Как гулять с собакой зимой: лайфхаки от ярославского кинолога

Кинолог рассказала, как правильно выгуливать собаку зимой Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Зимой мы все утепляемся. Надеваем пуховики, шапки и шарфы. А мерзнут ли минусовой температуре наши четвероногие питомцы? Стоит ли их выводить на улицу в мороз? Об Ярославский кинолог Елена Михеева рассказала об особенностях выгула собак зимой.

При какой температуре можно гулять с собакой

По словам Елены, температура для прогулки с собакой достаточно индивидуальна. Собаки с густой шерстью практически не мерзнут при любой погоде. Короткошерстные породы при температуре от -5 градусов или ниже лучше одевать: сначала использовать свитерки, а при еще большем похолодании — теплые комбинезоны.

Какая часть тела собак самая уязвимая к переохлаждению

В первую очередь у собак мерзнут подушечки лап. Чтобы этого не допустить, нужно гулять с питомцем по снегу, избегая льда. При этом лучше смазывать подушечки лап специальным воском — он создает защитную пленку, которая помогает сохранять тепло и не пропускает опасные вещества.

Нюансы зимней прогулки

Большая пушистая собака зимой может гулять и по полчаса. Маленьким собакам достаточного небольшого променада. При этом обязательно нужно двигаться — ходить, играть в подвижные игры. Ни в коем случае не стоять на месте.

Признаки того, что собака замерзла