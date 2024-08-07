Меньше камер, больше штрафов: что изменится для водителей с 1 сентября

Осень 2024 года станет богата на нововведения в законах и штрафах. Камеры теперь будут устанавливать только в ограниченном числе мест, и эксперты опасаются даже их «вымирания». А за нечитаемые номера будут лишать прав на полтора года. Всё о грядущих изменениях в ПДД — в нашем обзоре.
- Часть камер может стать вне закона
- У автомобильной аптечки поменяли состав
- Проезд «зайцем» по платным трассам станет дороже
- Средняя скорость снова станет наказуемой
- За нечитаемые номера смогут лишать прав
Часть камер может стать вне закона
С 1 сентября заработает регламент, который определит места установки дорожных камер. Теперь в законе пропишут расстояние, на котором друг от друга их могут монтировать. Это не менее одного километра в городе и каждые пять — на трассах. Исключениями, по постановлению правительства, станут аварийные участки, перекрестки и развязки. В этих местах камеры разрешат ставить ближе.
По новому закону приборы не должны будут мешать обзору и загораживать знаки или светофоры.
Также ограничили и зону, в пределах которой работает устройство. Теперь она может начинаться не ранее чем через 150–300 метров после соответствующего знака. Штрафы будут передавать в единую систему МВД «Паутина». Помимо фиксации нарушений, она помогает искать угнанные автомобили и водителей, скрывшихся с места ДТП.
Автоэксперт Юрий Панченко считает, что новый регламент ощутимо сократит количество камер. Около 70% устройств уберут из-за несоответствия принятым правилам:
— Рядом с камерами должны быть питание и связь. Если сейчас посмотрите на карты, они стоят как раз возле АЗС, на автомобильных развязках, поворотах на какой-либо населенный пункт, — объясняет он. — Некоторые из них устанавливать смысла не было никакого. Просто была возможность: деньги выделили и установили. Сейчас со всем этим порядок наводят. Нужно ставить автоматическую камеру там, где есть место определенного количества ДТП. Там, где их просто так «понавтыкали», положено убирать.
Автоюрист Лев Воропаев, наоборот, утверждает, что камер меньше не станет:
— Должно появиться утверждение типа [средств измерений] в установленном порядке, выданное на соответствующий прибор. Это тоже мелочь на самом деле. До 1 сентября наверняка все уже получат соответствующие документы и внесут камеры в реестр. Поэтому я не думаю, что это как-то изменит ситуацию на дорогах, — рассуждает он.
По его мнению, закон предоставит новую лазейку для автомобилистов. Штрафы, которые придут с «не одобренных» камер, в теории можно оспорить в суде:
— Водитель сможет в судебном порядке стребовать свидетельство о подтверждении типа на этот прибор и проверить, действительно ли оно соответствует месту на карте ГИБДД. При несоответствии будет основание оспорить штраф. Но большинство судов обычно со скепсисом проверяют все эти документы. Они считают, если камера работает в автоматическом режиме фотовидеофиксации, нет основания ей не доверять. Не факт, что суд первой инстанции истребует документы по прибору, — добавляет Лев Воропаев.
У автомобильной аптечки поменяли состав
В сентябре прошлого года автомобильные аптечки и огнетушители убрали из обязательного перечня для прохождения техосмотра. Возить или не возить их в машине, государство переложило на совесть водителей. В этом году в Минздраве, несмотря на необязательность автоаптечки, изменили ее состав.
Теперь в наборе обязательно будут:
две медицинские маски;
две пары медицинских перчаток (минимальный размер — М);
одноразовая маска для сердечно-легочной реанимации (устройство «рот в рот»);
жгут для остановки крови;
марлевый медицинский бинт;
эластичный медицинский бинт;
кожный лейкопластырь;
спасательное одеяло размером не менее 160х210 см;
пара ножниц для перевязки;
пара хирургических ножниц общего назначения.
Лев Воропаев объясняет, что нововведение стоит просто принять в расчет:
— Это информация теперь больше для Минздрава, нормативный документ ввели для себя. На автомобилистов это повлияет постольку поскольку, — говорит автоюрист. — Не думаю, что нам стоит заморачиваться насчет этих аптечек. Просто ездить — и всё. Сотрудник проверить ее не может, постановление выписать не может, поэтому большого смысла в законе нет. Только исключительно оказать помощь на дороге.
В Минздраве сообщили, что аптечки, купленные до осенних изменений, можно использовать до конца срока годности или сентября 2027 года.
