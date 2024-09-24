«Жирные такие! Не по себе»: ярославцы пожаловались на нашествие пауков в квартирах

Ярославцы обратили внимание на зачастивших пауков Источник: Светлана Никифорова, читатель 76.RU











Ярославцы пожаловались на нашествие пауков в многоквартирных домах. Читатели 76.RU обратили внимание, что с приходом осени стали чаще обращать внимание на членистоногих.

— А пауки? Пауки откуда? — написала читательница 76.RU Яна.

— Каждый сентябрь одна и та же картина. На кухне в углах стены со стороны окна постоянно ползают, плетут паутину. Да еще и жирные такие. Вроде безобидные, но не по себе от такого соседства. Паутину постоянно приходится снимать, — посетовала ярославна Алина.

Энтомолог, старший научный сотрудник отдела природы Ярославского музея-заповедника, член Русского энтомологического общества Дмитрий Власов подтвердил, что осенью и правда повышается вероятность заметить паучка. Всё потому, что за лето они вырастают в объемах.

— Пауков тоже много видов, и надо понимать — каких стало много… Если это крестовики, что на фото, это нормальное явление. Крестовики весной и летом мелкие и с легкостью заносятся на балконы на паутинках, так они расселяются. Сначала их не замечают, а к осени они вырастают и начинают попадаться на глаза, — рассказал в беседе с 76.RU Дмитрий Власов.

Крестовики — крупные пауки, размеры самок превышают 1,5 сантиметра. Такое название род носит из-за типичной окраски одного из видов — крестовика обыкновенного (Аraneus diadematus), — у него на брюшке появляется белый рисунок в виде стилизованного креста. Окраска других видов очень разнообразна и может сильно отличаться даже у одного и того же вида.

По словам эксперта, стоит иметь в виду — жизненный цикл пауков не слишком продолжителен.

— Самки откладывают сотни яиц в коконе и потом погибают, — объяснил энтомолог. — Кокон самка паука делает в укромном месте, в природе чаще под отслоившейся корой погибшего дерева; на балконе могут в щелях, за шкафчиками и подобным. Самки остаются рядом с коконом непродолжительное время, а потом погибают.

В этом материале мы показывали, какие пауки водятся в Ярославской области.