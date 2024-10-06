«Принесли гроб к милиции». 50 лет назад сибирский городок охватил народный бунт — в годы СССР его тщательно скрывали

Рубцовский бунт не вошел в учебники истории, в советское время о нем не писали в газетах. Но событие стало чем-то вроде городской легенды, а в 2011 году очерк о случившемся выпустил местный журналист Анатолий Муравлев Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











В 1974 году в городе Рубцовске Алтайского края убили рабочего — и вспыхнул бунт. Историю, которая произошла полвека назад, вспоминает NGS.RU.

Жизнь в криминальном рабочем городке даже во внешне благополучные советские годы не была спокойной. С одной стороны, Рубцовск подпирали колонии (четыре ИК существуют и по сей день), с другой стороны — заводы, на которые устраивались освободившиеся бывшие заключенные. А еще была милиция, пытавшаяся сглаживать углы и раскрывать правонарушения. Правда, в 1974 году сами сотрудники милиции стали участниками преступления, что и привело к массовым волнениям. ЧП всесоюзного масштаба советские власти тщательно скрывали, но и сейчас, спустя полвека после бунта, ветераны органов внутренних дел о случившемся предпочитают не вспоминать. Рассказываем, из-за чего в Рубцовске вспыхнул народный бунт, положивший начало чисткам в городской и районной милиции, а также как его удалось остановить.

День пограничника в «хулиганистом» городе

28 мая 1974 года в Рубцовске, как и во всей стране, отмечали День пограничника. 23-летний Виктор Кузнецов, за плечами которого были армия и служба на погранзаставе, тоже решил отпраздновать. На тот момент он работал в опытном цехе Алтайского тракторного завода (АТЗ) — настоящего градообразующего предприятия, самого мощного в СССР завода по производству сельскохозяйственной техники.

Уже к вечеру, стоя на остановке в ожидании автобуса, он перебросился короткими фразами с тремя дружинниками. Они, как и Виктор Кузнецов, выпили в тот день. Их полные имена неизвестны, сохранились лишь фамилии: Нестеренко, Панюшкин и Свиридов. Разговор перерос в перепалку, но до драки не дошло — Виктор отправился спать в дом в частном секторе.

Дружинники же по своим делам не пошли, а проследили за заводчанином. Уже у него дома (родители Кузнецова к тому моменту отправились в ночную смену на завод) они предприняли первую попытку увезти его в милицию, но в ситуацию вмешались соседи.

Видя, как нарастают события после убийства Виктора Кузнецова, дружинники и участковые затаились Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Нестеренко, Панюшкин и Свиридов не сдались и через пару часов вновь пришли к Кузнецову. Как писал в своей книге «Неизвестный Алтай. Далеко-Близкое» журналист Анатолий Муравлев, они договорились с участковыми инспекторами Веделевым и Галкиным доставить задержанного в милицию на машине. Милиционерам они сказали, что заводчанин якобы высказывал угрозы. Сонного и пьяного Кузнецова подняли и увезли в милицию.

Пришедшие со смены вечером следующего дня родители дома сына не обнаружили. К тому моменту он был уже мертв.

«Город тяжело жил»

Анатолий Муравлев — единственный, кто в подробностях описал бунт 1974 года. Он, посвятивший Алтаю не один десяток документальных книг, аккуратно называет Рубцовск «сложным городом». А также повторяет расхожую фразу, сказанную секретарем Рубцовского Горкома КПСС Юрием Киселевым: «В Рубцовске каждый второй житель или сидел, или сидит, или будет сидеть».

— Город очень криминальный был в ту пору, поскольку даже люди, которые освободились, как правило, оставались здесь. Они работали на заводах, в самых тяжелых цехах. Да, заключенные тоже работали, хлеб так просто им не доставался в советское время. Ну, естественно, под доглядом тех, кто должен следить за их поведением. Вот поэтому там несколько историй было, связанных с волнениями: кто-то сбегал, кто-то что-то устраивал. Город рабочий, заключенных было много. Ну четыре зоны, представляете? — рассказал нам он.

По словам Муравлева, город до сих пор считают криминогенным. Рубцовск с трудом пережил лихие 90-е, когда закрылась большая часть заводов, в том числе легендарный АТЗ. Остаться рабочим в привычном смысле городком ему не удалось, и обстановка стала еще более депрессивной из-за нехватки мест на предприятиях.

