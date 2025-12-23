«Это токсично». Ветеринар — о главных угрозах в новогодние праздники для питомцев

Самые частые диагнозы Нового года у домашних питомцев Источник: Наталья Барило

Приближение Нового года приносит с собой атмосферу волшебства и радости, но для четвероногих друзей эти праздники могут таить в себе немало опасностей. Ветеринар из Барнаула с 15-летним стажем работы Наталья Барило поделилась с NGS22.RU ценными рекомендациями, которые помогут обезопасить любимцев в этот период.

Опасные лакомства

Праздничная еда, манящая ароматами с новогоднего стола, может быть настоящим испытанием для здоровья животных.

— Многие из привычных для нас лакомств, таких как шоколад, лук, чеснок, виноград, салями, жирные, жареные продукты, алкоголь, токсичны для них. Даже безобидные, на первый взгляд, блюда могут содержать специи и добавки, которые могут вызвать расстройство желудка или аллергические реакции вплоть до анафилактического шока, простыми словами, до тяжелой аллергической реакции. Не стоит забывать, что часть еды, которую мы любим на новогоднем столе, просто не подходит для их организма и может стать причиной серьезных заболеваний, — рассказала ветеринар.

Она отметила, что пищевые отравления, панкреатиты, гастриты — самые частые сопроводительные диагнозы Нового года не только у людей, но и у питомцев.

Одной из главных угроз являются праздничные украшения Источник: Наталья Барило

Что может вызвать стресс у питомцев?

Кроме того, одной из главных угроз являются праздничные украшения, такие как дождик и мишура.

— Яркие и блестящие предметы привлекают внимание кошек и собак, и они могут попытаться их жевать или глотать. Это может привести к серьезным проблемам с желудочно-кишечным трактом от порезов до непроходимости, — предупреждает Наталья.

Громкие звуки праздничных салютов и хлопушек могут вызвать у животных сильный стресс, панику и дезориентацию.

— Постарайтесь создать спокойную обстановку, закрыв окна и предоставив питомцу укромное место, где он сможет чувствовать себя в безопасности. Желательно выгуливать животное в более раннее время. Во время вечерней прогулки собака должна быть постоянно на поводке. На ошейнике собаки должна быть пристегнута капсула с адресом и номером телефона, — советует ветеринар.

Стоит обратить внимание на хвойные растения Источник: Наталья Барило

Чем опасны гирлянды и хвойные растения?

Электрические гирлянды, особенно привлекательные для щенков, которые склонны грызть провода, несут риск поражения электрическим током, ожогов ротовой полости и легких.

— Провода должны быть полностью изолированы, надежно убраны за мебель или защищены специальными кожухами, чтобы исключить доступ животного, — обратила внимание Наталья.

Она добавила, что стоит обратить внимание на опасности, связанные с новогодними растениями.