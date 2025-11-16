НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Как гулять с собакой зимой: лайфхаки от ярославского кинолога

Как гулять с собакой зимой: лайфхаки от ярославского кинолога

Советы владельцам четвероногих друзей дала Елена Михеева

240
Кинолог рассказала, как правильно выгуливать собаку зимой | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUКинолог рассказала, как правильно выгуливать собаку зимой | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Кинолог рассказала, как правильно выгуливать собаку зимой

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Зимой мы все утепляемся. Надеваем пуховики, шапки и шарфы. А мерзнут ли минусовой температуре наши четвероногие питомцы? Стоит ли их выводить на улицу в мороз? Об Ярославский кинолог Елена Михеева рассказала об особенностях выгула собак зимой.

При какой температуре можно гулять с собакой

По словам Елены, температура для прогулки с собакой достаточно индивидуальна. Собаки с густой шерстью практически не мерзнут при любой погоде. Короткошерстные породы при температуре от -5 градусов или ниже лучше одевать: сначала использовать свитерки, а при еще большем похолодании — теплые комбинезоны.

Какая часть тела собак самая уязвимая к переохлаждению

В первую очередь у собак мерзнут подушечки лап. Чтобы этого не допустить, нужно гулять с питомцем по снегу, избегая льда. При этом лучше смазывать подушечки лап специальным воском — он создает защитную пленку, которая помогает сохранять тепло и не пропускает опасные вещества.

Нюансы зимней прогулки

Большая пушистая собака зимой может гулять и по полчаса. Маленьким собакам достаточного небольшого променада. При этом обязательно нужно двигаться — ходить, играть в подвижные игры. Ни в коем случае не стоять на месте.

Признаки того, что собака замерзла

Если собаке холодно, она начинает дрожать, поджимать лапы. Некоторые выглядят подавленными, стремятся пойти домой. Если заметите это, лучше закончить прогулку.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Собака Кинолог Прогулка Зима Мороз
