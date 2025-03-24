С гостиницей, Vip SPA и бассейнами: на берегу Волги в Ярославле построят аква-отель за 4,5 млрд

В Ярославле появится новое место для отдыха Источник: Илья Клягин











В Ярославле в ближайшие годы может появиться аква-отель «Холмы» на берегу Волги в районе Резинотехники. Проектом масштабного туристического объекта занимается архитектор и предприниматель Илья Клягин.

В беседе с 76.RU он рассказал, что там появится, и сколько денег и времени нужно, чтобы воплотить идею в жизнь.

Илья Клягин — известный в Ярославле архитектор. Его самый известный и масштабный проект в столице Золотого кольца — планетарий. Так же он автор идеи о гигантском торговом центре под площадью Волкова.

База отдыха между деревнями

Илья Клягин рассказал, что полностью территория аква-отеля займет примерно 9 гектаров. Земля под него расположена в рекреационной зоне в Заволжском районе Ярославля. То есть в месте, как раз предназначенном для строительства туристических объектов и мест отдыха.

— Это находится на Волгостроевской набережной, непосредственно на берегу Волги. 400 метров вдоль Волги, вытянутые участки. Конечно, на сегодняшний день, может, это и не так презентабельно выглядит, и недалеко находятся промышленные предприятия, но в то же время, рекреационный потенциал этой территории просто огромен. Во-первых, за счет того, что она находится на Волге. В уютном заливчике, рядом есть ручей, который впадает в Волгу. Атмосферное место, — пояснил Илья Клягин.

С одной стороны от будущей базы отдыха располагается поселок Волгострой, с другой — деревня Дудкино. Ярославцы привыкли называть этот район Резинотехникой.

— Это такое промышленное название. Но, в действительности, Заволга — самый зеленый район Ярославля. И этот потенциал нужно развивать. Недалеко от нашего места, буквально в 300 метрах находится воздвиженский бор, памятник природы. Он, в общем-то, тоже добавляет привлекательности этой территории, — рассказал Илья Клягин.

Так выглядит первая очередь проекта. Вокруг пруда обустроят гостиничные домики Источник: Илья Клягин











Пруд для купания, Vip SPA и гостиничные домики

Проект делится на первую и вторую очередь. Сначала планируют обустроить пруд на том месте, где когда-то оборудовали накопители для водоканала. Но введены в эксплуатацию они не были, а потому, водоем решили вписать в проект и использовать для купания и водных прогулок. Вокруг него хотят разместить 17 домиков для постояльцев, гриль-домики. Также на территории обустроят развлекательный парк с всесезонными горками и игровыми зонами.

— Развлекательный парк является буфером между первой частью этого объекта и второй, которая представляет собой солидный комплекс порядка 30 тысяч квадратных метров, — пояснил Илья Клягин.

В общей сложности аква-отель рассчитан на 150 жилых номеров. Из них 133 будут располагаться в гостинице, которую планируют построить во второй очереди. Помимо нее там разобьют огромный термокомплекс.

— Термокомплекс представляет собой отчасти аквапарк, отчасти банный комплекс. И с открытой зоной, обязательно. Открытая зона — это терраса с открытыми бассейнами, ориентированная на Волгу, — поделился Илья Клягин.

На сегодняшний момент тема термокомплексов очень активно развивается в России. Если взять Германию, там около 10 тысяч термокомплексов. Они называются термами — там их 10 тысяч на не очень большую Германию. А у нас порядка 50 на прошлый год было. Может быть, сейчас уже 60, потому что эта тема находится на подъеме. Илья Клягин Архитектор и предприниматель

Например, подобный термальный комплекс планируют открыть в ТРЦ «Альтаир» на Ленинградском проспекте. По словам Ильи Клягина, он будет востребован, но не сравнится с полноценной базой отдыха вроде «Холмов».



— Одно дело реконструкция торгового комплекса. Она, конечно, однозначно будет востребована. Но на мой взгляд, этот вариант теряет в видах, там нет природной составляющей. Это такая урбанистическая жесткая среда. Здесь же, наоборот, вы имеете возможность и в тематическом парке погулять и побыть в термокомплексе, и окунуться в бассейн, и, в то же время, выйти на пляж и позагорать, — пояснил архитектор. — И при этом, все это на территории города.

Как будет выглядеть аква-отель «Холмы» Источник: Илья Клягин

«Сейчас там глухомань»

Архитектор уверен, что объект может стать точкой для развития всего района. Основной плюс — транспортная доступность. По расчетам, дорога из центра города будет занимать 20 минут на машине.

— Если говорить о летнем сезоне, можно рассматривать и остановку речного трамвайчика. А в этом случае, напротив самый густонаселенный район в городе — Брагино. Это к разговору о привлекательности места и его потенциальных возможностях, — пояснил архитектор.

Потому что на сегодняшний момент это просто глухомань. Илья Клягин Архитектор и предприниматель

— У загородных объектов в Ярославской области загрузка под 100%. Но самая популярная туристическая база в регионе находится в двух часах езды на машине из Ярославля, не говоря уже об общественном транспорте. А здесь можно спокойно доехать и окунуться во всю эту историю, — пояснил Илья Клягин.

Объект будет расположен «лицевой» стороной к Волге Источник: Илья Клягин











Туристов станет больше?

Аква-отель должен стать популярным не только среди ярославцев, но и у туристов. По задумке, объект станет точкой притяжения для москвичей, жителей Костромской, Вологодской и Ивановской областей.

Ярославцы и туристы, приезжающие на один день, в перспективе будут больше заинтересованы развлечениями в первой очереди. А вот вторая очередь с четырёхзвёздочной гостиницей, Vip SPA и бассейнами, в основном, рассчитана на постояльцев, приехавших на несколько дней.

— В будние дни, конечно, загрузка будет падать. И тут, как раз, руку помощи протягивает отель. То есть, проживающие могут загружать инфраструктуру вне выходных, — пояснил Илья Клягин.

Помимо всего прочего, во второй очереди построят гриль-домики — закрытые помещения с зоной отдыха на втором ярусе. На территории будет много зелени и необычная архитектурная форма в виде спирали с деревом наверху. Она будет одновременно служить местом для прогулок и фотозоной.

— В составе этого объекта кроме номеров, где будут размещаться туристы, есть обширная зона питания. Так как это четырехзвездочный отель, здесь должно быть как минимум два ресторана. Но мы также добавили конференц-зал, потому что это достаточно востребованная тема на сегодняшний момент. Она интересна и с коммерческой точки зрения, и просто насытить рынок города очень важно. Потому что на сегодняшний день у нас мало где можно провести конференции, пару отелей, условно говоря, — пояснил Илья Клягин.

Слева — эскизы будущих гриль-домиков. Их строение было вдохновлено внешним видом жилища северного народа коряков. Источник: Илья Клягин











Однако в проект еще могут внести небольшие изменения. По предварительным расчетам, строительство аква-отеля займет примерно три года. При благоприятном исходе полностью базу отдыха откроют в 2028 году. Первую очередь могут ввести в эксплуатацию раньше. Но пока предприниматель занимается поиском инвесторов. На строительство потребуется около 4,5 млрд рублей.