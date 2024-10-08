Температура опустится до -2 °С: ярославцев предупредили о сильном дожде, ветре и похолодании

В Ярославскую область идет похолодание Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











МЧС предупредило ярославцев о сильном дожде и ветре, которые обрушатся на регион днем 8 октября.

— Ожидается сильный дождь, в отдельных районах усиление северо-восточного ветра до 15 метров в секунду, — сообщили спасатели.

По информации специалистов центра «Фобос», причиной этому станет циклон «Кассандра», который пришел со стороны Балкан.

— Сейчас «Кассандра» кружит над Россией. Циклон растерял основные запасы влаги, тем не менее сегодня сильные осадки продолжатся в средней полосе, — отметили синоптики.

Но это еще не все неприятные сюрпризы погоды, которые нас ждут в ближайшие дни. 9 октября в Центральной России прогнозируют арктическое вторжение, которое резко понизит температуру воздуха. В Ярославской области в ночь на среду ожидается всего 0… +5 °С, днем — +2… +7 °С. При этом сохранится вероятность небольших дождей.

Похожие погодные условия прогнозируются и в четверг, 10 октября. Но ночью столбики термометров опустятся еще ниже — до -2… +3 °С, днем будет +3… +8 °С, без осадков.