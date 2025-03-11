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Водитель обгонял пробку по встречке и улетел в кювет — смотрите видео о том, как так вышло

Автомобиль мчался по встречной полосе и столкнулся с другим на перекрестке

2 067
4 комментария
Столкновение на встречной полосе | Источник: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / Vk.comСтолкновение на встречной полосе | Источник: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / Vk.com

Столкновение на встречной полосе

Источник:

Спешить на работу или домой — почти каждый водитель с этим сталкивался, но не каждый идет на нарушение правил. Те же, кто позволяет себе нарушать, часто пользуются приемом объезда пробки по встречной полосе. Вот такой пример, который закончился стремительным полетом в кювет, рассмотрим сегодня вместе с экспертами.

Запись с камеры регистратора, установленного на заднем стекле автомобиля, показывает нам 2-полосную улицу и Т-образное пересечение с выездом с прилегающей территории. Оттуда-то и появляется светлая машина, которую вроде как пропускают водители, стоящие в пробке. Но эту самую пробку по встречной полосе обгоняет темный автомобиль, еще мгновение — и он улетает в кювет при попытке отвернуть от помехи. Смотрите видео.

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Как можно увидеть на записи, по главному направлению дороги имеется сплошная линия разметки. Это же подтверждают снимки этой точки с «Яндекс.Панорам». То есть обгон пробки, который совершал водитель темной машины, был незаконен. Но всё-таки светлая-то машина выезжала со второстепенной — и как быть в такой ситуации?

В месте аварии видна сплошная линия | Источник: «Яндекс.Панорамы»В месте аварии видна сплошная линия | Источник: «Яндекс.Панорамы»

В месте аварии видна сплошная линия

Источник:

— Виновником ДТП является водитель темной иномарки по той причине, что он в нарушение п. 9.1.1 ПДД РФ двигался по полосе, предназначенной для встречного движения, в месте, где имелась сплошная линия. Проще говоря, ехал по встречной полосе. При наличии затора водитель дополнительно нарушил п. 11.2 ПДД, так как не имел права совершать обгон при заторе. Несмотря на то что он двигался по главной дороге по отношению к прилегающей территории, он не имел преимущества, — отмечает адвокат Владимир Алешин.

Пункт 9.1.1 ПДД РФ. На любых дорогах с двусторонним движением запрещается движение по полосе, предназначенной для встречного движения, если она отделена разделительной полосой.

Пункт 11.2. Водителю запрещается выполнять обгон в случае, если по завершении обгона он не сможет, не создавая опасности для движения и помех обгоняемому транспортному средству, вернуться на ранее занимаемую полосу.

— Согласно подходу Верховного суда, поскольку обгоняющий выехал в нарушение разметки и требований п. 11.2, то у него нет преимущества перед выезжающим со второстепенной дороги. Водитель, движущийся в нарушение ПДД (по обочине, во встречном направлении, на запрещающий свет), не имеет преимущественного права. И у других водителей отсутствует обязанность уступить ему дорогу, — говорит Денис Садовский, адвокат компании «Инюркон».

Что можно посоветовать в такой ситуации? Ну, во-первых, не обгонять по встречной полосе, да еще и в местах с перекрестками и пересечениями. Но это само собой, согласно закону, так положено.

А тем, кто пытается выехать со второстепенной дороги, когда его пропускают, — не торопитесь, присмотритесь внимательно, вдруг кто-то несется по встречке. Да даже и не по встречке, а по своей законной полосе с другого направления. А то получится, что вам оказали медвежью услугу.

Кто виноват в ДТП?

Водитель светлой машины
Водитель темной машины
Не знаю

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Комментарии
4
Гость
22 часа
Что здесь обсуждать? Все написано в статье четко и понятно. Не понятно и задают вопросы те, кто ездит как водитель на темной машине.
Гость
20 часов
Обочечника - на общественный транспорт!
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