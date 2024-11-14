«Это муж ее довел»: как жила 42-летняя безработная, которая убила свекровь и ранила сына, — соседки ей сочувствуют

85-летняя бывшая свекровь скончалась на месте, а сын чудом сумел спастись Источник: прокуратура Новосибирской области, Эмиль Фукс / NGS.RU











Суд арестовал на два месяца уроженку Кемеровской области Наталью Радионову по обвинению в убийстве и покушении. Сибирячка напала с ножом на 85-летнюю свекровь и ранила 11-летнего сына. Пожилая женщина скончалась, а ребенок успел спастись. Что известно о Наталье, почему мог произойти конфликт и почему обвиняемая попросила провести ей психиатрическую экспертизу — в материале NGS.RU.

Почти двойное убийство

Днем 11 ноября 11-летний мальчик находился в квартире со своей 85-летней бабушкой, когда к ним в гости пришла мать ребенка — 42-летняя Наталья Радионова. До развода женщины с мужем пенсионерка приходилась Наталье свекровью.

По неизвестной причине между женщинами начался конфликт, и в какой-то момент Наталья Радионова схватилась за нож. По данным следствия, сначала она как минимум один раз ударила в шею пенсионерку — та скончалась на месте.

Сегодня дверь квартиры, где жила убитая пенсионерка, опечатана Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











Следующей жертвой мог стать 11-летний сын Натальи, которого она ударила ножом в область спины, но ребенок смог отбиться и сбежать из квартиры. Мальчик добежал до соседнего дома, где живет его отец, и рассказал о случившемся. Он вызвал полицию и скорую помощь.

Наталью задержали, в отношении нее возбудили уголовные дела об убийстве и покушении на убийство малолетнего. 13 ноября Калининский районный суд поместил обвиняемую под стражу до 11 января.

Тихое место

В доме, где произошла трагедия, шесть подъездов. Рядом стоит брат-близнец дома, а въезды во двор полностью перекрыты шлагбаумами.

Один из местных жителей анонимно рассказал корреспонденту NGS.RU, что вчера у этих шлагбаумов дежурила полиция. О самом происшествии сибиряк ничего не знает. Еще одна собеседница подчеркивает: двор спокойный, об убийстве никто ничего не слышал.

— У нас тут сравнительно спокойный район, особо ни наркоманов, ни алкоголиков нет. Я вот с собачниками другими иногда общаюсь, но они тоже ничего не слышали, — рассказала женщина с черным псом, которую корреспондент встретила во дворе.

Еще не скоро местные жители смогут называть свой двор спокойным местом Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











В подъезде, где жила пенсионерка, кто-то поджег кнопки лифта и разрисовал стены. Дверь той самой квартиры опечатана — внутри вещественные доказательства для оперативников. Но соседи погибшей женщины о ее смерти ничего не слышали.

— Знаю, что в этой квартире бабушка живет, но лично мы не знакомы. Внука ее не видел. Она спокойная, ничего не слышал, — сказал местный подросток.

Мальчик сумел спастись, добежав до дома отца Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











Двумя днями ранее раненый мальчик спустился с четвертого этажа на улицу, пробежал через заснеженный двор, поднялся по лестнице и перешел дорогу, чтобы попасть в дом к папе. Судя по карте 2GIS, ребенку пришлось преодолеть около 400 метров.

В середине рабочего дня двор дома выглядит пустым, гуляющие вокруг собачники тоже ничего не слышали о случившемся.

«Муж ее избивал»

Соседи Натальи Родионовой, с которыми удалось пообщаться, рассказали, что Наталья на протяжении последних 8–9 месяцев жила одна.

— Они тут долгое время жили с мужем и ребенком, но потом разъехались, и Наташа осталась здесь одна, — рассказала соседка сибирячки Инна (имя изменено по просьбе женщины).

Соседи описывают Наталью как очень хорошую и добрую женщину, у которой в какой-то момент начались психологические проблемы.

— Она говорила, что у нее мама с папой умерли. Потом муж ее избивал. Это он ее довел, — уверена одна из соседок.

Соседи Натальи оказались более разговорчивыми — они уже обсудили последние события Источник: Егор Сафронов / NGS.RU











Жители дома отмечают, что Наталья нигде не работала — какое-то время «занималась ноготочками», но потом и это дело забросила. Периодически, по словам соседей, к ней приезжал брат и привозил «покушать».

— По ней было уже видно, что что-то не так с психикой. Знаю, что она какое-то время пила таблетки, но потом перестала, — продолжает Инна.

Соседи Натальи надеются, что ее не отправят в колонию, а положат в психиатрическую больницу. Они отмечают, что были в шоке, когда узнали о произошедшей трагедии.

— Мы не могли в это поверить. Приходили полицейские, спрашивали про нее, сказали, что она «свекруху замочила». Мы слышали, что свекровь забрала у нее ребенка и забирала детские пособия, — говорит соседка.

Имени и контактов бывшего мужа Натальи у соседей не оказалось.

«Прошу провести экспертизу»

О прошлом Натальи Радионовой известно мало. По данным NGS.RU, женщина родилась в небольшом кузбасском поселке Трудармейском в Прокопьевском районе. Вскоре она переехала в Новосибирск и поступила учиться в СГУПС на факультет «бухгалтерский учет и аудит на ж/д транспорте» — по крайней мере, так сказано на ee странице в одной из соцсетей.

Наталья Радионова пробудет в СИЗО до января Источник: Эмиль Фукс / NGS.RU











На момент происшествия Наталья не была официально трудоустроена. Несколько лет назад, по данным NGS.RU, женщина работала продавцом-консультантом, а в 2020 году ее повысили до директора филиала. С тех пор информации о ее работе нет. Несколько раз она меняла место жительства.

В тот же период у Натальи начались финансовые проблемы. Несколько раз ее разыскивали судебные приставы из-за долгов на сумму свыше 35 тысяч рублей — значительная часть образовалась из-за неоплаченных счетов ЖКХ.

Найти родственников Натальи Радионовой в Новосибирской или Кемеровской областях не удалось. По данным NGS.RU, у женщины также есть совершеннолетний сын, который живет в другом регионе. На суде она сказала, что находится в разводе.

Источник NGS.RU, как и соседи женщины, допустил у нее наличие психических расстройств. Сама Наталья на заседании по избранию ей меры пресечения на вопрос судьи о том, понятна ли ей суть обвинений, затруднилась ответить.

— Не совсем [понятна], прошу провести психиатрическую экспертизу, — сказала она.