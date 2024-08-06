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Криминал подробности Хотел стащить дилдо: ярославец, пытавшийся ограбить секс-шоп, загремел в колонию

Хотел стащить дилдо: ярославец, пытавшийся ограбить секс-шоп, загремел в колонию

Сколько времени он проведет за решеткой

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13 комментариев
Мужчина пришел в тематический магазин якобы в поиске подарка на День святого Валентина

В Ярославле за разбой отправится за решетку 37-летний Дмитрий Жениленко — тот самый мужчина, попытавшийся провернуть эпичное ограбление секс-шопа 14 февраля 2024 года. Приговор, вынесенный Дзержинским районным судом, вступил в законную силу.

— Признать Жениленко Дмитрия Евгеньевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ, и по которому назначить ему наказание в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы без дополнительного наказания с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Срок отбытия наказания в отношении осужденного Жениленко Д. Е. исчислять со дня вступления приговора суда в законную силу, — говорится на сайте Дзержинского районного суда.

Не продали выпивку в долг

Небанальная история начиналась довольно тривиально. В День всех влюбленных Дмитрий сидел у себя дома и попивал спирт. Когда алкоголь закончился, он надел шапку ядовито-зеленого цвета, вышел из дома и направился в ларек неподалеку в надежде на то, что ему продадут в долг спиртосодержащий лосьон «Чистый». Но продавец в положение входить отказался, и раздосадованный Дмитрий отправился прочь.

Пошатываясь, он пошел в сторону торгового центра «Победа». Но на глаза ему попался секс-шоп «ЯрИнтим». Тогда в его голове созрел план: похитить эротические игрушки или деньги из кассы.

Зайдя в магазин, Дмитрий заметил, что игрушки для любовных утех лежали за прилавком. Но у неудавшегося грабителя был план и на этот случай: он попросил продавца собрать ему в пакет несколько позиций. Якобы в подарок возлюбленной.

Вот так описываются предметы, которые пытался прикарманить Жениленко: презервативы «MY.SIZE», размер 64, стоимостью 1153 рубля 30 копеек, анальный лубрикант «PJUR analyse me» на водной основе, 100 мл, стоимостью 1018 рублей 23 копейки, эротический игровой костюм «Школьница-обольстительница», стоимостью 1159 рублей, реалистичный вибратор с фрикционными движениями 21 см × 4 см, стоимостью 2130 рублей, анальные пробки «BOOTY» (черный), стоимостью 1752 рубля 21 копейка, чулки в мелкую сетку Rosa roja S/L белые, стоимостью 380 рублей, на общую сумму 7592 рубля 74 копейки.

Судя по всему, в материалах дела описывается закупочная стоимость товаров, поскольку ранее в беседе с 76.RU продавец Анастасия (имя изменено по просьбе героини. — Прим. ред.), работавшая в ту смену, рассказала, что сумма покупки вышла почти на 21 тысячу рублей.

— Как с обычным покупателем выбрали с ним товар, набрали игрушек. Привычная история, я не чувствовала от него опасности никакой. Он взял анальную пробку, анальную смазку, фаллоимитатор и костюм школьницы. Я ему еще предложила: «Давайте подороже возьмем?» А он мне: «Нет, давайте подешевле», — говорила Анастасия.

Я еще подумала потом: «Ты дурачок? Какая разница, какой ты фаллоимитатор берешь, если ты меня грабить пришел?»

Собрав набор, кассир упаковала «подарки» в пакеты и поставила их рядом с собой и потянулась за терминалом для оплаты. В это время покупатель схватил с прилавка ножницы, которыми девушка резала ценники, зажал ее в углу, потребовав отдать ему пакеты или деньги из кассы.

Испуганная девушка была шокирована и громогласно закричала. Испугавшись, что ее услышат и в магазин придут посторонние, Дмитрий бросил в нее ножницами и поспешил скрыться.

После того, как Дмитрий ушел, Анастасия позвонила жене своего начальника

Даже шапку не снял

В секс-шоп после случившегося нагрянула полиция. Силовики составили ориентировку на Дмитрия и передали по всем экипажам. Вскоре выяснилось, что Дмитрий мог пойти в «Лотос». Там его и поймали, в той же зеленой шапке, в которой он пришел грабить секс-шоп.

Мужчину задержали и доставили в отдел. Сам он потом вину полностью признал и раскаивается в случившемся. Более того, Жениленко утверждал, что хотел компенсировать девушке моральный ущерб, но не мог этого сделать, так как был под стражей.

— Осознавал, что совершает разбойное нападение. Требовались деньги. Не довел начатое до конца, так как потерпевшая закричала и нажала кнопку сигнализации, вызвав полицию, после чего, бросив ножницы, ушел из магазина. Принес потерпевшей свои извинения. Подтвердил также обстоятельства, добровольно изложенные им в явке с повинной. Состояние опьянения не повлияло на преступление с его стороны, руководствовался корыстным мотивом, — говорится в судебных материалах.

В итоге суд признал вину Жениленко по статье «Разбой» и назначил ему реальное лишение свободы. Он должен провести в исправительной колонии общего режима 1,7 года. Но также зачтется время, которое он провел в СИЗО из расчета «день за полтора». Получается, что на свободу он выйдет раньше.

После случившегося Анастасия приобрела пенный баллончик (газовый баллон в виде пены. — Прим. ред.) на всякий случай и держит под рукой плетку. Чтобы неповадно было.

— Работать нестрашно, такое с каждым могло произойти. Вон продуктовые грабят, на других людей нападают. Что уж тут сделаешь, — рассказывала она.

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Колония Секс-шоп Суд Разбой
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Комментарии
13
Гость
6 августа 2024, 18:35
Дотационые за убийство столько получают и то если до СМИ дойдет
Гость
6 августа 2024, 19:19
По моему это всё он для себя брал. Видимо хоте переодеться в школьницу и заработать себе на бухло. Кстати че то мало дали , знаю подобный случай, дурак один пьяный так же в магазин пришёл, нож достал , так ему 4 года дали
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