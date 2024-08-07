Меньше камер, больше штрафов: что изменится для водителей с 1 сентября

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С 1 сентября заработает регламент, который определит места установки дорожных камер. Теперь в законе пропишут расстояние, на котором друг от друга их могут монтировать. Это не менее одного километра в городе и каждые пять — на трассах. Исключениями, по постановлению правительства, станут аварийные участки, перекрестки и развязки. В этих местах камеры разрешат ставить ближе.

Места, где осуществляется контроль безопасности движения, выделяются из перечня. Такие участки определяют власти, поэтому ожидать камеры только на перекрестках и в аварийных местах не приходится Источник: Юрий Орлов / Городские порталы

По новому закону приборы не должны будут мешать обзору и загораживать знаки или светофоры.

Также ограничили и зону, в пределах которой работает устройство. Теперь она может начинаться не ранее чем через 150–300 метров после соответствующего знака. Штрафы будут передавать в единую систему МВД «Паутина». Помимо фиксации нарушений, она помогает искать угнанные автомобили и водителей, скрывшихся с места ДТП.



Автоэксперт Юрий Панченко считает, что новый регламент ощутимо сократит количество камер. Около 70% устройств уберут из-за несоответствия принятым правилам:



— Рядом с камерами должны быть питание и связь. Если сейчас посмотрите на карты, они стоят как раз возле АЗС, на автомобильных развязках, поворотах на какой-либо населенный пункт, — объясняет он. — Некоторые из них устанавливать смысла не было никакого. Просто была возможность: деньги выделили и установили. Сейчас со всем этим порядок наводят. Нужно ставить автоматическую камеру там, где есть место определенного количества ДТП. Там, где их просто так «понавтыкали», положено убирать.



Автоюрист Лев Воропаев, наоборот, утверждает, что камер меньше не станет:



— Должно появиться утверждение типа [средств измерений] в установленном порядке, выданное на соответствующий прибор. Это тоже мелочь на самом деле. До 1 сентября наверняка все уже получат соответствующие документы и внесут камеры в реестр. Поэтому я не думаю, что это как-то изменит ситуацию на дорогах, — рассуждает он.



По его мнению, закон предоставит новую лазейку для автомобилистов. Штрафы, которые придут с «не одобренных» камер, в теории можно оспорить в суде:

