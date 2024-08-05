Любимый сын, азартный игрок и химик. Как 25-летний репетитор по математике травил своих родных и друзей

Рассказываем всё, что известно о серии отравлений в Подмосковье Источник: Артем Миссюра / Vk.com, ГСУ СК России по Московской области / T.me











В подмосковной Балашихе 25-летний Артем Миссюра на протяжении полугода травил собственную мать и отчима, подсыпая в их еду и воду яд. Через время родителей госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи не смогли установить причину нетипичного недомогания, поэтому обратились в СК. Позднее стало известно, что молодой репетитор по математике подсыпал яд в еду и приносил домой отравленные продукты.

Следователи задержали Миссюру, ему предъявили обвинение в покушении на убийство матери и отчима (ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Кроме этого, в отношении него возбуждено еще одно уголовное дело об убийстве своего друга путем отравления (ч. 1 ст. 105 УК РФ).



Наши коллеги из MSK1.RU рассказывают всё, что известно о серийном отравителе из Балашихи.

Азартный игрок и любимый сын

В 2021 году Артем Миссюра окончил Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет. Как пишет «МК», после вуза он работал менеджером в компании по прокату автомобилей и подрабатывал репетитором. А друзья рассказывали, что молодой человек нередко играл в онлайн-казино.

— У него была одна пагубная страсть — деньги. Страсть безумная. Его ловили на воровстве, и он честно отвечал: «Когда вижу чужие деньги, мне кажется, что это мои», — рассказывали «МК» люди из окружения парня.



При этом, судя по соцсетям близких серийного отравителя, Миссюра был в хороших отношениях с семьей. На некоторых снимках он обнимает бабушку и маму, вместе проводит с ними время. То, что он медленно и хладнокровно убивал любимых, осталось за кадром.

По данным следствия, Артем начал подсыпать яд своим родителям с января этого года. До июня его близкие каждый день питались отравленной едой и пили отравленную воду. При этом чувствовали себя плохо и не понимали, что именно с ними происходит.

По предварительным данным, Миссюра решил избавиться от родственников, чтобы заполучить их квартиру в ЖК «Измайловский лес». Там отравитель жил вместе с матерью, отчимом и сестрой. По плану отравителя, выглядеть это должно было как случайная смерть.

Мать и отчима увезли в больницу — врачи разводили руками и не могли поставить точный диагноз. Медики заподозрили неладное и предложили пострадавшим обратиться в полицию. Оперативники установили скрытые камеры видеонаблюдения в квартире. На одном из видео они заметили, что Артем взял какую-то емкость с белым порошком и пересыпал ее в банку с солью.

Следователи установили в квартире Артема Миссюры скрытые видеокамеры Источник: ГСУ СК России по Московской области / Т.me

— Подозреваемый, находясь в квартире у родителей, подсыпал в продукты общего пользования сильнодействующие химические вещества с целью отравления матери и отчима и последующего наступления их смерти, — уточнили в пресс-службе подмосковного СК.

Артем Миссюра вместе с мамой, которую на протяжении полугода травил Источник: страница бабушки Миссюры / Vk.com











Брал деньги и подсыпал порошок

Следователи задержали Миссюру, предъявили ему обвинение. Во время допроса он сознался, что на протяжении нескольких месяцев подсыпал яд своим родным:

— Для чего эти вещества вами были приобретены? — спрашивал во время следственных действий следователь у 25-летнего репетитора по математике.



— У них разные… Как сказать... — отвечал Миссюра.



— Какую цель преследовали при покупке и использовании веществ? — уточнял оперативник.



— Подсыпать... отчиму, — сказал обвиняемый.



После этого стало известно, что в феврале этого года при странных обстоятельствах скончался приятель 25-летнего Артема Миссюры. Тогда следствие не заподозрило связи с другом. Но молодой репетитор сознался: с ядами он экспериментировал не только с родными, но и с друзьями.

Источник: ГСУ СК России по Московской области / Т.me

Артем встретился со своим приятелем, они сели в машину, где отравитель угостил свою жертву ягодным морсом. В жидкость он заранее добавил химическое вещество.



— Следствием установлено, что 3 февраля 2024-го, находясь вместе с другом в салоне автомобиля, он угостил его ягодным морсом, в который заранее добавил химическое вещество, приводящее при употреблении к летальному исходу. В результате молодой человек скончался от отравления, — сообщили в Следственном комитете.

В больнице оказалась и бывшая девушка Артема — Екатерина (имя изменено. — Прим. ред.). До этого она не жаловалась на здоровье, но вдруг оказалась на грани жизни и смерти. Как пишет «АиФ», у девушки внезапно начались проблемы с почками. Когда Екатерину выписали из больницы, она узнала, что парень взял на нее кредит в 600 тысяч рублей.

— Таскал постепенно, маленькими суммами, чтобы было незаметно. В общей сложности взял около 50 тысяч рублей. Но она всё равно узнала об этом и, как говорят, потребовала у Артема вернуть их. Тот не стал этого делать, — рассказал «АиФ» Сергей, знакомый Миссюры.

От рук серийного отравителя мог пострадать еще и брат бывшей девушки — Артем угостил его завернутым в лаваш крабовым салатом. После этого парню стало плохо, но он не думал, что кто-то пытался его отравить.

Странности в деле серийного отравителя не закончились. В апреле этого года у Миссюры скончалась 69-летняя бабушка. Незадолго до смерти любимый внук взял у нее взаймы около полумиллиона рублей — долг так и не вернул. Теперь следователи проверяют репетитора на причастность еще к пяти эпизодам отравления, помимо матери и отчима. Тело бабушки решено эксгумировать.



«Казалось, хороший парень»

Как рассказала MSK1.RU бывшая одноклассница парня, в повседневной жизни он ничем особенным не выделялся.



— В школе с девочкой встречался, тоже нашей одноклассницей, — сказала она MSK1.RU. — Лет 8 вместе были. Я всегда умилялась, как он за ней ухаживает и заботится. Казалось, что это очень хороший парень. После школы мы пересекались только на встрече выпускников два года назад, тоже ничего особенного. Общался со старыми друзьями, был обычным человеком. С одноклассниками уже обсудили произошедшее, в шоке все…

Приятели также удивлены поведением Артема Миссюры в соцсетях — в какой-то момент он обозлился на весь мир. В своем последнем посте серийный отравитель процитировал американского боксера Флойда Мейвезера-младшего, где он говорит о возвышении над другими.

— Вы сборище ленивых ничтожеств, прикрывающих свою лень обстоятельствами! Вы никогда не подниметесь на пьедесталы и не покорите Эверест. Ваши мечты навсегда останутся лишь мечтами. Вы лужи грязи, не имеющие ни цели, ни силы воли, ни упорства, — говорится в посте на страничке Артема Миссюры.



Следователи продолжают проводить экспертизы. В квартире Миссюры они нашли еще несколько свертков и пакетов, в которых были неизвестные химические вещества. Теперь, с учетом вновь открывшихся фактов, репетитору по математике может грозить от 6 лет до пожизненного.

В одном видео рассказываем всё, что известно о серии отравлений в Подмосковье Источник: Елена Вахрушева / Городские порталы