Проезд «зайцем» по платным трассам станет дороже
С 1 сентября за неоплаченный проезд по платным трассам будут серьезно наказывать. Закон предоставит регионам возможность самостоятельно устанавливать штрафы для «зайцев». При этом сумма не должна быть выше, чем позволяет КоАП.
Лев Воропаев отмечает, что к водителям закон останется лоялен. На сегодня он позволяет оплатить проезд до того, как «прилетит» штраф. После закрытия такого «долга» постановление автоматически аннулируется:
— У нас еще большинство платных дорог без шлагбаумов. Там установлены соответствующие комплексы фотовидеофиксации. Все эти штрафы будут приходить в автоматическом режиме. Как показывает практика, люди спокойно оплачивают стоимость проезда. Им это гораздо дешевле, чем оплатить штрафы, установленные действующим законодательством.
Действующее сейчас наказание в 1,5–5 тысяч рублей останется на «автодоровских» платных трассах. Первые изменения в местном КоАП уже готовят в Санкт-Петербурге и Москве.
В столице за неоплаченный проезд по Московскому скоростному диаметру и проспекту Багратиона автомобилисты отстегнут от трех тысяч (физлица) до 10 тысяч рублей (юрлица).
В Петербурге санкции строже: от 3 тысяч рублей для «физиков» до 30 для «юриков». Платным там является Западный скоростной диаметр.
Для Челябинской области вопрос платных трасс станет актуальным после запуска очередного участка трассы М-12, который позволит ездить в сторону Казани и Москвы через Екатеринбург: пусть получается дольше, но за счет высокой средней скорости время в пути, по расчетам, значительно сократится. Запустить эту трассу от Екатеринбурга в сторону Казани планируют уже в этом году.
Средняя скорость снова станет наказуемой
В Минтрансе предлагают изменить пункт 10.1 ПДД, следует из проекта поправок. Фразу «водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения» хотят дополнить понятием «средней автомобильной скорости».
Речь идет о нехитром выявлении превышения скорости: не в конкретной зоне, контролируемой камерой, а на всем участке между двумя приборами.
Как будут рассчитывать «среднюю скорость»? Минтранс предлагает делить расстояние между камерами на время, за которое водитель его преодолел. Для простоты вычислений возьмем 18 километров за участок дороги. При максимально разрешенной скорости 90 км/ч автомобилист уложится в 12 минут. Учитывая нештрафуемый порог в 20 км/ч, время сократится до 9 минут 50 секунд. Если камера зафиксирует время хоть на секунду меньше, водителю, по идее, должен прийти штраф.
Такая практика действовала с 2013 по 2021 годы. Лев Воропаев говорит, что в городе с того времени остались камеры, установленные на контроль средней скорости:
— Комплексов очень много по стране, большие деньги внесли товарищи. Некоторые камеры, которые сейчас есть, просто не работают и не фиксируют нарушения. В частности, камеры, которые в городе расставлены на среднюю скорость. Они будут либо ждать возможности их сертификации, либо законодательные изменения. Я думаю, что эта норма будет принята, — полагает эксперт.
Возврат штрафов обсуждают уже больше полугода. Понятие хотели ввести в правила еще в начале весны, но из-за резкой критики со стороны МВД всё перенесли на сентябрь.
За нечитаемые номера смогут лишать прав
Сейчас статья КоАП 12.2, которая наказывает за езду с невидимыми номерами, работает в трех случаях. Второй ее пункт (водитель нарочно скрывает или изменяет номера) планируют ужесточить. Если инспектор узнает, что регзнак намеренно скрыт, водитель может лишиться прав на срок до полутора лет.
Пока наказание предусматривает штраф в пять тысяч рублей или лишение документов на 1–3 месяца.
Основанием для постановления, как указано в законопроекте, будет факт обнаружения инспектором скрытого номера. Это и будет главным минусом, считает Лев Воропаев:
— Пострадает большинство автолюбителей. Это красиво всё звучит в СМИ, что лишат прав за рамки-перевертыши, за магнитные рамки. На самом деле всё будет банально. Попался листочек, грязь или снежок в обильный снегопад, ты его не увидел и поехал на следующий день, когда ясное солнце и всё подсохло. Сотрудник на полном законном основании может вас остановить и лишить права управления, — убежден автоюрист.
Уточним, что статья 12.2 КоАП за езду с грязными номерами предусматривает менее жесткое наказание. За непреднамеренное деяние инспектор может выписать штраф в 500 рублей или попросить очистить регзнак на месте. До лишения прав дело может дойти только в случае, если водитель осознанно спрятал номер: заляпал грязью, снегом, приклеил листочек с дерева.