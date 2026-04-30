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Бизнес «Важно объединяться»: имидж-стилист из Ярославля — о бизнесе, воспитании и светских раутах

«Важно объединяться»: имидж-стилист из Ярославля — о бизнесе, воспитании и светских раутах

Елена Патрикеева рассказала, как стала создательницей крупных событий в городе

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Создательница шоу-рума и бизнес-сообщества в Ярославле рассказала о подходе к развитию собственного дела | Источник: предоставлено Еленой ПатрикеевойСоздательница шоу-рума и бизнес-сообщества в Ярославле рассказала о подходе к развитию собственного дела | Источник: предоставлено Еленой Патрикеевой

Создательница шоу-рума и бизнес-сообщества в Ярославле рассказала о подходе к развитию собственного дела

Источник:

предоставлено Еленой Патрикеевой

В Ярославской области все чаще стали обсуждать уязвимость бизнеса. К примеру, одни предприниматели переживают снижение интереса посетителей из-за реконструкции центра, другие — из-за налоговой реформы.

При этом многие уверены, что в 2026-м многое можно вытащить на личных связях. Поэтому в Ярославле популярны светские мероприятия. Да-да, те самые, куда требуют дресс-код, а попасть на них может не каждый. И хоть их число заметно снизилось в последние годы, такой формат событий остается востребованным.

За организацией таких нетворкинг-событий в Ярославле стоит имидж-стилист и автор проекта «ДНК Успешной женщины» Елена Патрикеева. Она объяснила, зачем предприниматели встречаются на светских раутах, и как меняется культура бизнес-нетворкинга в последние годы.

— Расскажите немного о себе. Чем вы занимаетесь в Ярославле?

— Я — мама двоих сыновей, которые держат меня в тонусе 24 часа в сутки. Сейчас им 10 и 12 лет. У меня диплом по специальности «Менеджмент в социальной сфере». Начиная со студенческих лет, я всегда взаимодействовала с людьми. Был опыт образовательной деятельности, закончила аспирантуру на дневном отделении «Педагогики и психологи» в ЯГПУ им. Ушинского, но кандидатскую защищать не стала. О чем сейчас, бывает, сожалею.

Имею опыт более 15 лет в event-сфере. Когда работала в компании «Волга-тур», успела возглавить проекты по организации открытия предприятий иностранных инвесторов в нашей области, таких как Nicomed, Teva, Astron Bildings. Знаю, что такое протокол.

В 2022 году освоила профессию имидж-стилиста, чтобы помогать женщинам и мужчинам проявляться через внешний вид, потому что это один из важнейших факторов того, как создать правильное впечатление о себе (не только первое) как в бизнесе, так и в личной жизни.

И как продолжение новой специальности — открыла свой шоурум, особое внимание уделяю вещам с русским кодом. Я патриот своей Родины.

30 апреля состоится новая встреча проекта «ДНК Успешной женщины» (18+). Это светское мероприятие для представителей разных сфер бизнеса.
В программе полный набор для события такого формата: выступление спикеров, перфоманс по созданию имиджа, банкет и дискотека.

— Как бы не трясло мир развлечений, от праздников люди не отказываются. А вы — организуете их. Почему решили заняться этим?

— Чтобы заявить о себе и рассказать о своей новой профессии стилиста, решила организовать событие. Организаторский опыт пришелся, кстати. И название пришло само собой — «ДНК успешной женщины». На первую встречу пригласила Юлию Тихомирову, как эксперта по этикету и замечательную ведущую. Яну Драганову, которая отвечала за внутреннюю наполненность через удовольствия. А презентация себя через внешний вид — уже моя зона ответственности.

На фото: владелица сети магазинов для взрослых Яна Драганова, руководитель благотворительного фонда «Дети Ярославии» Ольга Канавина и основательница шоу-рума, имидж-стилист Елена Патрикеева | Источник: Александр ОрловНа фото: владелица сети магазинов для взрослых Яна Драганова, руководитель благотворительного фонда «Дети Ярославии» Ольга Канавина и основательница шоу-рума, имидж-стилист Елена Патрикеева | Источник: Александр Орлов

На фото: владелица сети магазинов для взрослых Яна Драганова, руководитель благотворительного фонда «Дети Ярославии» Ольга Канавина и основательница шоу-рума, имидж-стилист Елена Патрикеева

Источник:

Александр Орлов

На первой встрече собралось 40 гостей. Получив большой отклик, я поняла, что нужно продолжать. Уже состоялось 14 встреч. До этого года моим сорганизатором оставалась Яна.

Мы отпраздновали три года успешного бизнес-комьюнити: более 100 партнеров, свыше 1000 гостей. И сегодня продолжаем. В кругу экспертов и предпринимателей обмениваемся полезной информацией, проявляемся и создаем коллаборации для продвижения личного бренда и бизнеса.

<p>Елена Патрикеева</p><p>Елена Патрикеева</p>

Проект — это квинтэссенция моего многолетнего опыта во всех сферах.

Елена Патрикеева

имидж-стилист, организатор сообщества «ДНК успешной женщины»

— В 2026-м появился негативный тренд: бизнес начал закрываться. Как вы считаете, какие сейчас нужно прокачивать навыки предпринимателям?

— Проявляться не только в соцсетях, а посещать тренинги, нетворкинги, мастер-классы, светские события, чтобы лично знакомиться и налаживать новые связи. Сейчас важно объединяться.

— Какой процент успеха встречи зависит от визуала, той же одежды, и почему?

— Визуальный ряд важен, это узнаваемость, фирменный почерк. Когда вы спросите про «ДНК», первая ассоциация, что у проекта дорогая черно-белая афиша. Все тоже самое и в создании имиджа. Важна уместность. Внешний вид открывает много возможностей. И даже возможность изменить свой статус, как это сделала Золушка.

— Что сложнее: собрать 50 занятых предпринимателей в одном зале или убедить мужчину сменить цвет рубашки?

— С легкость переодеваю 100 успешных мужчин и женщин в заявленный дресс-код на встречи ДНК. К слову, наше мероприятие рассчитано на всех, кто готов делится опытом и поддерживать других. Эксперты, предприниматели, публичные и медийные персоны, общественные деятели, представители политической и бизнес элиты.

Я счастлива видеть заинтересованные и горящие глаза и после события получать слова благодарности, быть полезной.

Елена Патрикеева

имидж-стилист, организатор сообщества «ДНК успешной женщины»
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Комментарии
5
Гость
1 мая, 00:29
Дресс код, светское общество и эта тетя как стилист… 😂 мир сошел с ума
Гость
30 апреля, 23:25
какие рауты, ты в окно-то выгляни
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Гость
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