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Осень Температура опустится до -2 °С: ярославцев предупредили о сильном дожде, ветре и похолодании

Температура опустится до -2 °С: ярославцев предупредили о сильном дожде, ветре и похолодании

Прогноз погоды на неделю

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3 комментария

В Ярославскую область идет похолодание

МЧС предупредило ярославцев о сильном дожде и ветре, которые обрушатся на регион днем 8 октября.

— Ожидается сильный дождь, в отдельных районах усиление северо-восточного ветра до 15 метров в секунду, — сообщили спасатели.

По информации специалистов центра «Фобос», причиной этому станет циклон «Кассандра», который пришел со стороны Балкан.

— Сейчас «Кассандра» кружит над Россией. Циклон растерял основные запасы влаги, тем не менее сегодня сильные осадки продолжатся в средней полосе, — отметили синоптики.

Но это еще не все неприятные сюрпризы погоды, которые нас ждут в ближайшие дни. 9 октября в Центральной России прогнозируют арктическое вторжение, которое резко понизит температуру воздуха. В Ярославской области в ночь на среду ожидается всего 0… +5 °С, днем — +2… +7 °С. При этом сохранится вероятность небольших дождей.

Похожие погодные условия прогнозируются и в четверг, 10 октября. Но ночью столбики термометров опустятся еще ниже — до -2… +3 °С, днем будет +3… +8 °С, без осадков.

В оставшиеся дни недели ночные температуры будут держаться на отметке +2… +4 °С, дневные — около +10 °С. Будет пасмурно, но осадков не ожидается.

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Комментарии
3
Гость
15 минут
Наши города готовы к любым неожиданностям, даже к наступлению гнилого Запада, всё перекопано и вырыты траншеи и окопы
Гость
15 минут
И ничего не будет
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