство решило инкриминировать ей действия по двум частям УК РФ — за мошенничество и служебный подлог.

По версии следствия, с 2016 по 2019 год Хахалева отсутствовала на рабочем месте 127 дней. Она обманывала сотрудников, которые заполняли табели учета рабочего времени, а затем сама расписывалась за своих коллег. Таким образом она незаконно получила 1 миллион 195 тысяч рублей зарплаты. Женщину обвинили по ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292 УК РФ. В итоге Высшая квалификационная коллегия судей России дала добро на возбуждение дела.

Однако оказалось, что по счастливой случайности Хахалева покинула Россию за день до обращения Бастрыкина. Она вылетела в Ереван 8 декабря 2021 года. Весной 2022 года в отношении нее официально возбудили уголовное дело, а затем заочно арестовали. Всё это время Хахалева не возвращалась на родину.

Задержание в Баку

После возбуждения уголовного дела прошло почти три года, всё это время никаких новостей о «золотой судье» не было. Улетев в Ереван, она так и не вернулась в Россию. Сейчас женщине уже 56 лет, где она жила с 2021 года, неизвестно.

В итоге 27 января 2025 года Хахалеву задержали в Баку: ее сняли с рейса в Дубай при регистрации, куда она собиралась, как она утверждала, на лечение. Азербайджанские полицейские при проверке документов выяснили, что женщина находится в международном розыске. После того как суд Азербайджана вынесет соответствующее решение, бывшую судью могут экстрадировать в Россию. Здесь она сразу отправится под стражу — такое решение уже вынесли заочно. Ожидается, что на родине в отношении бывшей судьи могут возбудить новые уголовные дела.