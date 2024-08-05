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Криминал подробности Любимый сын, азартный игрок и химик. Как 25-летний репетитор по математике травил своих родных и друзей

Любимый сын, азартный игрок и химик. Как 25-летний репетитор по математике травил своих родных и друзей

Полгода Артем Миссюра подсыпал яд матери и отчиму — жертв оказалось больше

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6 комментариев
Рассказываем всё, что известно о серии отравлений в Подмосковье

В подмосковной Балашихе 25-летний Артем Миссюра на протяжении полугода травил собственную мать и отчима, подсыпая в их еду и воду яд. Через время родителей госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи не смогли установить причину нетипичного недомогания, поэтому обратились в СК. Позднее стало известно, что молодой репетитор по математике подсыпал яд в еду и приносил домой отравленные продукты.

Следователи задержали Миссюру, ему предъявили обвинение в покушении на убийство матери и отчима (ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Кроме этого, в отношении него возбуждено еще одно уголовное дело об убийстве своего друга путем отравления (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Наши коллеги из MSK1.RU рассказывают всё, что известно о серийном отравителе из Балашихи.

Азартный игрок и любимый сын

В 2021 году Артем Миссюра окончил Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет. Как пишет «МК», после вуза он работал менеджером в компании по прокату автомобилей и подрабатывал репетитором. А друзья рассказывали, что молодой человек нередко играл в онлайн-казино.

— У него была одна пагубная страсть — деньги. Страсть безумная. Его ловили на воровстве, и он честно отвечал: «Когда вижу чужие деньги, мне кажется, что это мои», — рассказывали «МК» люди из окружения парня.

При этом, судя по соцсетям близких серийного отравителя, Миссюра был в хороших отношениях с семьей. На некоторых снимках он обнимает бабушку и маму, вместе проводит с ними время. То, что он медленно и хладнокровно убивал любимых, осталось за кадром.

По данным следствия, Артем начал подсыпать яд своим родителям с января этого года. До июня его близкие каждый день питались отравленной едой и пили отравленную воду. При этом чувствовали себя плохо и не понимали, что именно с ними происходит.

По предварительным данным, Миссюра решил избавиться от родственников, чтобы заполучить их квартиру в ЖК «Измайловский лес». Там отравитель жил вместе с матерью, отчимом и сестрой. По плану отравителя, выглядеть это должно было как случайная смерть.

Мать и отчима увезли в больницу — врачи разводили руками и не могли поставить точный диагноз. Медики заподозрили неладное и предложили пострадавшим обратиться в полицию. Оперативники установили скрытые камеры видеонаблюдения в квартире. На одном из видео они заметили, что Артем взял какую-то емкость с белым порошком и пересыпал ее в банку с солью.

Следователи установили в квартире Артема Миссюры скрытые видеокамеры

— Подозреваемый, находясь в квартире у родителей, подсыпал в продукты общего пользования сильнодействующие химические вещества с целью отравления матери и отчима и последующего наступления их смерти, — уточнили в пресс-службе подмосковного СК.

Артем Миссюра вместе с мамой, которую на протяжении полугода травил

Брал деньги и подсыпал порошок

Следователи задержали Миссюру, предъявили ему обвинение. Во время допроса он сознался, что на протяжении нескольких месяцев подсыпал яд своим родным:

Для чего эти вещества вами были приобретены? — спрашивал во время следственных действий следователь у 25-летнего репетитора по математике.

— У них разные… Как сказать... — отвечал Миссюра.

Какую цель преследовали при покупке и использовании веществ? — уточнял оперативник.

— Подсыпать... отчиму, — сказал обвиняемый.

После этого стало известно, что в феврале этого года при странных обстоятельствах скончался приятель 25-летнего Артема Миссюры. Тогда следствие не заподозрило связи с другом. Но молодой репетитор сознался: с ядами он экспериментировал не только с родными, но и с друзьями.

Артем встретился со своим приятелем, они сели в машину, где отравитель угостил свою жертву ягодным морсом. В жидкость он заранее добавил химическое вещество.

— Следствием установлено, что 3 февраля 2024-го, находясь вместе с другом в салоне автомобиля, он угостил его ягодным морсом, в который заранее добавил химическое вещество, приводящее при употреблении к летальному исходу. В результате молодой человек скончался от отравления, — сообщили в Следственном комитете.

В больнице оказалась и бывшая девушка Артема — Екатерина (имя изменено. — Прим. ред.). До этого она не жаловалась на здоровье, но вдруг оказалась на грани жизни и смерти. Как пишет «АиФ», у девушки внезапно начались проблемы с почками. Когда Екатерину выписали из больницы, она узнала, что парень взял на нее кредит в 600 тысяч рублей.

— Таскал постепенно, маленькими суммами, чтобы было незаметно. В общей сложности взял около 50 тысяч рублей. Но она всё равно узнала об этом и, как говорят, потребовала у Артема вернуть их. Тот не стал этого делать, — рассказал «АиФ» Сергей, знакомый Миссюры.

От рук серийного отравителя мог пострадать еще и брат бывшей девушки — Артем угостил его завернутым в лаваш крабовым салатом. После этого парню стало плохо, но он не думал, что кто-то пытался его отравить.

Странности в деле серийного отравителя не закончились. В апреле этого года у Миссюры скончалась 69-летняя бабушка. Незадолго до смерти любимый внук взял у нее взаймы около полумиллиона рублей — долг так и не вернул. Теперь следователи проверяют репетитора на причастность еще к пяти эпизодам отравления, помимо матери и отчима. Тело бабушки решено эксгумировать.

«Казалось, хороший парень»

Как рассказала MSK1.RU бывшая одноклассница парня, в повседневной жизни он ничем особенным не выделялся.

— В школе с девочкой встречался, тоже нашей одноклассницей, — сказала она MSK1.RU. — Лет 8 вместе были. Я всегда умилялась, как он за ней ухаживает и заботится. Казалось, что это очень хороший парень. После школы мы пересекались только на встрече выпускников два года назад, тоже ничего особенного. Общался со старыми друзьями, был обычным человеком. С одноклассниками уже обсудили произошедшее, в шоке все…

Приятели также удивлены поведением Артема Миссюры в соцсетях — в какой-то момент он обозлился на весь мир. В своем последнем посте серийный отравитель процитировал американского боксера Флойда Мейвезера-младшего, где он говорит о возвышении над другими.

— Вы сборище ленивых ничтожеств, прикрывающих свою лень обстоятельствами! Вы никогда не подниметесь на пьедесталы и не покорите Эверест. Ваши мечты навсегда останутся лишь мечтами. Вы лужи грязи, не имеющие ни цели, ни силы воли, ни упорства, — говорится в посте на страничке Артема Миссюры.

Следователи продолжают проводить экспертизы. В квартире Миссюры они нашли еще несколько свертков и пакетов, в которых были неизвестные химические вещества. Теперь, с учетом вновь открывшихся фактов, репетитору по математике может грозить от 6 лет до пожизненного.

В одном видео рассказываем всё, что известно о серии отравлений в Подмосковье

Все подробности о серии отравлений в подмосковной Балашихе мы собираем в отдельном сюжете.

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Яд Криминал Происшествие Отравление Уголовное дело
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Комментарии
6
с++
5 августа 2024, 15:48
Жалкий подражатель Славика Соловьёва из Брагина.
Гость
5 августа 2024, 15:54
Слишком перелюбили его родители,давали много,привык брать,и тратить,а зарабатывать не умеет.Решил получить,какой ценой его не волновало.И самое главное мама простит его,потому что она мама.Он все равно не поймет,что он делал. Отрафированные мозги
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