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С гостиницей, Vip SPA и бассейнами: на берегу Волги в Ярославле построят аква-отель за 4,5 млрд

Разглядываем эксклюзивные эскизы проекта

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В Ярославле появится новое место для отдыха | Источник: Илья Клягин В Ярославле появится новое место для отдыха | Источник: Илья Клягин

В Ярославле появится новое место для отдыха

Источник:

В Ярославле в ближайшие годы может появиться аква-отель «Холмы» на берегу Волги в районе Резинотехники. Проектом масштабного туристического объекта занимается архитектор и предприниматель Илья Клягин.

В беседе с 76.RU он рассказал, что там появится, и сколько денег и времени нужно, чтобы воплотить идею в жизнь.

Илья Клягин — известный в Ярославле архитектор. Его самый известный и масштабный проект в столице Золотого кольца — планетарий. Так же он автор идеи о гигантском торговом центре под площадью Волкова.

База отдыха между деревнями

Илья Клягин рассказал, что полностью территория аква-отеля займет примерно 9 гектаров. Земля под него расположена в рекреационной зоне в Заволжском районе Ярославля. То есть в месте, как раз предназначенном для строительства туристических объектов и мест отдыха.

— Это находится на Волгостроевской набережной, непосредственно на берегу Волги. 400 метров вдоль Волги, вытянутые участки. Конечно, на сегодняшний день, может, это и не так презентабельно выглядит, и недалеко находятся промышленные предприятия, но в то же время, рекреационный потенциал этой территории просто огромен. Во-первых, за счет того, что она находится на Волге. В уютном заливчике, рядом есть ручей, который впадает в Волгу. Атмосферное место, — пояснил Илья Клягин.

С одной стороны от будущей базы отдыха располагается поселок Волгострой, с другой — деревня Дудкино. Ярославцы привыкли называть этот район Резинотехникой.

— Это такое промышленное название. Но, в действительности, Заволга — самый зеленый район Ярославля. И этот потенциал нужно развивать. Недалеко от нашего места, буквально в 300 метрах находится воздвиженский бор, памятник природы. Он, в общем-то, тоже добавляет привлекательности этой территории, — рассказал Илья Клягин.

Так выглядит первая очередь проекта. Вокруг пруда обустроят гостиничные домики | Источник: Илья Клягин Так выглядит первая очередь проекта. Вокруг пруда обустроят гостиничные домики | Источник: Илья Клягин

Так выглядит первая очередь проекта. Вокруг пруда обустроят гостиничные домики

Источник:

Пруд для купания, Vip SPA и гостиничные домики

Проект делится на первую и вторую очередь. Сначала планируют обустроить пруд на том месте, где когда-то оборудовали накопители для водоканала. Но введены в эксплуатацию они не были, а потому, водоем решили вписать в проект и использовать для купания и водных прогулок. Вокруг него хотят разместить 17 домиков для постояльцев, гриль-домики. Также на территории обустроят развлекательный парк с всесезонными горками и игровыми зонами.

— Развлекательный парк является буфером между первой частью этого объекта и второй, которая представляет собой солидный комплекс порядка 30 тысяч квадратных метров, — пояснил Илья Клягин.

В общей сложности аква-отель рассчитан на 150 жилых номеров. Из них 133 будут располагаться в гостинице, которую планируют построить во второй очереди. Помимо нее там разобьют огромный термокомплекс.

— Термокомплекс представляет собой отчасти аквапарк, отчасти банный комплекс. И с открытой зоной, обязательно. Открытая зона — это терраса с открытыми бассейнами, ориентированная на Волгу, — поделился Илья Клягин.

<p>Илья Клягин</p><p>Илья Клягин</p>

На сегодняшний момент тема термокомплексов очень активно развивается в России. Если взять Германию, там около 10 тысяч термокомплексов. Они называются термами — там их 10 тысяч на не очень большую Германию. А у нас порядка 50 на прошлый год было. Может быть, сейчас уже 60, потому что эта тема находится на подъеме.

Например, подобный термальный комплекс планируют открыть в ТРЦ «Альтаир» на Ленинградском проспекте. По словам Ильи Клягина, он будет востребован, но не сравнится с полноценной базой отдыха вроде «Холмов».

— Одно дело реконструкция торгового комплекса. Она, конечно, однозначно будет востребована. Но на мой взгляд, этот вариант теряет в видах, там нет природной составляющей. Это такая урбанистическая жесткая среда. Здесь же, наоборот, вы имеете возможность и в тематическом парке погулять и побыть в термокомплексе, и окунуться в бассейн, и, в то же время, выйти на пляж и позагорать, — пояснил архитектор. — И при этом, все это на территории города.

Как будет выглядеть аква-отель «Холмы»

Источник:

«Сейчас там глухомань»

Архитектор уверен, что объект может стать точкой для развития всего района. Основной плюс — транспортная доступность. По расчетам, дорога из центра города будет занимать 20 минут на машине.

