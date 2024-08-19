«Настаиваем на личном участии»: стартовал суд по иску Михаила Юревича к Малахову и «России 1» на 120 млн рублей

Ток-шоу, посвященное экс-губернатору Михаилу Юревичу, показали на двух площадках — на канале «Россия 1» и видеоплатформе «Смотрим» Источник: Smotrim.ru











Рассмотрение иска экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича к телеведущему Андрею Малахову, каналу «Россия 1» и платформе «Смотрим» началось в понедельник, 19 августа, в Савёловском суде Москвы. Речь идет о защите чести и достоинства, цена вопроса — 120 миллионов рублей. Известный шоумен в суд не пришел, сообщил 74.RU адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы бывшего главы региона и его семьи.

— Малахов в суд не явился, но мы настаиваем на его личном участии, к нему много вопросов, — рассказал Игорь Трунов.

Адвокаты Малахова попросили время для подготовки отзыва на исковое заявление. О мировом соглашении речи пока не идет, сторона защиты считает его преждевременным.

— Ответчик Корецкий не явился, и мы настаиваем на его участии. В особенности относительно свиных отрубленных голов, которые якобы пособники Юревича ему и его родне подкидывали и якобы было уголовное расследование по этому факту, — отметил в своем телеграм-канале адвокат Игорь Трунов.



Защита заявила ходатайство о вызове ряда свидетелей.



— Также мы будем уточняться по числу истцов, так как затронута честь и достоинство не только Михаила Юревича, но и членов его семьи, — добавил Игорь Трунов.

Следующее заседание по 120-миллионному иску назначено на 3 октября.

Программа вышла в эфир еще до решения суда об изъятии «Макфы» в доход государства Источник: Smotrim.ru











Напомним, адвокаты экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича изначально подавали иск о защите чести, достоинства и деловой репутации на 100 миллионов рублей к авторам шоу «Малахов». Телепрограмма под названием «Беглый экс-губернатор и его макаронная фабрика» вышла в эфире «России 1» и на платформе «Смотрим» в середине апреля, когда Центральный районный суд начал рассматривать иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства АО «Макфа» и других активов семей Михаила Юревича и бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова.



Ответчиками в иске указаны телеканал «Россия 1», видеоплатформа «Смотрим», ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания», автор Андрей Малахов и участник ток-шоу, челябинский журналист Андрей Корецкий.



В конце мая Пресненский суд Москвы вернул Михаилу Юревичу иск, так как была неправильно определена подсудность.

