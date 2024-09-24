НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Ярославле
Погода+12°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +10

2 м/c,

южн.

 758мм 58%
Подробнее
2 Пробки
USD 92,86
EUR 103,41
Штрафы за выделенную полосу
«АЭС для пацанчиков». Сериал
Объединение школ
Лучшие бизнес-идеи страны
Воткнут многоэтажку среди домов
Куда съездить на выходных
Какой будет зима
Осеннее нашествие пауков
Обновленный центр
Погода в октябре
Осень «Жирные такие! Не по себе»: ярославцы пожаловались на нашествие пауков в квартирах

«Жирные такие! Не по себе»: ярославцы пожаловались на нашествие пауков в квартирах

Энтомолог рассказал, с чем это связано

472
5 комментариев

Ярославцы обратили внимание на зачастивших пауков

Ярославцы пожаловались на нашествие пауков в многоквартирных домах. Читатели 76.RU обратили внимание, что с приходом осени стали чаще обращать внимание на членистоногих.

— А пауки? Пауки откуда? — написала читательница 76.RU Яна.

— Каждый сентябрь одна и та же картина. На кухне в углах стены со стороны окна постоянно ползают, плетут паутину. Да еще и жирные такие. Вроде безобидные, но не по себе от такого соседства. Паутину постоянно приходится снимать, — посетовала ярославна Алина.

Энтомолог, старший научный сотрудник отдела природы Ярославского музея-заповедника, член Русского энтомологического общества Дмитрий Власов подтвердил, что осенью и правда повышается вероятность заметить паучка. Всё потому, что за лето они вырастают в объемах.

— Пауков тоже много видов, и надо понимать — каких стало много… Если это крестовики, что на фото, это нормальное явление. Крестовики весной и летом мелкие и с легкостью заносятся на балконы на паутинках, так они расселяются. Сначала их не замечают, а к осени они вырастают и начинают попадаться на глаза, — рассказал в беседе с 76.RU Дмитрий Власов.

Крестовики — крупные пауки, размеры самок превышают 1,5 сантиметра. Такое название род носит из-за типичной окраски одного из видов — крестовика обыкновенного (Аraneus diadematus), — у него на брюшке появляется белый рисунок в виде стилизованного креста. Окраска других видов очень разнообразна и может сильно отличаться даже у одного и того же вида.

По словам эксперта, стоит иметь в виду — жизненный цикл пауков не слишком продолжителен.

— Самки откладывают сотни яиц в коконе и потом погибают, — объяснил энтомолог. — Кокон самка паука делает в укромном месте, в природе чаще под отслоившейся корой погибшего дерева; на балконе могут в щелях, за шкафчиками и подобным. Самки остаются рядом с коконом непродолжительное время, а потом погибают.

В этом материале мы показывали, какие пауки водятся в Ярославской области.

Ранее мы также рассказывали, откуда в сентябре в квартирах ярославцев взялись комары и мухи.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
1 час
Ну так осень. Самое паучье время. Отъелись за лето и теперь ищут местечки поукромней и потеплее, как и их добыча.
Гость
1 час
значит чаечги им нравятся, а паучги нет. Как лицемерно.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Восторгаемся и плачем: турист честно рассказал о тратах на отпуск в Карелии
Анонимное мнение
Мнение
Вернулись в школу — подцепили корь и ветрянку. Вирусолог ответил, ждать ли вспышек «детских» болезней осенью и как себя защитить
Анонимное мнение
Мнение
Убрать Дарвина, или Родительское собрание как форма пытки
Лебедев Денис
Руководитель отдела "Бизнес"
Мнение
«Обладают особыми способностями»: астролог рассказала о секретном 13-м знаке зодиака
Мария Кучма
Мнение
«Многие не выдерживают и идут к частникам»: врач — о работе в городской поликлинике
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление