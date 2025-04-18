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Бизнес Известный столичный миллиардер открывает ресторан в глубинке Ярославской области: что об этом известно

Известный столичный миллиардер открывает ресторан в глубинке Ярославской области: что об этом известно

В заведении будут подавать грузинскую кухню

2 175
15 комментариев
Аркадий Новиков открывает ресторан в Переславле-Залесском | Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU, novikovarkadiy / Instagram (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ)Аркадий Новиков открывает ресторан в Переславле-Залесском | Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU, novikovarkadiy / Instagram (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ)

Аркадий Новиков открывает ресторан в Переславле-Залесском

Источник:

Дмитрий Крисковец / E1.RU, novikovarkadiy / Instagram (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ)

В Переславле-Залесском Ярославской области планируется открытие ресторана грузинской кухни «PRO.Хинкали», основателем которого является известный бизнесмен Аркадий Новиков. Информация об этом появилась на официальном сайте заведения.

Новый ресторан расположится на Садовой улице, 10. Точная дата открытия заведения пока не указана. Однако в заведение уже набирают персонал.

«PRO.Хинкали» — сетевое заведение известного московского ресторатора Аркадия Новикова. В меню представлены традиционные грузинские блюда: хачапури, оджахури, шашлык, овощные закуски и хинкали. По данным сервиса «Яндекс. Карты», средний чек в заведении составляет 1000–1500 рублей на человека.

В Переславле-Залесском планируется открытие грузинского ресторана «PRO.Хинкали» Аркадия Новикова | Источник: prokhinkali.comВ Переславле-Залесском планируется открытие грузинского ресторана «PRO.Хинкали» Аркадия Новикова | Источник: prokhinkali.com

В Переславле-Залесском планируется открытие грузинского ресторана «PRO.Хинкали» Аркадия Новикова

Источник:

prokhinkali.com

Кто такой Аркадий Новиков

Рестораны Аркадия Новикова пользуются популярностью в разных регионах России | Источник: novikovarkadiy / Instagram (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ)Рестораны Аркадия Новикова пользуются популярностью в разных регионах России | Источник: novikovarkadiy / Instagram (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ)

Рестораны Аркадия Новикова пользуются популярностью в разных регионах России

Источник:

novikovarkadiy / Instagram (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ)

Аркадий Новиков — известный московский ресторатор, шеф-повар и бизнесмен. Он владеет ресторанным холдингом Novikov Group, в который входят несколько десятков проектов с самыми разными заведениями: от семейных кафе до ресторанов высокой кухни. Два заведения холдинга Аркадия Новикова удостоены звезд гида Michelin: ресторан Artest получил сразу две звезды, ресторан Savva — одну. По данным сайта Novikov Group, у холдинга насчитывается 265 действующих ресторанов.

Звездная система Michelin была создана в 1926 году производителем шин Michelin как путеводитель мест с качественной кухней. Звезда «Мишлен» присуждается ресторану, отельному ресторану или отдельному повару и считается одной из высочайших наград.

Заведения Новикова расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Геленджике, Воронеже, Екатеринбурге и десятке других российских городов. Кроме того, рестораны бизнесмена также работают за границей, в таких местах как Ереван, Дубай, Баку, Бодрум и других. Несколько лет назад Аркадий Новиков открывал три ресторана в Лондоне.

Известно, что дочь Аркадия Новикова Александра вышла замуж за популярного рэпера Федука (настоящее имя — Федор Инсаров), известного хитами «Хлопья летят наверх» (16+) и «Моряк» (18+).

Ранее один из ярославских ресторанов получил федеральную награду. Что это за заведение — читайте в материале.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Ресторан Переславль-Залесский Аркадий Новиков
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Комментарии
15
Гость
8 часов
а ещё недавно освобождали и поливали грязью Грузию из каждого утюга а сейчас все там отдыхают и кушают их еду, тоже самое было с Прибалтикой разделяй и Властвуй дон
Гость
5 часов
Ошибочный ход. Сдуется.
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