— Город очень тяжело жил и живет. До недавнего времени его отапливал завод, точнее котельные от Алтайского моторного завода. Завод не существует с конца 90-х, наверное. И вот как отапливать, если его нет? — объясняет Анатолий Муравлев.

Центральная площадь Рубцовска в 2024 году Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Председатель краевого Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск, полковник внутренней службы в отставке Михаил Улитин подтвердил нашему корреспонденту информацию о том, что Рубцовск был «хулиганистым» городом. Наш собеседник в тот момент, когда произошел Рубцовский бунт, работал в городе Камень-на-Оби, на северо-западе Алтайского края, секретарем горкома комсомола, но хорошо помнит события, которые происходили в 90-х в Рубцовске. Например, как в 1993 году в День ВДВ перепившие празднующие горожане устроили массовую драку с милиционерами — поводом для недовольств стало отсутствие музыкальной праздничной программы.

— А в то время еще ОМОНа-то не было. Ой, что тут было! Они перекрыли улицы, весь транспорт остановили. Кое-как всех успокоили, собрали, а на следующий год раз — и никаких разговоров! Концертная программа как положено, — посмеивается он. — А про 1974-й год могу сказать, что до нас только разговоры доходили: кто-то кого-то убил, головы потом полетели у работников органов. Ну и всё.

Штурм опорного пункта

То, что происходило дальше, можно сравнить с нарастающей лавиной. Родителям Виктора Кузнецова сообщили, что он умер от сердечной недостаточности. Но они в это не поверили: их сын был крепким и спортивным. Увидев тело, убедились, что Виктор погиб насильственной смертью: на теле было не менее 30 увечий. Стало очевидно, что перед смертью его избивали.

Вот как писал о происходившем в Рубцовске Анатолий Муравлев:

— Об этой трагедии узнали друзья погибшего, которые прибывали к зданию опорного пункта милиции, чтобы узнать новые подробности происшествия. Дело получило широкий общественный резонанс. Горотдел милиции подняли по тревоге. О неприятном инциденте пришлось сообщить в крайком партии, краевое УВД и управление КГБ. В Рубцовске появились листовки, содержание которых было лаконично: милиция убила парня, рабочего АТЗ, бывшего пограничника. <…> Атмосфера на Западном поселке (там располагался опорный пункт милиции, где и был убит Кузнецов. — Прим. ред.) накалялась. Были разбиты стекла в опорном пункте. Пришлось блокировать милицейскими кордонами близлежащую к нему территорию, что еще больше озлобило людей. Собравшиеся срывали недовольство на участниках оцепления: над их головами пролетали камни, скандировались антимилицейские лозунги, выкрикивались ругательства.

Анатолий Муравлев вспоминает, что отношение к милиции у жителей Рубцовска всегда было в лучшем случае настороженным. В худшем — сотрудников органов ненавидели. Как раз потому, что многие живущие здесь имели в прошлом судимости. В те годы не было ГУФСИН, и заключенными занимались именно милиционеры — они и вызывали гнев горожан.

Чтобы не провоцировать скорбящих граждан в день похорон Виктора Кузнецова — 31 мая, милиционерам дали установку: рядом с домом погибшего не появляться и форму лучше не надевать. Но волнений избежать не удалось.

В течение пары недель после бунта город наводнили представители прокуратуры, следователи из Москвы и члены крайкома КПСС Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Близкие Кузнецова, понимая, что истинную причину его смерти хотят замолчать, а виновных искать не станут, вышли с траурной процессией на улицы города. Ее возглавляли дети с плакатами, в которых милиционеров называли убийцами. Такой ход, по словам журналиста, был предпринят для того, чтобы избежать уголовной ответственности.

В колонне насчитывалось порядка 500 человек (для сравнения: в 1974 году в Рубцовске жили 160 тысяч человек). Все они направились в опорный пункт милиции, ворвались в отделение, разгромили мебель и двинулись дальше.

— Они принесли гроб к милиции. Вообще, они хотели в парк занести его, но там им не дали дальше двигаться, поставили вагоны, — вспоминает события тех лет Анатолий Муравлев. — Рубцовск делит на две части железная дорога. И вот милиция загнала вагоны туда, где можно было переехать по переезду в другую часть города. И процессии с гробом пришлось возвращаться назад, хоронить на старом кладбище.

