«18 укусов за ночь»: квартиры ярославцев оккупировали комары и мухи. Откуда взялись насекомые

Ярославцы пожаловались на полчища комаров и мух в квартирах Источник: Ирина Шарова / 72.RU











С приходом осени в квартиры ярославцев так и норовят влететь крылатые создания. По словам жителей многоквартирных домов разных районов города, в сентябре случилось настоящее нашествие насекомых.

— Квартиру заполонили мухи! Почему их так много? Как будто у меня не квартира, а уборная, или я не очень хороший человек, — посетовала читательница 76.RU Ольга.

Пока одни жалуются на мух, другие отбиваются от комаров.

— Уже две недели мой сон нарушает писк комаров. Летом такого не было. Как только наступила осень, так поперли. Насчитала на руках и ногах 18 укусов, и это за одну ночь. И главное — в магазинах нет фумигаторов и таблеток. Обошла с десяток сетевых и хозяйственных — продавцы разводят руками: закончились, — рассказала порталу 76.RU Анастасия.

Чтобы разобраться в вопросе, откуда столько крылатых гостей, мы обратились за помощью к старшему научному сотруднику отдела природы Ярославского музея-заповедника, члену Русского энтомологического общества Дмитрию Власову.

Проверьте вентиляцию

По его словам, одной из причин возникновения комаров в квартире могла стать подвальная сырость.

— Комары в квартирах могли появиться из подвалов, где сейчас развивается влага. Это так называемые подвальные комары. Если вентиляция с сеткой, то комары залетать в квартиры не будут. Способ борьбы с подвальными комарами простой: нужно поставить сетки на вентиляционные отверстия, — поделился в беседе с 76.RU Дмитрий Власов.

Искать фумигаторы энтомолог не советует.

— Я предпочитаю минимизировать химию в квартире. Вся химия, фумигаторы и таблетки, действует не только на комаров, но и на людей. Вот способ: берется газетка, сворачивается, и старым бабушкиным методом выбиваются все комары, которые залетели. Все фумигаторы они также губят комара, а не отпугивают. Это не репеллент, это яд, — обратил внимание эксперт. — И не распахивайте окна, чтобы комары с улицы не влетели.

«Развиваются на овощах и фруктах»

Причины возникновения мух определить сложнее. В первую очередь, стоит понять, какая именно муха перед вами.

— Мух десятки видов и, чтобы эффективно с ними бороться, надо знать, какие именно залетают в квартиру. Могут быть мухи, которые идут на зимовку. Это мухи-червеедки, поллении — паразиты дождевых червей. У них особенность — они осенью собираются на зимовку. Правда, должно быть холоднее на улице. Мухи скапливаются в каких-то помещениях и создают своеобразный шар, как пчелы собираются в рой, — разъяснил энтомолог.

Дмитрий Власов не отрицает, что мухи, как и комары, могут лететь по вентиляции из подвала:

— Может быть, кошка какая-нибудь погибла, завелись опарыши, вышли мухи, и тоже по вентиляции в квартиру. Обычная комнатная муха — это десяток видов, которые не специалист не определит.

Массовое скопление мух в квартире должно насторожить: а давно ли выносился мусор?

— Также в квартирах могут быть мухи, которые развиваются на овощах и фруктах, — дрозофилы. Может быть, мухи идут падальные. Где-то кто-то умер — они мигрируют. Либо это мухи-паразиты, которые идут на зимовку, — добавил эксперт.

Народный способ борьбы с мухами — липучка. По крайней мере для тех мух, которых, зачастую, называют обычными. Дмитрий Власов старший научный сотрудник отдела природы Ярославского музея-заповедника, член Русского энтомологического общества