— Если говорить о летнем сезоне, можно рассматривать и остановку речного трамвайчика. А в этом случае, напротив самый густонаселенный район в городе — Брагино. Это к разговору о привлекательности места и его потенциальных возможностях, — пояснил архитектор.

<p>Илья Клягин</p><p>Илья Клягин</p>

Потому что на сегодняшний момент это просто глухомань.

— У загородных объектов в Ярославской области загрузка под 100%. Но самая популярная туристическая база в регионе находится в двух часах езды на машине из Ярославля, не говоря уже об общественном транспорте. А здесь можно спокойно доехать и окунуться во всю эту историю, — пояснил Илья Клягин.

Объект будет расположен «лицевой» стороной к Волге | Источник: Илья КлягинОбъект будет расположен «лицевой» стороной к Волге | Источник: Илья Клягин

Объект будет расположен «лицевой» стороной к Волге

Источник:

Туристов станет больше?

Аква-отель должен стать популярным не только среди ярославцев, но и у туристов. По задумке, объект станет точкой притяжения для москвичей, жителей Костромской, Вологодской и Ивановской областей.

Ярославцы и туристы, приезжающие на один день, в перспективе будут больше заинтересованы развлечениями в первой очереди. А вот вторая очередь с четырёхзвёздочной гостиницей, Vip SPA и бассейнами, в основном, рассчитана на постояльцев, приехавших на несколько дней.

— В будние дни, конечно, загрузка будет падать. И тут, как раз, руку помощи протягивает отель. То есть, проживающие могут загружать инфраструктуру вне выходных, — пояснил Илья Клягин.

Помимо всего прочего, во второй очереди построят гриль-домики — закрытые помещения с зоной отдыха на втором ярусе. На территории будет много зелени и необычная архитектурная форма в виде спирали с деревом наверху. Она будет одновременно служить местом для прогулок и фотозоной.

— В составе этого объекта кроме номеров, где будут размещаться туристы, есть обширная зона питания. Так как это четырехзвездочный отель, здесь должно быть как минимум два ресторана. Но мы также добавили конференц-зал, потому что это достаточно востребованная тема на сегодняшний момент. Она интересна и с коммерческой точки зрения, и просто насытить рынок города очень важно. Потому что на сегодняшний день у нас мало где можно провести конференции, пару отелей, условно говоря, — пояснил Илья Клягин.

Слева&nbsp;— эскизы будущих гриль-домиков. Их строение было вдохновлено внешним видом жилища северного народа коряков. | Источник: Илья Клягин Слева&nbsp;— эскизы будущих гриль-домиков. Их строение было вдохновлено внешним видом жилища северного народа коряков. | Источник: Илья Клягин

Слева — эскизы будущих гриль-домиков. Их строение было вдохновлено внешним видом жилища северного народа коряков.

Источник:

Однако в проект еще могут внести небольшие изменения. По предварительным расчетам, строительство аква-отеля займет примерно три года. При благоприятном исходе полностью базу отдыха откроют в 2028 году. Первую очередь могут ввести в эксплуатацию раньше. Но пока предприниматель занимается поиском инвесторов. На строительство потребуется около 4,5 млрд рублей.

— Сейчас получаем техусловия, сделана концепция, просчитана финмодель, идут обсуждения с инвесторами. С кем-то из ярославских [инвесторов] общались, с кем-то из москвичей обсуждаем, иностранный инвестор приезжает. Идет поиск заинтересованных лиц, — пояснил Илья Клягин. — Оптимизм внушает то, что люди действительно заинтересованы, видят в этом перспективу. Их не смущает, как ни странно, наличие соседства с промышленными предприятиями. Понятно, что тут порядка 800 метров или километра до предприятий. Но это не отталкивает, а наоборот, привлекает, потому что сам объект находится в городе.

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Комментарии
68
Гость
24 марта, 09:12
"У загородных объектов в Ярославской области загрузка под 100%. Но самая популярная туристическая база в регионе находится в двух часах езды на машине из Ярославля, не говоря уже об общественном транспорте. А здесь можно спокойно доехать и окунуться во всю эту историю, " - потому что люди на отдыхе хотят дышать чистым воздухом, а не рядом с промзоной отдыхать и купаться в грязной Волге.
Гость
24 марта, 09:56
Строить вот такие домушки ,без центральной канализации,воды и прочего,это запредельно,тем более вблизи рек,морей и озерЭкология и так от грязи захлебывается,а бооьше всего страдают люди.Какие туристы,сейчас их лет 7,как не будет .Ну начнут,возьмут денег у государства,а потом банкрот,и все,по накатанной.Когда это бездумное расточительство прекратится,надо строить дома,и как можно больше ,расселять аварийку,дамбы восстанавливать,трубы,промышленность поднимать,сельское хозяйство ..Вспоминаешь СССР, ресурсы заканчиваются,что было возведено для народа .Восстановите заброшенные саеатории в Сочи и в крыму.Люди к морю поедут, лечение солнце, вода,а не холод,сырость и вонючая вода.
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