Виктора Кузнецова, наконец, похоронили. Колонна возмущенных рубцовчан еще долго стояла над могилой и произносила резкие речи в сторону милиции.

Дело получило большой резонанс внутри ведомств страны. 6 июня в Рубцовск приехала следственная группа, которую возглавлял следователь по особо важным делам при прокуроре РСФСР. Как считает журналист, группа специально «собирала негатив» о работе городской милиции, чтобы показать небезразличное отношение властей к делу.

«Дальше такая возня пошла»

В результате расследований был разогнан весь городской отдел милиции. Кого-то с позором уволили из органов, кто-то поспешил подать рапорт сам. Ценных сотрудников переводили в другие города. А еще прокуратура возбудила уголовные дела против сотрудников Рубцовского ГОВД, но дальнейшая судьба этих дел неизвестна.

Тело Виктора Кузнецова вскоре эксгумировали, причастность дружинников и участковых к его избиению удалось быстро установить. В таком же быстром темпе прошел суд. Уже 24 сентября всем участникам убийства были вынесены приговоры. Самый большой срок получил Пимонов — не дружинник и не участковый, а знакомый всей компании, которого встретили Нестеренко, Панюшкин и Свиридов, когда второй раз шли к дому Кузнецова. Его приговорили к смертной казни по статье «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах» (ст. 102 УК РСФСР, пп. «б» и «г»), но затем заменили ее на 15-летний срок. Дружинников, бывших, по сути, инициаторами нападения на Кузнецова, приговорили к меньшим срокам — к 10 и 8 годам усиленного режима. Участковых — к 6 и 4 годам лишения свободы.

Остались ли участники убийства Кузнецова в Рубцовске или покинули город после освобождения, выяснить не удалось. Их следы потерялись Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Анатолий Муравлев говорит, что пытался отследить судьбу тех, кто освободился, но ничего не обнаружил. Он не исключает, что они могли сменить имена и фамилии.

— События серьезно подорвали и без того невысокий авторитет рубцовской милиции. Стражи порядка опасались новых эксцессов, действовали нерешительно, шли на уступки и компромиссы, раскрываемость преступлений в городе существенно снизилась. Жуткий инцидент усугубили беспорядочные действия властей, сначала защищавших убийц, а затем развязавших оголтелую кампанию опорочения всех стражей правопорядка. Они оказались неготовыми к проявлениям народного гнева и, по сути дела, спровоцировали рубцовский бунт, — писал он в своей книге «Неизвестный Алтай. Далекое-близкое».

Тот самый подорванный авторитет милиции дает о себе знать и сейчас: говорить о народных волнениях вышедшие в отставку милиционеры не хотят. Председатель совета ветеранов МО МВД России «Рубцовский», майор юстиции Геннадий Дорохин сначала согласился рассказать о событиях мая 1974-го года. Он назвал всё случившееся «важным событием» для него и сказал, что был старшим в патруле, выезжавшем на место событий. Но через пару дней говорить отказался, объяснив, что ему надо получить разрешение на беседу с журналистом у МВД и прокуратуры, поскольку это все «попахивает дискредитацией органов внутренних дел». С его слов, он не может давать в отношении коллег «компрометирующие данные», «хотя их и нет».

— С ветеранами милиции вообще тяжело общаться, сложно налаживать контакты, — считает Анатолий Муравлев. — Вообще, есть архивы, можно по ним изучать, брать уголовные дела разные. Но всегда хорошо, когда кроме архивных источников есть живой человек. В данном случае это был Владимир Чернов, бывший начальник УВД края, с которым мы несколько часов общались. Но он уже в отставке был, хоть и генерал. Но и само дело я в то время в архиве не нашел — наверное, засекретили. У нас много засекретили, когда президент сменился в 1999 году, по сравнению с началом 90-х. Тогда вольница была.

Мы попытались связаться с Владимиром Черновым. Его, как и других опытных сотрудников внутренних органов, после 1974 года перевели в другой город — Горно-Алтайск. Но бывший краевой начальник объяснил, что многих деталей уже не помнит по состоянию здоровья.